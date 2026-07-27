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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 27 July -2 August 2026: कुंभ वाले सफलता करीब, लेकिन छोटी गलतियां करा सकती है नुकसान

Kumbh Saptahik Rashifal 27 July -2 August 2026: कुंभ वाले सफलता करीब, लेकिन छोटी गलतियां करा सकती है नुकसान

Kumbh Saptahik Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 07:55 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य और सकारात्मक अवसरों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके कई कार्य मनचाहे तरीके से पूरे होने लगेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

करियर और नौकरी

आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने की भी संभावना है. यदि आप नौकरी बदलने या करियर में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा, जिससे भविष्य की प्रगति का रास्ता मजबूत होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. कारोबार में अच्छी आमदनी होने के साथ बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा मजबूत होगी. यदि आप व्यापार विस्तार या किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए संपर्क भी भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और धन से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहेगा. सप्ताह के दूसरे हिस्से में घर के लिए नई वस्तुएं खरीदने या किसी आवश्यक सुविधा पर खर्च करने का योग बन सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में परिवार या दोस्तों के साथ लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है. यह यात्रा आनंददायक होने के साथ मानसिक ताजगी भी देगी. रिश्तेदारों और प्रियजनों से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक जीवन में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तथा लोग आपके व्यवहार और कार्यशैली की सराहना करेंगे. यदि किसी पारिवारिक योजना पर विचार चल रहा है, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

शिक्षा और सफलता

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. यदि आप किसी इंटरव्यू, प्रवेश परीक्षा या चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, तो सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. लव पार्टनर के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. यदि किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी थी, तो उसे दूर करने का अच्छा समय है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा और आपसी तालमेल पहले से बेहतर होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं, फिर भी नियमित दिनचर्या, संतुलित खानपान और पर्याप्त आराम का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान अपनी दिनचर्या को अधिक प्रभावित न होने दें. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:55 AM (IST)
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