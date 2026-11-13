Aaj Ka Meen Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, नेतृत्व, प्रशासनिक कौशल, पद-प्रतिष्ठा व पिता स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) और प्रशासनिक कौशल में गजब की बढ़ोतरी होगी; कार्यक्षेत्र में लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, निवेश और सरकारी दायित्व (Business Investment & Family Trade)

धृति योग से नए व्यापार और निवेश के शुभ योग: धृति योग बनने से यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने या पहले से चल रहे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश (Investment) की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी है. पारिवारिक या पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े आपके सभी काम निर्विघ्न सफल रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्य भी आपसे बेहद खुश रहेंगे.

ईमानदारी से बढ़ाएं कारोबार, समय पर चुकाएं सरकारी बकाया: व्यापारियों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए. यदि आपके ऊपर कोई सरकारी टैक्स, शुल्क या पैसा बाकी (Government Dues) चल रहा है, तो उसे बिना देर किए समय पर चुकाने का प्रयास करें.

2. करियर, नौकरी और कार्यशैली (Career, Appreciation & Workplace Appeal)

सहकर्मियों की गतिविधियों पर रखें नजर, आपके योगदान की होगी सराहना: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को पेशेवर मोर्चे पर शानदार परिणाम मिलेंगे, बस ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers) की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें और पूरी सतर्कता बरतें. कार्यस्थल (Workspace) पर संस्थान की तरक्की में आपके द्वारा किए गए योगदान की सहकर्मियों और वरिष्ठों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी.

लाइफस्टाइल और वर्किंग स्टाइल का आकर्षण: ऑफिस में आपकी शानदार लाइफस्टाइल और प्रोफेशनल वर्किंग स्टाइल विपरीत लिंग (Opposite Gender) के सहकर्मियों को आपकी ओर आकर्षित करेगी, जिससे कार्यस्थल का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Inheritance, Love Surprise & Mother's Advice)

पारिवारिक विरासत में हिस्सा, चैरिटी व लव लाइफ में सरप्राइज: आज आपको पारिवारिक विरासत या पैतृक संपत्ति (Family Inheritance) में अपना हिस्सा मिलने की प्रबल संभावना बन रही है. चैरिटी, परोपकार या बिना किसी स्वार्थ के किए गए सामाजिक कार्य आपके जीवन और चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे. प्रेम जीवन (Love Life) में रोमांच बना रहेगा और पार्टनर की ओर से आपको कोई प्यारा सा सरप्राइज मिल सकता है.

छात्रों को मां से मिलेगी महत्वपूर्ण सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) को आज अपनी माता जी की ओर से पढ़ाई या करियर को लेकर कोई बेहद महत्वपूर्ण सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा; जिसका पूरी निष्ठा से पालन करना आपके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा से कर्म के प्रति उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. काम की व्यस्तता के बीच घुटनों या कमर में हल्की थकान से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें तथा मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, खीर अथवा सफेद मिठाई का दान करें. इससे नए व्यापार और निवेश में अपार सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक व प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

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