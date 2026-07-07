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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKalashtami 2026: इस बार भैरव अष्टमी पर बन रहा है बेहद दुर्लभ संयोग, जानें सही पूजा मुहूर्त और महामंत्र

Kalashtami 2026: इस बार भैरव अष्टमी पर बन रहा है बेहद दुर्लभ संयोग, जानें सही पूजा मुहूर्त और महामंत्र

Kalashtami 2026: आषाढ़ कालाष्टमी 7 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी. काल भैरव की पूजा इस दिन अचूक मानी गई है. ऐसे में कालाष्टमी पर किस समय करें पूजन और जाने कैसे पाएं बाबा भैरव का आशीर्वाद.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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Kalashtami 2026: आषाढ़ माह की कालाष्टमी 7 जुलाई 2026 को है. ये दिन काल भैरव की पूजा को समर्पित है. शिव पुराण के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और साहस, सुरक्षा तथा सफलता की प्राप्ति होती है.

इस ग्रंथ में भैरव के विभिन्न स्वरूपों, उनकी उपासना और तांत्रिक साधना का विस्तृत वर्णन मिलता है. विशेष रूप से शक्ति और भैरव की संयुक्त आराधना का महत्व बताया गया है. आषाढ़ कालाष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और महामंत्र देखें.

आषाढ़ कालाष्टमी 2026 मुहूर्त

आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 7 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी.

पूजा का मुहूर्त - काल भैरव की तांत्रिक पूजा निशिता काल में की जाती है, इस दिन निशिता काल मुहूर्त रात 12.06 से देर रात 12.46 तक है. गृहस्थ जीवन वालों को कालभैरव की सामान्य पूजा करनी चाहिए. इसके लिए रात 8 बजे से रात 9.51 तक शुभ मुहूर्त है. 

शुभ संयोग

आषाढ़ माह की कालाष्टमी पर शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा गै. शोभन योग में वाहन, संपत्ति खरीदना, नए कार्य की शुरुआत, विवाह, सगाई, पूजा पाठ शुभ माने जाते हैं वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं.

कालाषटमी पूजा विधि

  • काल भैरव को गंगाजल से स्नान कराएं या जल अर्पित करें.
  • चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और काले तिल अर्पित करें.
  • सरसों के तेल का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें.
  • भैरव जी को फल, मिठाई और अन्य नैवेद्य अर्पित करें.
  • काल भैरव अष्टक, भैरव चालीसा या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें.
  • श्रद्धानुसार ॐ कालभैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.
  • अंत में आरती करें और परिवार की सुख-शांति, सुरक्षा तथा समृद्धि की प्रार्थना करें.

कालभैरव की पूजा के लाभ

  • जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों से रक्षा होती है.
  • नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं के प्रभाव से मुक्ति मिलने की मान्यता है.
  • अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए काल भैरव की आराधना शुभ मानी जाती है.
  • न्याय संबंधी मामलों और विवादों में सकारात्मक परिणाम मिलने की कामना की जाती है.
  • राहु, केतु और शनि से जुड़े कष्टों को कम करने के लिए भी काल भैरव की पूजा लाभकारी मानी जाती है.
  • मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की भावना कम होकर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
  • व्यापार, नौकरी और करियर में आ रही रुकावटें दूर होने तथा नए अवसर मिलने की मान्यता है.
  • तंत्र-मंत्र, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए भी काल भैरव की उपासना की जाती है.
  • आध्यात्मिक उन्नति, आत्मबल और संयम प्राप्त करने में सहायता मिलती है.
  • घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Kaal Bhairav Kalashtami 2026
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