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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaturmas 2026: चातुर्मास 25 जुलाई से, पर 12 जुलाई से ही बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य, क्या है वजह

Chaturmas 2026: चातुर्मास 25 जुलाई से, पर 12 जुलाई से ही बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य, क्या है वजह

Chaturmas 2026: चातुर्मास भले ही 25 जुलाई से लग रहे हैं लेकिन मांगलिक कार्य 12 जुलाई के बाद बंद हो जाएंगे, इसके पीछे गुरु वार्धक्य और गुरु अस्त बड़ी वजह मानी जा रही है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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Chaturmas 2026: जुलाई में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि तमाम मांगलिक कार्य के लिए कम ही मुहूर्त है, क्योंकि 25 जुलाई से चातुर्मास लग रहे हैं इसके बाद शुभ कार्य 4 महीने तक बंद हो जाते हैं, हालांकि पंचांग अनुसार इस बार चातुर्मास लगने से पहले ही यानी 12 जुलाई के बाद शुभ कार्य के मुहूर्त नहीं है क्योंकि बृहस्पति वार्धक्य अवस्था में प्रवेश करेंगे, क्या है बृहस्पति की वार्धक्य अवस्था, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं जानते हैं.

12 जुलाई से क्यों बंद होंगे शुभ कार्य

12 जुलाई को सुबह 11 बजकर 11 मिनट से बृहस्पति ग्रह वार्धक्य अवस्था में प्रवेश करेंगे. इसके बाद शुभ कार्य करने पर उसमें सफलता मिलने की संभावना मुश्किल होती है. 

वार्धक्य अवस्था क्या होती है ?

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की बाल्य, कुमार, युवा और वार्धक्य जैसी अवस्थाओं का वर्णन मिलता है. इन अवस्थाओं के आधार पर ग्रह की शक्ति और फल देने की क्षमता का आकलन किया जाता है. जो ग्रह वार्धक्य अवस्था में होता है. उससे संबंधित कार्यों में विलंब या अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ सकती है

बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह, गुरु, भाग्य, धन, उच्च शिक्षा और शुभ कार्यों का कारक ग्रह माना जाता है. वार्धक्य अवस्था में आने पर बृहस्पति की ऊर्जा परिपक्व तो रहती है लेकिन उसके शुभ फलों की गति और प्रभाव में कुछ कमी आ जाती है यानी जिस तरह वृद्ध व्यक्ति अनुभव से भरपूर होता है.

लेकिन इस अवस्था में उसमें पहले जैसी फूर्ती नहीं रहती, उसी तरह वार्धक्य अवस्था में बृहस्पति भी  सामान्य दिनों के मुकाबले कम प्रभावी माना जाता है, इसलिए मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है. धार्मिक कार्यों, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना का महत्व इस समय और अधिक बढ़ जाता है.

न करें ये काम

  • विवाह, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यों में सुख-समृद्धि प्रभावित होती है.
  • शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च अध्ययन से जुड़े मामलों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.
  • कोई नया काम शुरू न करें, आर्थिक उन्नति के मामलों में संघर्ष करना पड़ता है
  • जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति पहले से कमजोर है, उन्हें इस अवधि में सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है.

नोट - हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में बृहस्पति की स्थिति, महादशा अंतर्दशा, गोचर और अन्य ग्रहों के संबंध पर निर्भर करता है.

15 जुलाई को गुरु अस्त

15 जुलाई को गुरु ग्रह शाम के 7 बजकर 27 मिनट पर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएंगे. गुरु अस्त होते हैं तो शुभ कार्य पर रोक लग जाती है. गुरु अस्त का अर्थ है गुरु का सूर्य के निकट जाना, इस समय सूर्य की तेज किरणों के कारण बृहस्पति का प्रभाव पृथ्वी से कमजोर हो जाता है. मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन. जनेऊ संस्कार, आदि का शुभ फल नहीं मिलता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Jul 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Shubh Muhurat 2026 Chaturmas 2026 Guru Asta 2026
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