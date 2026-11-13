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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAquarius Daily Horoscope 13 November 2026: बिजनेस विस्तार की बनेगी योजना, अनावश्यक खर्चों से बिगड़ सकता है बजट; पढ़ें शुक्रवार का अचूक उपाय

Aquarius Daily Horoscope 13 November 2026: बिजनेस विस्तार की बनेगी योजना, अनावश्यक खर्चों से बिगड़ सकता है बजट; पढ़ें शुक्रवार का अचूक उपाय

Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! 11th चंद्रमा, धृति व परिजात योग, रुकी पेमेंट रिलीज, संपत्ति-वाहन खरीदी मुहूर्त, मनचाहा काम व शुक्रवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन, मित्र, नेटवर्किंग व मनोकामना पूर्ति स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की अत्यंत शुभ स्थिति के चलते आज आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और लंबे समय से संजोई गई आपकी कई महत्वपूर्ण आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी होंगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

  • दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और संपत्ति खरीदी मुहूर्त (Business Expansion & Property Muhurat)

धृति योग से मार्केट में सफलता, रुकी पेमेंट होगी रिलीज: धृति योग बनने से व्यापारी वर्ग बाजार में अपनी धाक जमाने में पूरी तरह सफल रहेगा; साथ ही, लंबे समय से बाजार में फंसी हुई कोई रुकी हुई पेमेंट (Pending Payment) आज आपके हाथ आ सकती है. कारोबार के विस्तार (Business Expansion) की ठोस प्लानिंग भी बन सकती है.

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संपत्ति व वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त, फिजूलखर्ची पर रखें काबू: आपकी वित्तीय स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों की अधिकता आपके मासिक बजट को बिगाड़ सकती है; इसलिए बजट अनुशासन बनाए रखें. यदि कारोबारी किसी संपत्ति (Property) या नए वाहन (Vehicle) की खरीदी करने जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय आपके लिए अत्यंत फायदेमंद और शुभ साबित होगा.

2. करियर, नौकरी और मनचाहा कार्य (Career & Desired Role)

कार्यप्रणाली में सुधार से बेहतर परिणाम, बढ़ेगा आत्मविश्वास: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को अपनी काम करने की शैली और कार्यप्रणाली में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने से पहले की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम हासिल होंगे. बहुत अधिक सोच-विचार करने के बजाय कार्यस्थल (Workspace) पर अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें; ऐसा करने से स्थितियां धीरे-धीरे पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

दोबारा मिलेगा मनचाहा काम: ऑफिस में उच्चाधिकारियों की कृपा से आपको आपका कोई पसंदीदा या मनचाहा प्रोजेक्ट/वर्क (Desired Work) पुनः सौंपा जा सकता है, जिससे काम करने का उत्साह दोगुना होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Advice, Love & Students)

बड़ों की सलाह से सुलझेंगे पारिवारिक मामले, लवर की बात करेगी मोहित: घर-परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले पर निर्णय लेने से पहले अपने से बड़े-बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव और मार्गदर्शन हमेशा फलदायी रहता है. प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांस बना रहेगा; आज आपके लवर की कोई प्यारी सी बात या अंदाज आपको गहराई तक मोहित कर सकता है.

छात्रों की कड़ी मेहनत और सीखने की ललक: विद्यार्थी वर्ग (Students) पूरे समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करेगा और नए विषयों को सीखना निरंतर जारी रखेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा उत्तम रहेगी. काम की व्यस्तता के बीच आंखों और पैरों को पर्याप्त आराम दें, संतुलित आहार लें और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें तथा मस्तक पर सफेद चंदन या केसर का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, खीर अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे रुके हुए धन की शीघ्र प्राप्ति होगी, संपत्ति व वाहन सुख बढ़ेगा और पारिवारिक व प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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