Moon Rising Time Tomorrow: कार्तिक महीने की शुरुआत होने के बाद करवा चौथ सबसे पहले पर्व होता है जोकि पति-पत्नी के प्रेम और समर्पण का खास पर्व है. इस दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है.

इस साल करवा चौथ का व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा. करवा चौथ के दिन देशभर की सभी महिलाओं को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है. क्योंकि चंद्रमा को छलनी से देखने और अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती है. इसलिए जान लाजिए कि 10 अक्टूबर को किस शहर में कितने बजे निकलेगा चांद.

करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय (Karwa Chauth 2025 Moonrise Timing)

10 अक्टूबर 2025 को देशभर में करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा. इस दिन शाम में सोहर श्रृंगार कर महिलाएं करवा माता की पूजा करेंगी और फिर चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाएगी. पंचांग के अनुसार, 10 अक्टूबर को रात 08 बजकर 13 मिनट पर चंद्रदोय होगा. हालांकि चंद्रोदय का यह समय देश की राजधानी दिल्ली को मानक मानकर दिया गया है. लेकिन अलग-अलग शहरों में चांद के निकलने के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. इसलिए जान लीजिए करवा चौथ पर आपके शहर में चांद निकलने का क्या समय है.

करवा चौथ पर शहर अनुसार चांद निकलने का समय (Karwa Chauth 2025 City Wise Moon Rising Time)

शहर का नाम (City Name) चांद निकलने का समय (Moonrise Time) दिल्ली (Karwa Chauth Moon Time Delhi) रात 8 बजकर 13 मिनट नोएडा (Karwa Chauth Moon Time Noida) रात 8 बजकर 13 मिनट मुंबई (Karwa Chauth Moon Time Mumbai) रात 8 बजकर 55 मिनट गांधीनगर (Karwa Chauth Moon Time Gandhinagar) रात 8 बजकर 46 मिनट शिमला (Karwa Chauth Moon Time Shimla) रात 8 बजकर 06 मिनट कोलकाता (Karwa Chauth Moon Time Kolkata) रात 7 बजकर 41 मिनट चंडीगढ़ (Karwa Chauth Moon Time Chandigarh) रात 8 बजकर 08 मिनट पंजाब (Karwa Chauth Moon Time Pujab) रात 8 बजकर 10 मिनट अहमदाबाद (Karwa Chauth Moon Time Ahmedabad) रात 8 बजकर 47 मिनट भोपाल (Karwa Chauth Moon Time Bhopal) रात 8 बजकर 26 मिनट हरिद्वार (Karwa Chauth Moon Time Haridwar) रात 8 बजकर 05 मिनट इंदौर (Karwa Chauth Moon Time Indore) रात 8 बजकर 33 मिनट जम्मू (Karwa Chauth Moon Time Jammu) रात 8 बजकर 11 मिनट देहरादून (Karwa Chauth Moon Time Dehradun) रात 8 बजकर 04 मिनट लखनऊ (Karwa Chauth Moon Time Lucknow) रात 8 बजकर 02 मिनट पटना (Karwa Chauth Moon Time Patna) रात 7 बजकर 48 मिनट चेन्नई (Karwa Chauth Moon Time Chennai) रात 8 बजकर 37 मिनट जयपुर (Karwa Chauth Moon Time Jaipur) रात 8 बजकर 23 मिनट रायपुर (Karwa Chauth Moon Time Raipur) रात 8 बजकर 01 मिनट प्रयागराज (Karwa Chauth Moon Time Prayadraj) रात 8 बजकर 02 मिनट भुवनेश्वर (Karwa Chauth Moon Time Bhuwneshwar) रात 8 बजकर 58 मिनट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.