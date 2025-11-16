हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaja Ji: आलस्य और मोबाइल से मुक्ति, जानें प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश

Premanand Maharaja Ji: आलस्य और मोबाइल से मुक्ति, जानें प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश

Premanand Maharaja: आलस्य और मोबाइल की लत मन की अशांति बढ़ाती है. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नियमित साधना, आत्मसंयम से मन मजबूत होता है, जिससे आलस्य घटता है और मोबाइल पर निर्भरता भी कम होती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Premanand Maharaja Ji: प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि "आलस्य कोई रोग नहीं. यह अभ्यास का दोष है." वे समझाते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने भोजन, नींद और बोलने की मात्रा को घटा-बढ़ा सकता है. वैसे ही आलस्य को भी नियंत्रित किया जा सकता है.

इसका प्रमाण यह है कि जो साधक पहले 35 रोटियाँ खा सकता था. वही साधना के अभ्यास से डेढ़ रोटी पर भी संतुष्ट रह सकता है. क्योंकि अभ्यास सब कुछ बदल देता है. इसी प्रकार नींद भी नियंत्रित की जा सकती है. जो व्यक्ति 7 घंटे सोता है. वह अभ्यास के बल पर 3 घंटे में भी पूर्ण विश्राम पा सकता है.

कम बोलो, कम खाओ, कम सोओ 

आलस्य पर विजय पाने का सीधा सूत्र देते हुए महाराज जी कहते हैं — "कम बोलो. कम खाओ. कम सोओ और भजन करो — तब आलस्य भागेगा." जब साधक का मन भजन में रमने लगता है. तब मोबाइल और मनोरंजन का बाहरी आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाता है.

वे स्पष्ट करते हैं कि "मोबाइल में क्या है. झूठी बातें. व्यर्थ की तस्वीरें. समय का अपव्यय." यदि मोबाइल का प्रयोग करना ही है. तो केवल सत्संग सुनने, ग्रंथ पढ़ने और नाम-जप की प्रेरणा लेने के लिए करो. महाराज जी कहते हैं कि अच्छा ग्रहण करो, बुरा त्याग दो, यही विवेक है.

दिनचर्या को अनुशासन में रखें 

इस आलस्य को त्यागने के लिए महाराज जी सिखाते हैं कि अलार्म नहीं, संकल्प जगाता है. यदि साधक दृढ़ निश्चय कर ले कि उसे सुबह 3:30 बजे उठना है, तो ईश्वर स्वयं उसकी आंख खोल देंगे. उनका सीधा उपाय यह है कि रजाई में पड़े रहना ही आलस्य है. इसलिए"पहला काम रजाई फेंको और उठ बैठो."

उठने के बाद तुरंत मुंह धोकर नाम-जप में लग जाओ. अगर नाम-जप के दौरान नींद आने लगे. तो थोड़ा टहल लो, जल पी लो और फिर से ध्यान में लगो. इस निरंतर अभ्यास से शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं.

मोबाइल का विवेकपूर्ण प्रयोग 

प्रेमानंद जी कहते हैं कि "मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है पर विवेक चाहिए." इसका उपयोग केवल ज्ञान, सेवा और सत्संग के लिए करना चाहिए. वे असावधानी के खतरों से आगाह करते हुए कहते हैं कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें. क्योंकि एक पल का असावधान क्षण जीवन संकट में डाल सकता है. साधक के लिए छह घंटे की नींद पर्याप्त है और सुबह पाँच बजे उठना शुभ माना गया है. जीवन की शुरुआत हमेशा भगवान के नाम से करो और दिन भर कर्म करते हुए भी मन में नाम का स्मरण रखो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 16 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Premanand Maharaja Ji
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
आईपीएल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
विधानसभा चुनाव जीतते ही विधायकों को मिलने लगती हैं इतनी सुविधाएं, सैलरी से लेकर पेंशन तक सबकुछ जानें
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget