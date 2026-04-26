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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममोहिनी एकादशी व्रत पर श्रीविष्णु को खुश करना है! जानिए व्रत के नियम, क्या खाएं और क्या नहीं?

मोहिनी एकादशी व्रत पर श्रीविष्णु को खुश करना है! जानिए व्रत के नियम, क्या खाएं और क्या नहीं?

Mohini Ekadashi 2026: इस साल मोहिनी एकादशी की तिथि 27 अप्रैल 2026, सोमवार के दिन पड़ रही है. इस खास मौके पर भोजन से जुड़े नियमों का जान लीजिए, वरना व्रत निष्फल हो सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Apr 2026 03:50 PM (IST)
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  • आत्मसंयम, अनुशासन और भगवान विष्णु की पूजा करें।

Mohini Ekadashi 2026 kya khaen kya nahi: हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी अत्यंत पवित्र व्रतों में से एक मानी जाती है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होने के साथ मन की शुद्धि और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

साल 2026 में मोहिनी एकादशी की तिथि सोमवार 27 तारीख को पड़ रही है. इस दिन व्रत रखने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि, इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं? हिंदू शास्त्रों में व्रत के दौरान गलत खान-पान करने से उपवास का फल कम हो सकता है, इसलिए सही नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. 

मोहिनी एकादशी व्रत में क्या खाएं?

मोहिनी एकादशी के दिन सात्विक और हल्का भोजन करना सही माना जाता है. अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं, तो फल, दूध और सूखे मेवे का सेवन करना सबसे बेहतर है. इसके अलावा फलों में केला, सेब, पपीता, अनार जैसे फल शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, जो व्रत के दौरान शरीर में कमजोरी नहीं होने देते हैं. 

इसके अलावा आप व्रत में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कुट्टू और सिंघाड़े का आटा और साबूदाना भी आहार में शामिल कर सकते हैं. इन आटे से बनी पूड़ियां, पकौड़ी या साबूदाना की खिचड़ी खाना सही रहेगा. इसके साथ ही सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, साधारण नमक व्रत में वर्जित माना जाता है. 

दूध, दही, मखाना और मूंगफली भी व्रत में खाना सही मानी जाती है. ये प्रोटीन और ऊर्जा का अच्छा स्त्रोत हैं. अगर आप पूरे दिन उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीजों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेते रहें, जिससे शरीर में कमजोरी न आए. 

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मोहिनी एकादशी तिथि पर क्या नहीं खाना चाहिए?

मोहिनी एकादशी व्रत के मौके पर अनाज और तामसिक भोजन पूरी तरह से वर्जित है. इसके अलावा चावल और बेसन से बने खाद्य पदार्थ का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए. कई लोग अनजाने में बिस्किट या नमकीन खा लेते हैं, जिसमें चावल या मेदा होता है, जो व्रत तोड़ देता है. 

इसके अलावा प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन भी इस दिन पूरी तरह से निषिद्ध हैं. शराब और तंबाकू जैसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए. चाय और कॉफी का सेवन भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को डिहाईड्रेट करने का काम करते हैं. 

व्रत के दौरान ध्यान रखने वाली बातें

मोहिनी एकादशी का व्रत केवल खानपान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और अनुशासन से भी जुड़ा अभ्यास है. इस दिन जल्दी उठकर स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है. 

यदि आप स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, तो फलाहार या केवल सात्विक भोजन को ग्रहण करें. किसी भी तरह के अंधविश्वास में पड़कर अपनी सेहत खराब करने से बचें. 

मोहिनी एकादशी का व्रत तभी सार्थक होता है, जब आप इसके नियमों का सही से पालन करते हैं. क्या खाना है और क्या नहीं? इस बात को समझना बेहद जरूरी है. अगर आप व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, तो न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 26 Apr 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Vrat Food Rules Ekadashi 2026 Mohini Ekadashi 2026

Frequently Asked Questions

क्या मोहिनी एकादशी का व्रत केवल खान-पान से जुड़ा है?

नहीं, यह आत्मसंयम और अनुशासन से भी जुड़ा है. जल्दी उठकर स्नान करना और भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी है.

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