Weekly Rashifal 5-11 July 2026: इस सप्ताह 6 राशियों को मिलेगा नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रमोशन के बन रहे योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
Weekly Rashifal 2026: 5 से 11 जुलाई 2026 तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 5 July to 11 July 2026: 28 जून से 4 जुलाई तक कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.
मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह परिवार के लिए सुखद और संतुलित रहने वाला है. आपकी समझदारी और सकारात्मक सोच से लंबे समय से चले आ रहे मतभेद दूर हो सकते हैं. घर के सभी सदस्यों के साथ आपका तालमेल मजबूत रहेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण खुशहाल बना रहेगा. किसी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जहां सभी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोनों प्रभावशाली रहेंगे. नई योजनाओं और विचारों को आप प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. वहीं व्यापारियों के लिए नई साझेदारी, लाभदायक सौदे और कारोबार विस्तार के अवसर बन सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बनी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह मानसिक तनाव में कमी आएगी, जिससे ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. खानपान पर विशेष ध्यान दें और जंक फूड से दूरी बनाए रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं तथा नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचें तथा बचत को प्राथमिकता दें. किसी बड़े निवेश या वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और अपनापन बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. खुलकर संवाद करने से रिश्तों में विश्वास और प्रेम और अधिक मजबूत होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें. यह उपाय आपकी सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक रहेगा.
वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत शुभ और सुखद रहने वाला है. घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. आपको परिवार के बड़े सदस्यों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में हो रही वृद्धि से पूरा परिवार गर्व महसूस करेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि आपकी कार्यक्षमता और लीडरशिप क्वालिटी सबका ध्यान आकर्षित करेगी. व्यापारियों को भी कोई बड़ा ऑर्डर या नया अनुबंध मिल सकता है, जिससे व्यापार में लाभ और विस्तार के नए द्वार खुलेंगे.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में वेतन वृद्धि, पदोन्नति या कोई नया अवसर मिलने की प्रबल संभावना है. आपके आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होगी, जो आपके फैसलों को सही दिशा देगा. छात्रों के लिए यह समय अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अच्छे अवसर बनेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इस सप्ताह मौसमी बदलाव के कारण गले और गर्दन से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. गुनगुना पानी पीएं और ठंडी चीजों का सेवन कम करें. आवश्यक हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह मजबूत रहने के साथ-साथ उभार भी दिखेगा. धन और सम्मान के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं. इसके अलावा, नई आय के स्रोतों से भी अच्छा फायदा होगा.
- प्रेम जीवन: आत्मविश्वास में हो रही वृद्धि का सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. विवाहित जीवन में प्यार और समझ बढ़ेगी. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो इस सप्ताह अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा समय है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: प्रतिदिन सुबह षट्कोणीय यंत्र पर दूध चढ़ाएं और "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे धन लाभ में तेजी आएगी.
मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपका पारिवारिक वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सुखद रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. घर पर किसी धार्मिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है, जिसमें सभी का सहयोग मिलेगा. आपसी सामंजस्य बना रहेगा और कोई भी बड़ा विवाद नहीं होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह सप्ताह बेहद फायदेमंद रहने वाला है. नौकरी में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है. आपके कार्यों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा होगी. व्यापार में भी लाभ के योग हैं, लेकिन नई योजनाओं और नीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आप अपने जीवन में किसी नए अध्ययन या सीखने की शुरुआत कर सकते हैं. यह नई सीख आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगी. आपके अंदर कौशल विकास की गहरी इच्छा रहेगी, जो भविष्य में आपके लिए बड़े अवसर लेकर आएगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपकी ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी. मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि, अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच संतुलित आहार, पर्याप्त जलपान और नियमित व्यायाम को अपनी प्राथमिकता बनाए रखें, ताकि आप इस सप्ताह की चुनौतियों का सामना पूरे जोश के साथ कर सकें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है. यदि आप अपने वित्तीय मामलों और बजट पर ध्यान देंगे, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. इस दौरान आय के नए स्रोत खुलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी.
- प्रेम जीवन: आपका प्रेम जीवन इस सप्ताह बेहद अच्छा रहने वाला है. प्रेमी जोड़ों के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. वहीं, अविवाहित लोगों को इस अवधि में कोई उपयुक्त साथी मिलने के योग प्रबल हैं, जो उनके जीवन को खुशहाल बना सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और काम पर जाते समय घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले
कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में खुशहाल माहौल बना रहेगा. कुछ अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव आपको आश्चर्यचकित करेंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके काम आएगा. आपके सच्चे मित्र और शुभचिंतक हर परिस्थिति में आपका पूरा साथ देंगे, हालांकि सफलता देखकर कुछ लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों से सावधान रहने की जरूरत है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में लंबे समय से किए गए आपके परिश्रम और समर्पण को अब उचित पहचान मिलने के संकेत हैं. आपका आत्मविश्वास और मनोबल काफी मजबूत होगा. नौकरी में कोई अचानक तरक्की या व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी मेहनत को साबित करेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. करियर में रुकी हुई बाधाएं दूर होंगी और आपको नई दिशाएं मिलेंगी, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है. मानसिक तनाव की समस्या कम होगी, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ेगा. नियमित योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे आपकी फिटनेस और बेहतर होगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटकी हुई धनराशि वापस मिल सकती है. नौकरी या व्यापार से अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. बस गैर-जरूरी खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए सप्ताहांत बेहद खास रहने वाला है. किसी पुराने रिश्ते या संबंध के फिर से जुड़ने की संभावना है. इस मुलाकात से आपके मन में कृतज्ञता, भावुकता और आत्ममंथन की गहरी भावना जागृत होगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: हरा
- उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें. साथ ही गाय की सेवा करें और उन्हें रोटी खिलाएं, इससे आर्थिक एवं मानसिक बाधाएं दूर होंगी.
सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से संतुलित और सुखद रहने वाला है. घर का वातावरण सामान्यतः शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. रिश्तों में अनावश्यक उलझनों या अधिक सोच-विचार से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें. परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन शानदार परिणाम दिला सकते हैं. यदि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से करेंगे तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, बोनस या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर में आपकी पिछली मेहनत अब सकारात्मक परिणाम देने लगेगी. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों और नई स्किल सीखने वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों की बाधाएं दूर हो सकती हैं और सफलता के अवसर मजबूत होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. लंबे समय से महसूस हो रही थकान और मानसिक तनाव में कमी आएगी. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में शुभ संकेत मिलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. बचत, निवेश और भविष्य की वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ देंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में अनावश्यक भावुकता और अधिक अपेक्षाओं से बचें. सहजता, विश्वास और खुला संवाद रिश्ते को मजबूत बनाएगा तथा आपसी तालमेल में सुधार होगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: प्रतिदिन सुबह अपने कार्यस्थल या पूजा स्थल की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को दूध और अगरबत्ती अर्पित करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.
कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में खुशहाल माहौल बना रहेगा. कुछ अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव आपको आश्चर्यचकित करेंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके काम आएगा. आपके सच्चे मित्र और शुभचिंतक हर परिस्थिति में आपका पूरा साथ देंगे, हालांकि सफलता देखकर कुछ लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों से सावधान रहने की जरूरत है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में लंबे समय से किए गए आपके परिश्रम और समर्पण को अब उचित पहचान मिलने के संकेत हैं. आपका आत्मविश्वास और मनोबल काफी मजबूत होगा. नौकरी में कोई अचानक तरक्की या व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी मेहनत को साबित करेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. करियर में रुकी हुई बाधाएं दूर होंगी और आपको नई दिशाएं मिलेंगी, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है. मानसिक तनाव की समस्या कम होगी, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ेगा. नियमित योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे आपकी फिटनेस और बेहतर होगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटकी हुई धनराशि वापस मिल सकती है. नौकरी या व्यापार से अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. बस गैर-जरूरी खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए सप्ताहांत बेहद खास रहने वाला है. किसी पुराने रिश्ते या संबंध के फिर से जुड़ने की संभावना है. इस मुलाकात से आपके मन में कृतज्ञता, भावुकता और आत्ममंथन की गहरी भावना जागृत होगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें. साथ ही गाय की सेवा करें और उन्हें रोटी खिलाएं, इससे आर्थिक एवं मानसिक बाधाएं दूर होंगी.
तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग इस सप्ताह आपके आत्मबल को मजबूत बनाए रखेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से शांत और सकारात्मक रहेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको कई परेशानियों से बचाएगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे और किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: इस सप्ताह की शुरुआत समस्याओं के समाधान खोजने के प्रयासों से होगी. कार्यक्षेत्र में आप चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और समझदारी के साथ करेंगे. नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी और व्यापार में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है. करियर के क्षेत्र में आपको नई दिशाएं मिलेंगी. भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है.
- स्वास्थ्य: आत्मविश्वास के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहद बेहतर रहेगा. हालांकि, भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें और योग तथा ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. जलपान का पर्याप्त सेवन करें ताकि ऊर्जा स्तर बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्ताह का अंतिम भाग बहुत शुभ रहने वाला है. सप्ताहांत तक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ या प्रगति के संकेत हैं. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है और वित्तीय उलझनें सुलझेंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में निकटता आएगी. आपसी तालमेल और अच्छी संचार से प्यार में मजबूती आएगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जबकि विवाहित जोड़ों को रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश की पूजा करें और दूर्वा अर्पित करें. शनिवार को सरसों का तेल दान करें. किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई खिलाएं, इससे आपके भाग्योदय में तेजी आएगी.
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह आपके पारिवारिक माहौल के लिए भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. कई बार हम रिश्तों को बनाए रखने के लिए अनजाने में पुराने डर, संदेह और मानसिक बोझ ढोते रहते हैं. इस सप्ताह ये सभी दबी हुई भावनाएं सामने आ सकती हैं, ताकि आप उनसे पूरी तरह मुक्त हो सकें. इस मुक्ति से घर का वातावरण हल्का होगा और रिश्तों में नयी ताजगी आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह डटकर जोखिम लेने का साहस दिखाएं. अगर आप कोई नया विचार लेकर आए हैं, तो बेझिझक उसे सामने रखें. आपकी रचनात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास सफलता के ऐसे नए मार्ग खोल सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी. इस दौरान किसी वरिष्ठ महिला (जैसे बॉस या सीनियर) से प्राप्त सलाह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी.
- करियर और शिक्षा: मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ती रुचि आपकी सोच और समझ में गहराई लाएगी. यह गहराई करियर के मुश्किल निर्णयों को सही दिशा देगी. छात्रों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक बोझ कम होने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा. आध्यात्मिक और ध्यान संबंधी गतिविधियां तनाव को दूर करेंगी. पुरानी अनिद्रा की समस्या से राहत मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार या नौकरी में लिए गए सकारात्मक जोखिमों के कारण आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. पेंडिंग पेमेंट मिल सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: मध्य सप्ताह में प्रेम और मित्रता के क्षेत्र में सच्चे सहयोगियों की पहचान होगी. सिर्फ समय बिताने वाले लोग पीछे छूटेंगे. प्रेमी जोड़ों के बीच अटूट नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: प्रतिदिन सुबह उठकर किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें और घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर 5 मिनट ध्यान करें.
धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार में कुछ मतभेद या दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं. अहंकार को दूर रखते हुए बातचीत में संयम बरतें. जल्दबाज़ी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना मामला बढ़ सकता है. धैर्य रखने से घर का वातावरण जल्द ही सामान्य और अनुकूल हो जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: अनुशासन और संगठन आपकी सफलता की मुख्य कुंजी होंगे. कार्यस्थल पर अपनी फाइलों और समय का प्रबंधन अच्छे से करें. कानूनी या विवाद संबंधी मामलों में बहुत ही सावधानी बरतें. किसी भी आधिकारिक डील या नौकरी से जुड़े फैसले पर गहराई से सोच-विचार कर ही हस्ताक्षर करें.
- करियर और शिक्षा: सप्ताह की शुरुआत में करियर को लेकर असमंजस की भावना रह सकती है. हालांकि, मध्य सप्ताह में शिक्षा, दूर-यात्रा और आत्म-विकास से जुड़े नए शानदार अवसर प्राप्त होंगे. इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि ये आपके भविष्य को नई दिशा देंगे.
- स्वास्थ्य: प्रारंभिक दिनों में मानसिक बेचैनी और चिंता रह सकती है, जिससे आपकी नींद पर असर पड़ सकता है. अपनी दिनचर्या सुचारू रखें. ध्यान, योग और आत्मचिंतन आपके लिए वरदान साबित होंगे. इन प्रथाओं को अपनाने से मानसिक तनाव दूर होगा और समस्याओं का समाधान मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में पूरी तरह से सतर्क रहें. बिना सोचे-समझे बड़े निवेश या जोखिम भरे कार्यों से बचें. किसी भी उधार लेन-देन के मामले में कागज़ी कार्रवाई पूरी कर लें ताकि बाद में कोई आर्थिक विवाद न खड़ा हो सके.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में थोड़ी भावनात्मक दूरी या मनमुटाव महसूस हो सकता है. साथी के साथ जल्दबाज़ी में बहस करने के बजाय समझदारी से पेश आएं. खुलकर बातचीत करें और अपने अहं को कम करें, तभी रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह कम से कम 15 मिनट तक शांत जगह पर ध्यान करें. किसी भी निर्णय को लेने से पहले दो बार सोचें. शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल का तेल दान करें, इससे रुके हुए काम और विवाद दूर होंगे.
मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: मध्य सप्ताह में घर, करियर और भावनात्मक जीवन को लेकर आपकी समझ में नयापन आएगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दें, तभी घरेलू माहौल में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार का सहयोग आपको हर क्षेत्र में सबल बनाएगा.
- व्यापार और नौकरी: सप्ताह की शुरुआत मेहनत और विकास से भरी रहेगी. आपके प्रयास अनुभव और ज्ञान में बदलेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. संरचना और नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन भी अपनाना होगा. टीम में तालमेल बिठाने की कोशिश करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है, उनकी मेहनत ठोस ज्ञान में परिवर्तित होगी. आप अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे. ध्यान और एकाग्रता बनाए रखें, तो करियर की राह आसान होगी.
- स्वास्थ्य: आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ने से मानसिक संतुलन बना रहेगी. भावनात्मक उपचार आपको अंदर से हल्का करेगा और शारीरिक थकान दूर होगी. योग और ध्यान का सहारा लें. सप्ताहांत में आराम और विश्राम करना जरूरी है, जिससे नई ऊर्जा प्राप्त होगी.
- आर्थिक स्थिति: इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह स्थिर बनी रहेगी. निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. पुराने लोन या कर्जे के मामले सुलझ सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचें, बजट का पालन करना फायदेमंद साबित होगा.
- प्रेम जीवन: सप्ताहांत तक प्रेम और नए संबंधों के अवसर मिल सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए कोई खास आने का योग है. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम बढ़ेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: रुपहला
- उपाय: प्रतिदिन सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. शुक्रवार को गरीबों में मिठाई या कपड़े बांटें, इससे आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन में तेजी से सुधार आएगा.
कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: यह सप्ताह पारिवारिक जीवन के लिए प्रेम और आनंद लेकर आएगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी. बड़ों का आशीर्वाद आपको ऊर्जा देगा. पुराने विवाद को संवाद से सुलझाएं, ताकि घर में शांति बनी रहे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आपका प्रभावशाली संचार कौशल सफलता का प्रमुख आधार बनेगा. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपकी पहचान बनेगी और लोग आपकी बात मानेंगे. भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: सप्ताह की शुरुआत में करियर और आत्म-छवि को लेकर अनिश्चितता महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे मानसिक स्पष्टता आएगी. निर्णय लेने से पहले स्वयं को पर्याप्त समय दें. छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर पूरी तरह लगेगा, उनका मन एकाग्र रहेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता का सकारात्मक असर स्वास्थ्य पर भी दिखेगा. आप दिनभर ऊर्जा से भरे रहेंगे. दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें, इससे तनाव दूर होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी. हल्का और संतुलित भोजन करें.
- आर्थिक स्थिति: सप्ताह आर्थिक समृद्धि देगा, पर आर्थिक मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाज़ी से बचें. बड़े वित्तीय निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं. अचानक धन लाभ के योग हैं, बस भावनात्मक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में गहरी मधुरता और रोमांस आएगा. आत्मविश्वास की वजह से पार्टनर आपकी ओर अधिक आकर्षित होगा. रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी रिश्ते को जीवनभर के लिए मजबूत बनाएगी. अपनी भावनाओं को साफ-साफ व्यक्त करें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: लाल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को जल और हल्दी अर्पित करें. कार्यस्थल पर अपनी मेज पर एक सफेद कपड़े में चावल बांधकर रखें. यह उपाय भाग्य को बल देगा और करियर की अनिश्चितता दूर करेगा.
मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. आपको परिवार के किसी सदस्य से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा. सबके साथ मिलजुल कर रहने से आपका मानसिक तनाव भी कम होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपके संचार कौशल में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा. टीमवर्क और आपसी सहयोग से आपकी कठिन से कठिन परियोजनाएं सफल होंगी. व्यापार में अगर आप कोई नया सौदा कर रहे हैं, तो उसमें साझेदारी का विचार फायदेमंद साबित हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपको नए प्रस्ताव और शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, उनकी अंतःप्रेरणा चरम पर होगी. इस दौरान आपकी संवेदनशीलता बहुत प्रबल होगी, इसलिए अपने सपनों, संकेतों और मन की आवाज पर विशेष ध्यान दें. किसी नए व्यक्ति से अप्रत्याशित मार्गदर्शन भी मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, जो सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा. आत्मविश्वास के कारण आप अपने आप को शारीरिक रूप से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. रोजाना सुबह प्रकृति में कुछ समय बिताना फायदेमंद रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी होंगी. खर्चों में संतुलन बनाए रखें और बड़े निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने का समय है. अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. अपने पार्टनर की सुनें और उन्हें समझने का प्रयास करें, इससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: बुधवार को किसी जरूरतमंद बच्चे को हरे रंग की कलम या शैक्षणिक किताबें दान करें. इस छोटे से उपाय से आपके संचार कौशल में और अधिक सुधार होगा तथा बुद्धि को तीव्रता मिलेगी.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.