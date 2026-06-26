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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNirjala Ekadashi 2027: निर्जला एकादशी 2027 में कब ? अभी से नोट करें डेट

Nirjala Ekadashi 2027: निर्जला एकादशी 2027 में कब ? अभी से नोट करें डेट

Nirjala Ekadashi 2027 Date: ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो सालभर की सभी एकादशियों का फल प्रदान करता है, इसलिए अगले साल निर्जला एकादशी 2027 में कब है, अभी से इसकी तारीख नोट कर लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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Nirjala Ekadashi 2027 Date: निर्जला एकादशी को करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन और विशेष फलदायी माना गया है. करवा चौथ में स्त्रियां सुबह से चंद्रोदय का जल ग्रहण नहीं करती है लेकिन ज्येष्ठ की भीषड़ गर्मी में निर्जला एकादशी पर 24 घंटे निर्जल रहकर व्रत किया जाता है.

पुराणों के अनुसार साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत रखने से बाकी सभी एकादशियों के व्रत जितना पुण्य मिल जाता है. तो जो लोग पूरे साल की एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर के भी शुभ फल पा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अगले साल 2027 में निर्जला एकादशी व्रत कब है.

2027 में निर्जला एकादशी कब

अगले साल निर्जला एकादशी व्रत 14 जून 2027 सोमवार को किया जाएगा. से पाण्डव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. एस्ट्रोलॉजर अनीष व्यास के अनुसार इस व्रत के फल से व्यक्ति इस लोक में समस्त सुख पाकर, मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है.

ये भी पढ़ें - Nirjala Ekadashi Vrat Katha: एक दिन का यह व्रत दिलाएगा साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य, जानें निर्जला एकादशी की कथा और दान की विधि

निर्जला एकादशी तिथि 2027

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 जून को देर रात 2 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 15 जून 2027 को देर रात 2 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगी.

इस दिन पूजा के लिए सुबह 8.52 से सुबह 10.37 तक शुभ मुहूर्त है.

व्रत पारण - निर्जला एकादशी का व्रत पारण 15 जून को दोपहर 1.45 से शाम 4.33 के बीच किया जाएगा. पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 8.13 पर है.

निर्जला एकादशी को क्यों कहते भीमसेनी एकादशी

पौराणिक मान्यता के अनुसार, माता कुंती के पुत्र भीमसेन को भोजन अत्यंत प्रिय था और वे अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे. इसी कारण उनके लिए नियमित रूप से एकादशी व्रत करना संभव नहीं हो पाता था. दूसरी ओर, उनके सभी भाई और द्रौपदी पूरे वर्ष आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करते थे. इस बात से भीम मन ही मन चिंतित रहने लगे. समाधान पाने के लिए वे महर्षि व्यास के पास पहुंचे. तब महर्षि व्यास ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया और बताया कि यह व्रत सभी चौबीस एकादशियों के समान पुण्य प्रदान करता है. तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा.

निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें

  • एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से बचें. रात में खीरा खाएं ताकि अगले दिन एकादशी व्रत में निर्जल व्रत कर सकें. खीरा खाने से शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होती.
  • निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.
  • पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें.
  • परंपरा के अनुसार इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है. हालांकि, अपनी आयु और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करें.
  • दिनभर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनें.
  • जरूरतमंद लोगों को जल, फल, वस्त्र, पंखा, छाता या अन्न का दान करना शुभ माना जाता है.
  • अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर व्रत का पारण करें. पारण के समय पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें.

निर्जला एकादशी भोग

निर्जला एकादशी पर विष्णु जी को तुलसी, पंजीरी, केला, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है. मान्यता है इससे वह प्रसन्न होते हैं.

निर्जला एकादशी दान

  • चावल
  • सत्तू
  • अन्न
  • फल
  • छाता
  • जल
  • आसन
  • शय्या
  • गौ दान
  • कमण्लु

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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