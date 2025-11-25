Panchjanya Inaugurate: अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद PM मोदी कुरुक्षेत्र में ‘पांचजन्य’ का करेंगे उद्घाटन
PM Modi Inaugurate Panchjanya: अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के बाद पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे और गुरु तेग बहादुर पर सिक्का भी जारी करेंगे.
PM Modi Inaugurate Panchjanya: आज 25 नवंबर 2025 का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री शाम लगभग 4 बजे भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वे महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा करेंगे. यह एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत (Mahabharat) के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं.
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर की शिखा पर धर्म ध्वज की स्थापना की. इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव (Geeta Mahotsav) में शामिल होंगे और सिख के नौवें गुरु तेग बहादुर (Guru Tegh Bahadur) की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.
पीएम ने राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण
आज पीएम मोदी ने 161 फीट ऊंचे राम मंदिर (Ram Mandir) के शिखर पर 30 फीट लंबा केसरिया ध्वज आरोहित किया. ध्वज में सूर्य, ऊँ और कोविदार वृक्ष का प्रतीक सुसज्जित है. पीएमओ के अनुसार, राम मंदिर में धर्म ध्वज के आरोहण के बाद पीएम हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और लगभग 4 बजे भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित ‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करेंगे.
गुरु तेग बहादुर पर पीएम जारी करेंगे विशेष सिक्का
‘पांचजन्य’ का उद्घाटन करने के बाद पीएम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे.
ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजन भी
शाम करीब 5:45 बजे, पीएम मोदी ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजन भी करेंगे. यह सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है. धार्मिक मान्यता है कि, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान यहीं पर दिया था.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
