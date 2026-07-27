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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 27 July - 2 August 2026: मीन वालों को नए अवसर दस्तक देंगे, बस इस तरह पहचाने

Meen Saptahik Rashifal 27 July - 2 August 2026: मीन वालों को नए अवसर दस्तक देंगे, बस इस तरह पहचाने

Meen Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: मीन राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. 

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और अनुभव का लाभ मिलेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, तो इस दिशा में शुभ समाचार मिल सकता है. विदेश में नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय की तैयारी कर रहे लोगों के सामने आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर होंगी और नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही कारोबार में मुनाफा मिलने के संकेत हैं और नई व्यावसायिक योजनाओं पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल रह सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत में भी वृद्धि होगी. सप्ताह के दूसरे हिस्से में व्यापार से जुड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा भविष्य में नए संपर्क और लाभदायक अवसर दिला सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा और किसी शुभ समाचार से सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा. यदि परिवार में किसी योजना या आयोजन पर चर्चा चल रही है, तो उसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. यदि कोई विवाद चल रहा है, तो विरोधी पक्ष समझौते की पहल कर सकता है.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. हाल ही में हुई किसी दोस्ती के प्रेम संबंध में बदलने की संभावना है. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. यह यात्रा रिश्तों में नई ताजगी और यादगार पल लेकर आएगी. एक-दूसरे के साथ बिताया गया समय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के संकेत नहीं हैं, फिर भी नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें. यदि यात्रा पर जा रहे हैं, तो खानपान और मौसम का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच पूरे सप्ताह आपको ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Meen Saptahik Rashifal 2026
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