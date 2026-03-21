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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAyodhya Ram Mandir: श्रीराम मंदिर के शिखर पर बदला गया ध्वज, सैन्य तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल

Ayodhya Ram Mandir: श्रीराम मंदिर के शिखर पर बदला गया ध्वज, सैन्य तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल

Ayodhya: अयोध्या के भव्य मंदिर शिखर पर हिंदू नववर्ष पर सैन्य तकनीक से निर्मित नवीन ध्वज फहराया गया. सूर्यदेव और 'ऊं' अंकित यह ध्वज सनातन संस्कृति, अटूट श्रद्धा और रघुकुल के गौरव का प्रतीक है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 21 Mar 2026 12:06 AM (IST)
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रामनगरी में नववर्ष का शंखनाद: हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या से आस्था और राष्ट्र के गौरव को समाहित करने वाली एक भव्य खबर सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पारंपरिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज परिवर्तन का अनुष्ठान संपन्न हुआ. यह आयोजन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और आध्यात्मिक ऊर्जा के नवीनीकरण का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है.

ध्वज की प्रतीक और आध्यात्मिक महत्ता

मंदिर प्रशासन के अनुसार, शिखर पर फहराया गया यह नवीन ध्वज भारतीय गौरव और रघुकुल की मर्यादाओं का संगम है. इस ध्वज पर तीन विशेष चिह्न अंकित हैं, जो इसके महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं:

  • सूर्यदेव: भगवान श्रीराम के 'सूर्यवंशी' होने का प्रमाण और तेज का प्रतीक.
  • कोविदार वृक्ष: रघुकुल की परंपरा, वंश गौरव और मर्यादा को प्रदर्शित करता है.
  • 'ऊं' का चिह्न: ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और सनातन धर्म की शक्ति एवं चेतना का प्रतिनिधित्व.

इतिहास और परंपरा का संगम

अयोध्या में ध्वज परिवर्तन की यह परंपरा अब एक व्यवस्थित रूप ले चुकी है. मंदिर व्यवस्था से जुड़े गोपाल नागरकट्टे और गोपाल राव ने जानकारी दी कि अब से हर साल चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर के शिखर का ध्वज बदला जाएगा.

इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने उस ऐतिहासिक क्षण को भी याद किया, जब 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित किया था. वह क्षण मंदिर निर्माण की पूर्णता और राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव का संदेश था. वर्तमान में किया गया यह ध्वज परिवर्तन उसी गौरवशाली यात्रा का निरंतरता है.

सैन्य तकनीक और आधुनिकता का बेजोड़ नमूना

इस ध्वज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बनावट और मजबूती है. यह कोई साधारण वस्त्र नहीं है, इसे आयुध पैराशूट कारखाना (Ordnance Parachute Factory) में विशेष सैन्य तकनीक से तैयार किया गया है.

  • मजबूती: इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भीषण गर्मी, तेज वर्षा और तूफानी हवाओं के बीच भी अपनी चमक और मजबूती बनाए रखे.
  • तकनीक: इसमें वही तकनीकी मानक अपनाए गए हैं जो उच्च सुरक्षा वाली सैन्य सामग्रियों में उपयोग किए जाते हैं, ताकि मंदिर की दिव्यता के साथ-साथ ध्वज की अखंडता भी सुरक्षित रहे.

भक्तिमय वातावरण और जन-उत्साह

चैत्र प्रतिपदा (हिंदू नववर्ष) के दिन जब नवीन ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराया, तो पूरी अयोध्या 'जय श्रीराम' के उद्घोष से गूंज उठी. भक्तों के लिए यह दृश्य आत्मिक शांति और विजय का प्रतीक था. मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने इसे शुभ संकेत मानते हुए नववर्ष का स्वागत किया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 21 Mar 2026 12:06 AM (IST)
Tags :
Shri Ram Janmabhoomi Ayodhya Temple Flag Replacement
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