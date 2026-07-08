Mrityu Panchak End Today: सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में पंचक की अवधि को विशेष और संवेदनशील माना गया है. 4 जुलाई 2026 (शनिवार) से शुरू हुआ कष्टकारी 'मृत्यु पंचक' आज यानी 8 जुलाई 2026 (बुधवार) को समाप्त हो रहा है. ज्योतिषविदों के अनुसार, शनिवार से शुरू होने के कारण इसे सबसे घातक और अशुभ माना जाता है, जिसमें मांगलिक और नए कार्यों की पूरी तरह मनाही होती है.

आइए जानते हैं कि आज पंचक का साया कब हटेगा और किस समय से आप अपने रुके हुए शुभ कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं.

मृत्यु पंचक समाप्ति का सटीक समय (Panchak July 2026 End Time)

वैदिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा जब धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है, तो उस 5 दिनों की अवधि को पंचक कहा जाता है. आज शाम को चंद्रमा रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे पंचक समाप्त हो जाएगा.

घटना दिनांक सटीक समय मृत्यु पंचक समाप्ति 8 जुलाई 2026, बुधवार शाम 04:00 बजे शुभ कार्यों की शुरुआत 8 जुलाई 2026, बुधवार शाम 04:01 बजे से

आज शाम 4:00 बजे के बाद से घर का निर्माण, छत डलवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना और नए व्यापार की शुरुआत जैसे रुके हुए कार्य बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं.

आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त (8 जुलाई 2026)

अगर आप आज कोई बड़ा फैसला लेने, वाहन खरीदने या नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो राहुकाल और पंचक के इन सटीक समयों पर विशेष नज़र डाल लें:

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 02:10 बजे तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत वर्जित मानी जाती है.

दोपहर तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत वर्जित मानी जाती है. अभिजीत मुहूर्त (शुभ समय): आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है.

आज है. पंचक काल (अशुभ): मीन राशि और रेवती नक्षत्र होने के कारण आज सूर्योदय से लेकर शाम 04:01 बजे तक पंचक का प्रभाव रहेगा.

विशेष ज्योतिषीय सलाह: शास्त्रों के अनुसार, आज के दिन अभिजीत मुहूर्त का अभाव है और शाम 04:01 बजे तक पंचक का पूर्ण प्रभाव बना रहेगा. इसके अतिरिक्त दोपहर 12:26 से 02:10 बजे तक राहुकाल भी सक्रिय रहेगा. इसलिए, किसी भी प्रकार के बड़े, महत्वपूर्ण व मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने के लिए शाम 04:01 बजे के बाद का समय ही सबसे श्रेष्ठ, सुरक्षित और बाधा-मुक्त रहेगा.

आज का संक्षिप्त दैनिक पंचांग (8 जुलाई 2026)

तिथि: कृष्ण पक्ष की अष्टमी (दोपहर 12:24 तक, इसके बाद नवमी)

नक्षत्र: रेवती (शाम 04:01 तक, इसके बाद अश्विनी)

योग: अतिगंड (दोपहर 12:37 तक)

चन्द्र राशि: मीन राशि (शाम 04:01 तक, इसके बाद मेष)

सूर्योदय: सुबह 05:29 बजे | सूर्यास्त: शाम 07:22 बजे

दिशा शूल: उत्तर (आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें)

जुलाई में दोबारा मंडराएगा पंचक का साया

ज्योतिषियों के मुताबिक, जुलाई 2026 का महीना इस मायने में दुर्लभ है क्योंकि इस 31 दिनों के भीतर दो बार पंचक लग रहा है. आज मृत्यु पंचक समाप्त होने के बाद, इसी महीने के अंत में यानी 31 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को सुबह 06:38 बजे से दोबारा पंचक शुरू होगा. शुक्रवार से शुरू होने के कारण उसे 'चोर पंचक' कहा जाता है, जो 4 अगस्त 2026 तक रहेगा.

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