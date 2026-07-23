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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTemple Mystery: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चप्पल अर्पित की जाती है, जानें इसके पीछे की अनोखी मान्यता

Temple Mystery: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चप्पल अर्पित की जाती है, जानें इसके पीछे की अनोखी मान्यता

Temple Mystery: क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां देवी को चप्पल अर्पित की जाती है? जानें इस अनोखी परंपरा, धार्मिक मान्यता और मंदिर का पूरा इतिहास.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 05:10 PM (IST)
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Temple Mystery:भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जहां सदियों से चली आ रही परंपराएं लोगों को हैरान कर देती हैं. कहीं भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है, तो कहीं चॉकलेट या नूडल्स चढ़ाने की परंपरा है.

इसी तरह भारत में एक ऐसा भी मंदिर है, जहां श्रद्धालु भगवान को चप्पल (जूते-चप्पल) अर्पित करते हैं. पहली बार सुनने में यह परंपरा अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी धार्मिक आस्था और वर्षों पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है.

कहां है यह अनोखा मंदिर?

यह अनोखी परंपरा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित मुत्थुमलैयम्मन मंदिर से जुड़ी मानी जाती है. यहां भक्त देवी को नई चप्पल अर्पित करते हैं. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि देवी रात में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उन्हें चप्पल अर्पित की जाती है.

क्यों चढ़ाई जाती है चप्पल?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, देवी अपने भक्तों और गांव की रक्षा के लिए रातभर भ्रमण करती हैं. इसी कारण भक्त उन्हें नई चप्पल भेंट करते हैं, ताकि उनकी यात्रा में कोई बाधा न आए. यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और दूर-दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में चप्पल चढ़ाने पहुंचते हैं.

सबसे हैरान करने वाली बात

मंदिर में अर्पित की गई कई चप्पलों के बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ समय बाद उन पर धूल, मिट्टी या घिसने जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं. श्रद्धालु इसे देवी के भ्रमण का प्रमाण मानते हैं. हालांकि, इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है और इसे धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाता है.

भक्त किस मनोकामना से चप्पल चढ़ाते हैं?

  • परिवार की सुख-समृद्धि के लिए.
  • बीमारियों और संकटों से रक्षा की कामना के लिए.
  • मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद स्वरूप.
  • घर-परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए.

मंदिर में दर्शन के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

  • मंदिर की परंपराओं और नियमों का सम्मान करें.
  • स्वच्छता और अनुशासन का पालन करें.
  • स्थानीय पुजारियों के निर्देशों का पालन करें.
  • पूजा सामग्री मंदिर की परंपरा के अनुसार ही अर्पित करें.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सक्रिय रहती हैं. चप्पल अर्पित करने की परंपरा इसी विश्वास का प्रतीक मानी जाती है. श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा से देवी की कृपा प्राप्त होती है.

FAQ

भारत में किस मंदिर में भगवान को चप्पल अर्पित की जाती है?
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले स्थित मुत्थुमलैयम्मन मंदिर में देवी को चप्पल अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है.

चप्पल चढ़ाने की परंपरा क्यों है?

स्थानीय मान्यता है कि देवी रात में भक्तों और गांव की रक्षा के लिए भ्रमण करती हैं, इसलिए उन्हें चप्पल अर्पित की जाती है.

क्या यह परंपरा आज भी निभाई जाती है?

हां. आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर या आस्था के कारण चप्पल अर्पित करते हैं.

क्या चप्पलों पर निशान आने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

नहीं. इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है. इसे स्थानीय धार्मिक मान्यता और आस्था का हिस्सा माना जाता है.

क्या कोई भी श्रद्धालु यहां चप्पल चढ़ा सकता है?

हां. मंदिर के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार चप्पल अर्पित कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jul 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Hinduism Spirituality Tamil Nadu TEMPLE Muthumalai Amman Spiritualitymil Nadu
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