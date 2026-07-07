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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन न जाएं जम्मू-कश्मीर, जानिए यात्रा से जुड़े नए नियम और प्रशासन की अहम अपील

Amarnath Yatra 2026: बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन न जाएं जम्मू-कश्मीर, जानिए यात्रा से जुड़े नए नियम और प्रशासन की अहम अपील

Amarnath Yatra 2026: यात्रा पर जाने से पहले ये जरूरी नियम जरूर जान लें. एडवांस रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डेट, तत्काल रजिस्ट्रेशन और प्रशासन की नई गाइडलाइंस से जुड़ी सभी अहम जानकारी यहां पढ़ें.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 05:35 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत के साथ ही देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सहज बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

हाल ही में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना एडवांस  रजिस्ट्रेशन के जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं या अपनी निर्धारित तिथि से पहले यात्रा शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं. इससे यात्रा प्रबंधन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें, क्योंकि यही सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा के सुचारु संचालन का सबसे प्रभावी तरीका है.

अमरनाथ यात्रा 2026 में प्रतिदिन तय संख्या में ही श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति:

अमरनाथ यात्रा हिमालय की कठिन और संवेदनशील पर्वतीय परिस्थितियों से होकर गुजरती है. ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) के निर्देशानुसार यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या तय की गई है.

इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी को रोकना नहीं, बल्कि भीड़ को नियंत्रित कर हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अधिक भीड़ होने पर मौसम, ऊंचाई और संकरे मार्ग जैसी परिस्थितियां जोखिम बढ़ा सकती हैं. इसलिए प्रशासन प्रतिदिन केवल निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति देगा.

एडवांस  रजिस्ट्रेशन कराना अब केवल औपचारिकता नहीं, सबसे जरूरी कदम:

यात्रा शुरू होने से काफी पहले देशभर की अधिकृत बैंक शाखाओं और ऑनलाइन माध्यम से एडवांस  रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई थी. लाखों श्रद्धालुओं ने पहले ही अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है.

अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो बिना पंजीकरण सीधे जम्मू-कश्मीर पहुंचना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. प्रशासन ने साफ रूप से कहा है कि श्रद्धालु पहले अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और उसके बाद ही यात्रा की योजना बनाएं.

याद रखें, सही समय पर किया गया रजिस्ट्रेशन आपकी यात्रा को आसान और तनावमुक्त बना सकता है.

तत्काल रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ सकता है भारी:

कई श्रद्धालुओं को लगता है कि अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मौके पर तत्काल रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा शुरू की जा सकती है. लेकिन इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तत्काल (On-Spot) रजिस्ट्रेशन की सुविधा बहुत सीमित है और पूरी तरह उपलब्ध स्लॉट्स पर निर्भर करेगी.

हर दिन हजारों श्रद्धालु तत्काल रजिस्ट्रेशन की उम्मीद में पहुंच रहे हैं, लेकिन सीमित क्षमता के कारण सभी को उसी दिन अनुमति मिलना संभव नहीं है. इसलिए केवल तत्काल सुविधा के भरोसे यात्रा की योजना बनाना उचित नहीं माना जा रहा.

रजिस्टर्ड डेट से पहले पहुंचने पर भी नहीं मिलेगी यात्रा की अनुमति:

प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. कई ऐसे श्रद्धालु, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, वे अपनी निर्धारित यात्रा तिथि से पहले ही जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं.

लेकिन, प्रशासन ने साफ किया है कि रजिस्टर्ड डेट से पहले किसी भी श्रद्धालु को यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अगर आपकी यात्रा की तिथि 20 जुलाई है, तो 18 या 19 जुलाई को पहुंच जाने से भी आपको यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए अपनी ट्रेन, फ्लाइट, होटल और अन्य यात्रा योजनाएं भी रजिस्ट्रेशन डेट के अनुसार ही बनाएं.

बिना रजिस्ट्रेशन पहुंचे श्रद्धालुओं से प्रशासन की विशेष अपील:

जो श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के पहले ही जम्मू-कश्मीर पहुंच चुके हैं, उनसे प्रशासन ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है.

उन्हें उनके निर्धारित क्रम (Turn) के अनुसार ही अवसर दिया जाएगा. यात्रा क्षमता सीमित होने के कारण हर किसी को तुरंत अनुमति देना संभव नहीं है. ऐसे में किसी प्रकार की जल्दबाजी या भीड़ बढ़ाने से केवल असुविधा ही बढ़ेगी.

यात्रा सफल बनानी है तो प्रशासन का सहयोग करें:

अमरनाथ यात्रा लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी है. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के सुरक्षित संचालन के लिए प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं.

ऐसे में हर श्रद्धालु की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी दिशा-निर्देशों का पालन करे, अनुशासन बनाए रखे और अफवाहों पर विश्वास न करे. प्रशासन का सहयोग करना केवल नियम का पालन नहीं बल्कि दूसरे श्रद्धालुओं की सुरक्षा में भी योगदान है.

क्या सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा यात्रा का अवसर?

इस सवाल का जवाब प्रशासन ने साफ शब्दों में दिया है. हां, हर श्रद्धालु को यात्रा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह पूरी तरह निर्धारित प्रक्रिया, उपलब्ध दैनिक क्षमता और प्रशासन द्वारा तय किए गए क्रम के अनुसार होगा.

इसलिए अगर किसी कारणवश आपको तुरंत अनुमति नहीं मिलती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. धैर्य रखें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.

यात्रा पर निकलने से पहले इन जरूरी बातों को जरूर याद रखें:

  • पहले से एडवांस  रजिस्ट्रेशन कराएं
  • केवल अपनी रजिस्टर्ड डेट पर ही यात्रा के लिए पहुंचें
  • तत्काल रजिस्ट्रेशन को अंतिम विकल्प मानें
  • बिना रजिस्ट्रेशन जम्मू-कश्मीर पहुंचने से बचें
  • प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें
  • भीड़ या अव्यवस्था फैलाने से बचें
  • अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करें
  • याद रखें, सुरक्षा सबसे पहले है

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में उमड़ी भीड़, दर्शन की आस में फुटपाथ पर रात बिता रहे श्रद्धालु

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 07 Jul 2026 05:35 AM (IST)
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