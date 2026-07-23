Temple Mystery:भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जहां सदियों से चली आ रही परंपराएं लोगों को हैरान कर देती हैं. कहीं भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है, तो कहीं चॉकलेट या नूडल्स चढ़ाने की परंपरा है.

इसी तरह भारत में एक ऐसा भी मंदिर है, जहां श्रद्धालु भगवान को चप्पल (जूते-चप्पल) अर्पित करते हैं. पहली बार सुनने में यह परंपरा अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक आस्था और वर्षों पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है.

कहां है यह अनोखा मंदिर?

यह अनोखी परंपरा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित मुत्थुमलैयम्मन मंदिर से जुड़ी मानी जाती है. यहां भक्त देवी को नई चप्पल अर्पित करते हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि देवी रात में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें चप्पल अर्पित की जाती है.

क्यों चढ़ाई जाती है चप्पल?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, देवी अपने भक्तों और गांव की रक्षा के लिए रातभर भ्रमण करती हैं. इसी कारण भक्त उन्हें नई चप्पल भेंट करते हैं, ताकि उनकी यात्रा में कोई बाधा न आए. यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और दूर-दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में चप्पल चढ़ाने पहुंचते हैं.

सबसे हैरान करने वाली बात

मंदिर में अर्पित की गई कई चप्पलों के बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ समय बाद उन पर धूल, मिट्टी या घिसने जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं. श्रद्धालु इसे देवी के भ्रमण का प्रमाण मानते हैं. हालांकि, इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाता है.

भक्त किस मनोकामना से चप्पल चढ़ाते हैं?

परिवार की सुख-समृद्धि के लिए.

बीमारियों और संकटों से रक्षा की कामना के लिए.

मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद स्वरूप.

घर-परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए.

मंदिर में दर्शन के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

मंदिर की परंपराओं और नियमों का सम्मान करें.

स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें.

स्थानीय पुजारियों के निर्देशों का पालन करें.

पूजा सामग्री मंदिर की परंपरा के अनुसार ही अर्पित करें.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं. चप्पल अर्पित करने की परंपरा इसी विश्वास का प्रतीक मानी जाती है. श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा से देवी की कृपा प्राप्त होती है.

FAQ

भारत में किस मंदिर में भगवान को चप्पल अर्पित की जाती है?

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले स्थित मुत्थुमलैयम्मन मंदिर में देवी को चप्पल अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है.

चप्पल चढ़ाने की परंपरा क्यों है?

स्थानीय मान्यता है कि देवी रात में भक्तों और गांव की रक्षा के लिए भ्रमण करती हैं, इसलिए उन्हें चप्पल अर्पित की जाती है.

क्या यह परंपरा आज भी निभाई जाती है?

हां. आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर या आस्था के कारण चप्पल अर्पित करते हैं.

क्या चप्पलों पर निशान आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

नहीं. इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है. इसे स्थानीय धार्मिक मान्यता और आस्था का हिस्सा माना जाता है.

क्या कोई भी श्रद्धालु यहां चप्पल चढ़ा सकता है?

हां. मंदिर के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार चप्पल अर्पित कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.