हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: जब मन शांत होता है, तभी जीवन चमकता है, जानें सद्गुरु का उपदेश

Motivational Quotes: जब मन शांत होता है, तभी जीवन चमकता है, जानें सद्गुरु का उपदेश

Motivational Quotes: मन की शांति ही जीवन की चमक है. सद्गुरु कहते हैं, विचारों से ऊपर उठकर स्वयं को पहचानो. जब दृष्टि बदलेगी, मन शांत होगा और जीवन वरदान की तरह सरल व सुंदर दिखेगा...

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sadhguru Teachings: सद्गुरु बताते हैं कि मनुष्य का जीवन उतना जटिल नहीं है, जितना हमारा मन उसे बना देता है. जब विचार शांत होते हैं, तब जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता प्रकट करता है. मन को समझ लेना ही आध्यात्मिकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारे ही भीतर पैदा होता है. सद्गुरु के अनुसार, जो व्यक्ति अपने मन को पहचान लेता है, वही अपने जीवन का स्वामी बन जाता है.

मन और विचारों को समझने का उपदेश

सद्गुरु कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अत्यंत विकसित बुद्धि दी है. लेकिन यही बुद्धि समस्या बन जाती है जब हम अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से चिपक जाते हैं. विचार हमारे भीतर जन्म नहीं लेते. वे बाहरी अनुभवों, स्मृतियों और कल्पनाओं का मिश्रण होते हैं. उनके अनुसार कभी प्रेम आता है, कभी द्वेष.

कभी प्रसन्नता, कभी दुख. और हम मान लेते हैं कि यह सब सच है. सद्गुरु कहते हैं कि यह मन का नाटक है. आपके भीतर जो चलता है, वह बाहर की सच्चाई नहीं है. सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो सोचने से अधिक देखने की क्षमता विकसित करे. जो अपने विचारों से ऊपर उठ जाए, वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है.

स्वयं की पहचानों

सद्गुरु समझाते हैं कि मनुष्य अपने शरीर और भावनाओं को ही स्वयं मान लेता है. लेकिन शरीर भी भोजन से बना है और एक दिन मिट्टी में लौट जाना है. विचार और भावनाएं भी आपने ही संग्रह की हैं. इसलिए वे आपकी हो सकती हैं, पर आप वह नहीं हैं. सद्गुरु कहते हैं- आप शरीर, मन और भावनाओं से कहीं बड़े हैं.

आप जीवन हैं. यदि कुछ समय के लिए व्यक्ति बाहरी उत्तेजनाओं से दूर हो जाए. न पढ़े, न सुने, न देखे, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है. शांत मन ही आत्मबोध का द्वार खोलता है.

जीवन की दृष्टि बदलें

सद्गुरु कहते हैं-ब्रह्मांड को देखो. सूरज समय पर उगता है. धरती अपनी धुरी पर घूमती है. सब कुछ परम सटीकता से चल रहा है. फिर भी मनुष्य छोटी-सी बात में उलझ जाता है और दुखी हो जाता है. समस्या संसार में नहीं है. समस्या हमारी दृष्टि में है. जब विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता. वह एक वरदान बन जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 18 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Sadhguru Teachings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे और...', आतंकियों को अमित शाह की वॉर्निंग
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
शिक्षा
BSEB Admit Card: बिहार बोर्ड ने आउट किया डमी एडमिट कार्ड, गलती दुरुस्त करने का सही मौका
बिहार बोर्ड ने आउट किया डमी एडमिट कार्ड, गलती दुरुस्त करने का सही मौका
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget