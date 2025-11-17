हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMargashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब ? नोट करें की डेट, मुहूर्त

Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब ? नोट करें की डेट, मुहूर्त

Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन विष्णु जी, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा और कुछ विशेष उपाय से सुख की प्राप्ति होती है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 17 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Margashirsha Purnima 2025: हिंदू धर्म में पूर्णिमा एक त्योहार की तरह मनाई जाती है. इस साल की आखिरी पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा होगी. धर्म के नजरिए से देखें तो पूर्णिमा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का महत्वपूर्ण दिन है. वहीं वैज्ञानिक आधार पर पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर की अपनी कक्षा में सीधे सूर्य के विपरीत होता है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 मुहूर्त

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8.37 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4.43 पर समाप्त होगी. इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी.

  • स्नान-दान मुहूर्त - सुबह 5.10 - सुबह 6.04
  • सत्यनारायण पूजा - सुबह 10:53 - दोपहर 1.29
  • चंद्रोदय समय - दोपहर 4.34

मनुष्य पर पूर्णिमा का प्रभाव

पूर्णिमा का दिन चंद्रमा से खास संबंध रखता है, क्योंकि इस रात को चंद्रमा पूर्ण कला से निपुर्ण होता है.  चांद मन का कारक है, चंद्रमा की किरणें इंसान, पशु-पक्षी पेड़, पानी और हर प्रजाति को प्रभावित करती हैं. पूर्णिमा का जप-तप आध्यात्मिक साधकों को अपने भीतर के देवत्व को महसूस करने और अवचेतन मन को चेतन मन की ओर खींचने में मदद करता है.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूजा विधि

मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर, खीर का भोग लगाकर, पीले पुष्प अर्पित करें. घर पर सत्यनारायण की कथा करें. मान्यता है इससे पापों का नाश होता है, समस्त भौतिक एवं सांसारिक सुखो की प्राप्ति होती है.

पूर्णिमा का उपाय

पूर्णिमा के दिन एक आटे का दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल भरकर उस दीपक को प्रात: पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर अपनी मनोकामना कहें . मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन मार्ग में आने वाली बाधाओं का निवारण होता है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है.

Mokshada Ekadashi 2025: उत्पन्ना के बाद मोक्षदा एकादशी कब ? क्या इस व्रत से सच में मिलता है मोक्ष

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Purnima 2025 Margashirsha Purnima 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव पर भड़के शिवानंद तिवारी, लालू यादव को भी बता दिया धृतराष्ट्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget