हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMokshada Ekadashi 2025: उत्पन्ना के बाद मोक्षदा एकादशी कब ? क्या इस व्रत से सच में मिलता है मोक्ष

Mokshada Ekadashi 2025: उत्पन्ना के बाद मोक्षदा एकादशी कब ? क्या इस व्रत से सच में मिलता है मोक्ष

Mokshada Ekadashi 2025: उत्पन्ना के बाद अब मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को है. ये व्रत मोक्ष प्राप्ति की कामना से किया जाता है. मोक्षदा एकादशी पर क्या करने से मोक्ष के रास्ते खुलते हैं जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Mokshada Ekadashi 2025: कलियुग में मोक्ष प्राप्ति की कामनापूर्ति के लिए एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, इस साल मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 को है.

इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है. इस एकादशी के नाम में ही मोक्ष है, पुराणों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन जो जातक भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करते हैं, उनके लिए बैकुंठ का द्वार खुलता है.

मोक्षदा एकादशी 2025 मुहूर्त

पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 नवंबर को रात 9 बजकर 29 मिनट पर शुरू होगी, 01 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 01 मिनट पर इसका समापन होगा.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 06:56 - सुबह 08:15
  • सुबह 09:33 - सुबह 10:52
  • व्रत पारण समय - सुबह 06:57 - सुबह 09:03 (2 दिसंबर 2025)

क्यों मनाई जाती है मोक्षदा एकादशी ?

पुराणों के अनुसार मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलता है जिसे कर्म अच्छे हों, धार्मिक आचरण अपनाने वालों को मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है. ऐसे में मोक्षदा एकादशी वो व्रत है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने पाप कर्म से मुक्ति पाकर मोक्ष को अग्रसर होता है. यही वजह है कि मोक्षदा एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

मोक्षदा एकादशी पर कौन से शुभ काम करें ?

  • एकादशी की सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाएं. इस दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए.
  • सुबह पूजा में गीता का पाठ करें, क्योंकि मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है. पूरे ग्रंथ का पाठ करना संभव न हो तो अपने समय के अनुसार कुछ अध्यायों को पाठ कर सकते हैं.
  • एकादशी पर किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान करे.गायों को हरी घास खिलाएं. ये व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति दिलाने का कारगर उपाय है.

Jaya Kishori Ji के अनमोल विचार: सुबह की शुरुआत से लेकर जीवन की राह तक, सफलता का मंत्र!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 15 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Vishnu Ji Ekadashi 2025 Mokshada Ekadashi 2025
Embed widget