Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ram Mandir Dhwajarohan 2025 Abhijit Muhurat: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आज 25 नवंबर 2025 को धर्म ध्वज की स्थापना होने वाली है. यह शुभ कार्य विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगा. इस महानुष्ठान से लिए राम मंदिर के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी को भी भव्य तरीके से सजाया गया है.

इस शुभ मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाला धर्म ध्वज भगवा (केसरिया) रंग का है, जिसमें ओम, कोविदार वृक्ष और सूर्य देव अंकित हैं. इस धर्म ध्वज को रामराज के आदर्शों का प्रतीक माना जा रहा है. मंदिर में धर्म ध्वज के लिए पुरोहितों ने अभिजीत मुहूर्त का समय तय किया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है अभिजीत मुहूर्त जिसमें आज राम मंदिर में होगी धर्म ध्वज की स्थापना और इसे इतना शुभ क्यों माना जाता है.

अभिजीत मुहूर्त क्या होता है?

अभिजीत मुहूर्त को किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करने लिए बहुत शुभ माना जाता है. इस मुहूर्त में किए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं और किसी प्रकार का दोष नहीं होता. यदि कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए कोई योग या मुहूर्त प्राप्त न हो रहा हो आप अभिजीत मुहूर्त में सभी कार्य कर सकते हैं. बता दें कि पंचांग के अनुसार, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक में 15 मुहूर्त होते हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त भी एक है. सप्ताह के 7 दिनों में बुधवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों में अभिजीत महूर्त प्राप्त होता है.

राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए केवल 44 मिनट का समय

आज अयोध्या राम मंदिर में धर्म ध्वज की स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक का समय रहेगा. इस मुहूर्त में ही मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी. मान्यता है कि, भगवान श्रीराम का जन्म भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था. इसलिए धर्म ध्वज की स्थापना के लिए भी पुरोहितों द्वारा इसी मुहूर्त को शुभ माना गया है. साथ ही आज 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त के साथ ही राम-सीता के विवाह का दिन यानी विवाह पंचमी भी है. इसलिए धार्मिक दृष्टि से आज का दिन और भी शुभ हो जाता है.