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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navratri 2026: सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर में उमड़ेगा आस्था का महासागर, मां की आराधना के लिए प्रशासन की दिव्य तैयारियां

Chaitra Navratri 2026: सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर में उमड़ेगा आस्था का महासागर, मां की आराधना के लिए प्रशासन की दिव्य तैयारियां

Chaitra Navratri 2026: कालकाजी मंदिर में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब! प्रशासन ने सुगम दर्शन के लिए तैयार किया खास प्लान. मां के नौ स्वरूपों के दर्शन और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था. जय माता दी!

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 01:35 AM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर, राजधानी दिल्ली का संपूर्ण वातावरण मां की भक्ति के पवित्र रंग में सराबोर होने जा रहा है. मां दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों की आराधना के इस महापर्व में, इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर पहुंचने की प्रबल संभावना है.

मां कालकाजी की महिमा और उनके दर्शनों की लालसा हर भक्त के हृदय में बसी हुई है. इसी पावन आकांक्षा को सुगम और सुरक्षित रूप से पूर्ण करने के लिए, कालकाजी मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को एक नए, दिव्य रूप में संवारा है.

नवरात्र के साथ बढ़ेगी मां की दिव्य ऊर्जा,19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर में आध्यात्मिक हलचल तेज हो गई है. हर साल की तरह, इस बार भी देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त करने आएंगे.

यह समय माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना और उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने का है. इसी पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंदिर प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर व्यापक और सुव्यवस्थित तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं.

मां की कृपा से भीड़ प्रबंधन की दिव्य रणनीति

मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत के अनुसार, नवरात्र के दौरान यहां मां के दर्शनों के लिए भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ता है. यह मां की महिमा ही है कि भक्त इतने कठिन समय में भी उनके दर्शनों की अभिलाषा लेकर आते हैं.

ऐसे में, भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, मंदिर प्रशासन ने एंट्री और दर्शन की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की योजना बनाई है. यह योजना मां की कृपा से भक्तों की यात्रा को निर्बाध और सुखद बनाएगी.

आवाजाही को आसान बनाने के लिए अलग-अलग दिव्य मार्ग

भक्तों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, इस बार तीन अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. राम प्याऊ, लोटस टेंपल और मोदी मिल की दिशा से भक्त मां के मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे. यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे आसानी से माता के दर्शन कर सकें.

खास बात यह है कि हर प्रवेश द्वार के साथ निकास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे भीड़ में अव्यवस्था न फैले और शांति बनी रहे. वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए भी अलग गेट की सुविधा रखी गई है.

मां के भव्य दरबार में नौ स्वरूपों की दिव्य झलक, मंदिर के महासचिव सिद्धार्थ भारद्वाज ने बताया कि इस बार मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है. फूलों की आकर्षक सजावट के साथ मां दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों को दर्शाने वाली झांकियां भी लगाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ-साथ सौंदर्य का दिव्य अनुभव भी देंगी. यह सब मां की कृपा और उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है.

देश-विदेश से पहुंचते हैं भक्त, कालकाजी की मान्यता है निराली, सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर की मान्यता अपार है. यहां मां काली का वास माना जाता है और वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं. यही कारण है कि न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों से भी भक्त माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. मां कालकाजी की महिमा और उनके प्रति भक्तों की आस्था ही इस मंदिर को दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी विशेष पहचान दिलाती है.

जय माता दी!

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 21 Mar 2026 01:35 AM (IST)
Tags :
Kalkaji Temple Chaitra Navratri 2026 Siddhapeeth

Frequently Asked Questions

कालकाजी मंदिर की क्या मान्यता है?

कालकाजी मंदिर सिद्धपीठ माना जाता है जहाँ मां काली का वास है। भक्तों की मान्यता है कि मां काली यहाँ हर मनोकामना पूरी करती हैं।

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