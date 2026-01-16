मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय स्नान के लिए पवित्र माना गया है।
Mauni Amavasya 2026: मौन व्रत से पाएं शनि-राहु-केतु दोष से मुक्ति! जानें शुभ मुहूर्त और अचूक उपाय
Mauni Amavasya 2026: 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के अवसर पर कुछ खास उपाय करने से शनि, राहु-केतु और पितर दोष से मुक्ति मिलती है. जानिए ज्योतिषाचार्य द्वारा सुझाए गए विशेष उपायों के बारे में.
Mauni Amavasya 2026: माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है. इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन है. मान्यता है कि, इस दिन पूर्ण रूप से मौन रहकर स्नान, व्रत और दान करने से सेहत, मानसिक शांति और धन की प्राप्ति होती है.
इस दिन धार्मिक कार्यों को करने से क्रूर ग्रह (शनि, राहु-केतु) दोष में सुधार होने के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त (Mauni Amavasya 2026 Shubh Muhurat)
हिंदू वैदिक पंचांग के मुताबिक, इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन मनाया जाएगा. माघ मास की शुभ अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को सुबह 12 बजकर 3 मिनट से लेकर अगले दिन 19 जनवरी 2026 को सुबह के 1 बजकर 21 मिनट तक रहेगी.
ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय स्नान के लिए पवित्र रहने वाला है.
शनि, राहु-केतु दोष निवारण उपाय
मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से शनि पीढ़ा के साथ साढ़े साती और राहु-केतु दोष से मुक्ति मिलती है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन किसी भी शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें.
इसके बाद विधि-विधान के साथ शिवजी की पूजा-अर्चना करें और उसी माला से भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें या फिर दिए गए मंत्र का जाप करें.
मंत्र- रूपं देहि , यशो देहि , भोगं देहि च शंकर. भुक्ति मुक्ति फलं देहि , गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते”
इतना करने के बाद उस माला को अपने गले में धारण कर लें. साथ ही जरूरतमंदों को अन्न का दान करें. ऐसा करने से शनि, राहु-केतु और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.
सरल शब्दों में कहें तो आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों और आध्यात्म से जुड़े कार्य करने पर कर्मिक ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में बेहतर बदलाव का कारण बनता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
