Motivational Quotes: सफलता पाना है आसान? नीम करोली बाबा की ये सीखें बदल देंगी आपकी जिंदगी
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा कहते थे, आपकी सबसे बड़ी हार आपका भटका मन है. अतीत छोड़ें, सत्य पकड़ें, भक्ति जगाएँ और सेवा करें—तभी अप्रत्याशित सफलता चमत्कार की तरह जीवन में फटकर प्रवेश करती है.
सफलता की राह बदलें बाबा से
Published at : 26 Nov 2025 06:00 AM (IST)
धर्म
7 Photos
