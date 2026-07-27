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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Saptahik Rashifal 27 July -2 August 2026: मकर वालों के पक्ष में रहेंगे ये 7 दिन, इस तरह बनेंगे काम, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 27 July -2 August 2026: मकर वालों के पक्ष में रहेंगे ये 7 दिन, इस तरह बनेंगे काम, देखें साप्ताहिक राशिफल

Makar Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: मकर राशि (Capricorn) के लिए जुलाई का यह सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें मकर साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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Makar Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रगति और उपलब्धियों का संकेत लेकर आया है. आपकी सूझबूझ और व्यावहारिक सोच पहले हुए किसी नुकसान की भरपाई करने में सहायक सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. 

करियर और नौकरी

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, पद या अतिरिक्त जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सप्ताह के मध्य में काम के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा नए संपर्क, अनुभव और भविष्य के लाभदायक अवसर लेकर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और आत्मविश्वास भी पहले से अधिक मजबूत होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. यदि आप कारोबार का विस्तार करने या किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. पुराने अनुभवों से सीख लेकर लिए गए निर्णय आर्थिक लाभ दिला सकते हैं. सप्ताह के दौरान धन लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आय में बढ़ोतरी के संकेत भी हैं. यदि किसी भुगतान, लेन-देन या रुकी हुई राशि का इंतजार था, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. कर्ज से परेशान लोगों को राहत मिलने के योग हैं और आर्थिक दबाव धीरे-धीरे कम हो सकता है. फिर भी खर्च और निवेश के मामलों में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में पहले से अधिक सामंजस्य देखने को मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलने से लंबे समय से चली आ रही किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकल सकता है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा. उन्हें घर और कार्यस्थल दोनों जगह सम्मान, सहयोग और सराहना मिलेगी. सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे, तो उसमें सुधार महसूस होगा. फिर भी अपनी नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान और पर्याप्त आराम को नजरअंदाज न करें. यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतें और अत्यधिक भागदौड़ से बचने का प्रयास करें. नियमित व्यायाम और योग आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेंगे.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. यदि किसी बात को लेकर गलतफहमियां चल रही थीं, तो वे बातचीत और आपसी समझ से दूर हो सकती हैं. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. अविवाहित जातकों के लिए भी रिश्तों को आगे बढ़ाने का अनुकूल समय रहेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा और आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर मिलकर विचार कर सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में और अधिक मधुरता लेकर आएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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