हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: खुशी बाहर नहीं आपके भीतर है, जानें सद्गुरु का जीवन बदलने वाला संदेश

Motivational Quotes: खुशी बाहर नहीं आपके भीतर है, जानें सद्गुरु का जीवन बदलने वाला संदेश

Motivational Quotes: सद्गुरु कहते हैं कि सुख-दुख बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं. जीवन की सच्ची समझ और इनर इंजीनियरिंग से ही बुद्धि नियंत्रित होती है, तब जीवन आनंदमय बनता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

 Sadhguru Wisdom: सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी बाहर नहीं है सब कुछ आपके अंदर ही है. पीड़ा और सुख, खुशी और गम सब आपके भीतर छीपा हुआ है. दुनिया में जो कुछ भी होता है, वह भले बाहरी हो, लेकिन उसका अनुभव भीतर से ही उत्पन्न होता है.

जब इंसान कहता है कि मैं दुखी हूं, तो वह दरअसल अपनी ही मानसिक प्रक्रिया से दुखी रहता है. हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे सुख-दुख के कारण हैं.

समझना होगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम

सद्गुरु कहते हैं कि आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं, यह आपके हाथ में होना चाहिए. अगर आपके भीतर जो कुछ हो रहा है वह आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपने जीवन की प्रकृति को अब तक नहीं समझा.

वे समझाते हैं कि इंसान को प्रकृति ने सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम दिया है. हमने उसका यूज़र्स मैनुअल नहीं पढ़ा. नतीजा यह है कि वही बुद्धि जो हमें ऊँचाई तक ले जा सकती थी, अब हमारे खिलाफ काम कर रही है.

जीवन दुखी नहीं, इसे समझना जरूरी

वे कहते हैं कि दुनिया में कोई और प्राणी अपने जीवन को लेकर इतना संघर्ष नहीं करता जितना इंसान करता है. मनुष्य की बुद्धि अनियंत्रित है. अगर आपकी बुद्धि आपके खिलाफ काम करने लगे, तो कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती.

सद्गुरु के अनुसार जीवन दुख नहीं है. यह एक अद्भुत प्रक्रिया है. अगर आप इसकी सवारी करते हैं तो यह सुंदर है, अगर आप इसके नीचे कुचलते हैं तो यह भयानक है.

वे कहते हैं कि इनर इंजीनियरिंग का अर्थ है अपने भीतर के यंत्र को समझना, उसे संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाना है. दुनिया को हमने मकान, सड़कें, तकनीक बनाई है. लेकिन अपने भीतर की मशीन को संभालना नहीं सीखा. इसलिए बाहरी सुविधाएं बढ़ीं, पर व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं हुआ.

दुख का कारण बाहर नहीं है, भीतर ही है

सद्गुरु कहते हैं कि आप चाहे अमीर हों या गरीब, शिक्षित हों या अनपढ़, शादीशुदा हों या अकेले हैं लोग हर अवस्था में दुखी हैं. इसका कारण बाहर नहीं, भीतर ही है. यह आज के समय में समझना जरूरी है. अगर आपके भीतर का संसार आपकी मर्जी से चलता, तो आप दुखी नहीं रहता लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको आनंद को समझना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 29 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Inner Happiness Sadhguru Wisdom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार
ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget