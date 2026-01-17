मौनी अमावस्या पर काशी-प्रयाग नहीं जा पा रहे? घर पर ऐसे करें पवित्र स्नान, जानें शुभ मुहूर्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mauni Amavasya 2026: माघ महीने के पवित्र स्नान-दान पर्व का तीसरा मुख्य स्नान मौनी अमावस्या पर किया जाना है. ऐसे में इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन पड़ रहा है. इस दिन मौन रहकर स्नान करने का विशेष महत्व होता है.

स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, मौनी अमावस्या के मौके पर काशी के दशाश्वमेध घाट या प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौन स्नान करने से मन, प्राण और शरीर शुद्ध होने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है. यह महास्नान केवल संन्यासी और योगियों के लिए फलदायी नहीं है, बल्कि गृहस्थ और आम लोगों के लिए भी विशेष है.

ज्योतिषाचार्य से जानिए मौनी अमावस्या स्नान का शुभ समय

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, इस साल मौनी अमावस्या की तारीख 17 जनवरी शनिवार रात 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होकर 18 जनवरी 2026 रविवार की रात 1 बजकर 09 मिनट तक है. ऐसे में 18 जनवरी की सुबह से लेकर शाम तक का पूरा समय पवित्र स्नान के लिए शुभ रहने वाला है.

शास्त्रों में बताया गया है कि, कोई श्रद्धालु किसी वजह से काशी या प्रयागराज नहीं जा पाया तो वह अपने घर के नजदीक किसी भी तालाब, सरोवर, कुएं या नदी में काशी और प्रयागराज का स्मरण करते हुए स्नान कर सकता है. ऐसा करने से उसके समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी.

मौनी अमावस्या पर काशी-प्रयागराज न जा सकें तो क्या करें?

मौनी अमावस्या का पर्व विशेष रूप से ध्यान और साधना का अवसर देता है. इस दिन श्रद्धालु मौन रहकर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है. यह दिन आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए काफी अहम माना जाता है. मौन रहकर स्नान करने से मन की ऊर्जा जागृत होने के साथ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है.

मौनी अमावस्या पर यदि कोई व्यक्ति काशी या प्रयागराज नहीं जा सकता, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है. वह अपने घर पर या किसी जलाशय में जाकर पवित्र स्नान का संक्लप लेकर स्नान कर सकता है. मौनी अमावस्या का दिन सभी को आध्यात्मिक उन्नति का समान अवसर प्रदान करता है.

यह दिन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन का भी गहन साधन है. सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि, वे इस दिन का लाभ उठाएं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करें.