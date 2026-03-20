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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid 2026 Prayer Timing: 21 मार्च को ईद, दिल्ली-NCR, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद और अन्य शहरों में नमाज का समय

Eid 2026 Prayer Timing: 21 मार्च को ईद, दिल्ली-NCR, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद और अन्य शहरों में नमाज का समय

Eid 2026 Prayer Timing: ईद-अल-फितर शनिवार, 21 मार्च को है. ईद की नमाज सुबह ही शुरू हो जाती है, लेकिन शहर के अनुसार समय अलग-अलग हो सकता है. जानें अपने शहर अनुसार ईद की नमाज का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Mar 2026 09:16 PM (IST)
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Eid 2026 Prayer Timing: ईद-उल-फितर पर शनिवार 21 मार्च 2026 को सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होंगे. ईद के दिन सुबह के समय ही नमाज अदा की जाती है. नमाज में लोग मुल्क के अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ करते हैं. इसके बाद एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद (Eid Mubarak) देते हैं. साथ ही ईद के दिन गरीब और जरूरतमंदों के लिए जकात और फितरा भी निकाला जाता है.

ईद के खास मौके पर सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगती है. इसलिए ईद का चांद नजर आते ही प्रशासन की ओर से एडवाईजरी भी जारी कर दी जाती है. वहीं स्थानीय मस्जिदों में भी ईद के नमाज के समय का ऐलान कर दिया जाता है.

लोग सुबह नहाकर नए कपड़े पहनकर परिवार और दोस्तों के साथ नमाज नजदीकी मस्जिदों या ईदगाहों में नमाज पढ़ने पहुंचते हैं. इस मौके पर इमाम अपने खुतबे में लोगों को आपसी प्रेम, सौहार्द और समाज में शांति बनाए रखने का संदेश भी देते हैं. नमाज के बाद लोग घरों में मीठी सेवइयां और अन्य पकवानों का आनंद लेते हैं.

ईद-अल-फितर 2026 की नमाज का समय (Eid 2026 Namaz Aman Chain Dua)

भारत में ईद-अल-फितर 2026 की नमाज सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच हो जाती है. लेकिन स्थानीय सूर्योदय के समय के आधार पर समय में थोड़ा बदलाव होता है. इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों और मस्जिद समितियों द्वारा नमाजियों को सलाह दी जाती है कि वे, नमाज़ स्थलों पर समय से पहले पहुंचें.

आप दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, हैदराबाद या भारत के अन्य शहर में रहते हैं तो यहां देखें अपने शहर के अनुसार, ईद की नमाज़ का संभावित समय. बता दें कि, शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में भी ईद की नमाज के समय में अंतर हो सकता है.

शहर अनुसार ईद-उल-फितर की नमाज का समय (City Wise Eid-ul-fir Prayer Timing in India)
  • दिल्ली (Delhi)– सुबह 6:15 AM
  • गुरुग्राम (Gurgaon) – सुबह 6:17 AM
  • नोएडा (Noia)– सुबह 6:14 AM
  •  गाजियाबाद (Ghaziabad)– सुबह 6:13 AM
  • मुंबई (Mumbai)- सुबह 06.25 AM
  • नागपुर (Nagpur)- सुबह 06.10 AM
  • पुणे (Pune)- सुबह 06.22 AM
  • लखनऊ (Lucknow)– सुबह 6:05 AM
  • कानपुर (Kanpur)– सुबह 6:08 AM
  •  वाराणसी (Varanasi)– सुबह 5:58 AM
  • प्रयागराज (Prayagraj)– सुबह 6:02 AM
  • कोलकाता (Kolata)- सुबह 06.55 AM
  • पटना (Patna)– सुबह 5:50 AM
  • रांची (Ranchi)- सुबह 05.55 AM
  • जयपुर (Jaipur)- सुबह 06.20 AM
  • भोपाल (Bhopal)- सुबह- 06.18 AM
  • इंदौर (Indore)- सुबह 06.20 AM
  • उदयपुर (Udaipur)- सुबह 06.25 AM
  • हैदराबाद (Hyderabad)- सुबह 06.20 AM
  • बेंगलुरु (Bengaluru)- सुबह 06.10 AM
  • कोच्चि (Kochi)- सुबह 06.18 AM
  • चेन्नई (Chennai)- सुबह 06.15 AM
  • तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram)- सुबह 06.20 AM
  • अहमदाबाद (Ahmedabad)– सुबह 6:30 AM
  • चंडीगढ़ (Chandigarh)– सुबह 6:22 AM
  • देहरादून (Dehradun)– सुबह 6:18 AM
  • सूरत (Surat)– सुबह 6:28 बजे
  • श्रीनगर (Srinagar)– सुबह 6:45 बजे
  • अमृतसर (Amritsar)– सुबह 6:30 बजे

ये भी पढ़ें: Eid 2026 Mubarak: ईद आई है खुशियों का पैगाम लेकर, ईद-उल-फितर पर अपनों को दें मुबारकबाद भेजे ये शायरी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 20 Mar 2026 09:16 PM (IST)
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Eid Ki Namaz Eid 2026 Eid Ul Fitr 2026 Eid 2026 Prayer Timing Eid 2026 Prayer
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