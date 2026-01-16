Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mauni Amavasya 2026: माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है. इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन है. मान्यता है कि, इस दिन पूर्ण रूप से मौन रहकर स्नान, व्रत और दान करने से सेहत, मानसिक शांति और धन की प्राप्ति होती है.

इस दिन धार्मिक कार्यों को करने से क्रूर ग्रह (शनि, राहु-केतु) दोष में सुधार होने के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त (Mauni Amavasya 2026 Shubh Muhurat)

हिंदू वैदिक पंचांग के मुताबिक, इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026, रविवार के दिन मनाया जाएगा. माघ मास की शुभ अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को सुबह 12 बजकर 3 मिनट से लेकर अगले दिन 19 जनवरी 2026 को सुबह के 1 बजकर 21 मिनट तक रहेगी.

ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय स्नान के लिए पवित्र रहने वाला है.

शनि, राहु-केतु दोष निवारण उपाय

मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास उपाय करने से शनि पीढ़ा के साथ साढ़े साती और राहु-केतु दोष से मुक्ति मिलती है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन किसी भी शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें.

इसके बाद विधि-विधान के साथ शिवजी की पूजा-अर्चना करें और उसी माला से भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें या फिर दिए गए मंत्र का जाप करें.

मंत्र- रूपं देहि , यशो देहि , भोगं देहि च शंकर. भुक्ति मुक्ति फलं देहि , गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते”

इतना करने के बाद उस माला को अपने गले में धारण कर लें. साथ ही जरूरतमंदों को अन्न का दान करें. ऐसा करने से शनि, राहु-केतु और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

सरल शब्दों में कहें तो आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों और आध्यात्म से जुड़े कार्य करने पर कर्मिक ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में बेहतर बदलाव का कारण बनता है.