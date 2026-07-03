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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Asta 2026: 14 जुलाई को गुरु अस्त, 30 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे गोल्डन पीरियड

Guru Asta 2026: 14 जुलाई को गुरु अस्त, 30 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे गोल्डन पीरियड

Guru Asta 2026: 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे. ऐसे में इस अवधि में मेष, धनु और कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा. पैसे, करियर, रिश्तों में क्या बदलाव आएगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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Guru Asta 2026: देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना सभी 12 राशियों पर गहरा असर डालता है. 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक गुरु सूर्य के अत्यधिक निकट रहने के कारण गुरु अस्त रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ संस्कारों जैसे मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं निकाले जाते. अस्त होकर गुरु किन राशियों को विशेष लाभ देने वाले हैं. आइए जानते हैं.

जुलाई 2026 गुरु अस्त में किन राशियों को लाभ

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए गुरु इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार आर्थिक मामलों में यह समय राहत देने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बनेगी.

व्यापारियों को नई साझेदारी या लाभदायक डील मिलने के योग हैं, जिससे मुनाफा बढ़ सकता है. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और भाग्य का सहयोग मिलने से कई रुके हुए कार्य भी गति पकड़ेंगे. सही योजना और समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के 8वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, इस दौरान गुरु का अस्त होना व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व बना सकता है. लंबे समय से अटके मामलों में धीरे-धीरे प्रगति मिल सकती है. पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स या विरासत से जुड़े मामलों में प्रगति के योग हैं. विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं. नौकरी में सीनियर्स का साथ आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए गुरु वर्तमान में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. गुरु के अस्त रहने के बावजूद यह अवधि कई क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम देने वाली मानी जा रही है.

इस दौरान विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना मन को प्रसन्न कर सकती है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे और लंबे समय से चल रही योजनाओं को भी सकारात्मक दिशा मिलने के संकेत हैं.

गुरु अस्त के बाद नहीं होते ये काम

वैदिक ज्योतिष में गुरु को शुभता, धर्म, ज्ञान, विवाह, संतान और मांगलिक कार्यों का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है. जब गुरु ग्रह अस्त (दहन) अवस्था में होते हैं, तब उनकी शुभता सामान्य दिनों के मुकाबले कमजोर हो जाती है. इसी कारण इस अवधि में कई शुभ और मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा है.

विवाह संस्कार नहीं किए जाते: गुरु को विवाह का प्रमुख कारक ग्रह माना गया है. इसलिए गुरु के अस्त रहने के दौरान विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं निकाले जाते और इस अवधि में शादी करने से परहेज किया जाता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार गुरु अस्त होने पर विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होने लगती है.

मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं - देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, कलश स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कारों के लिए गुरु का शुभ होना आवश्यक है, इसलिए गुरु अस्त होने पर ऐसे अनुष्ठान टाल दिए जाते हैं.

गृह प्रवेश, मुंडन, शुभ कार्य बंद: नए घर में प्रवेश, मुंडन, उपनयन, नए व्यवसाय का शुभारंभ और कई अन्य मांगलिक कार्य भी इस अवधि में करने से बचना चाहिए. ऐसा न करने पर जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है.

 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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