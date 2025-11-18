हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMasik Shivratri November 2025: मार्गशीर्ष की मासिक शिवरात्रि आज, निशिता काल में शिव गौरी की पूजा के लिए ये रहेगा शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri November 2025: मार्गशीर्ष की मासिक शिवरात्रि आज, निशिता काल में शिव गौरी की पूजा के लिए ये रहेगा शुभ मुहूर्त

Margashirsha Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि का दिन शिव और पार्वती की पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है. आज 18 नवंबर को अगहन मासिक शिवरात्रि पर निशिता काल में शिव-गौरी की पूजा करना उत्तम रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

Margashirsha Masik Shivratri 2025: भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत की तरह की मासिक शिवरात्रि का दिन भी अत्यंत शुभ माना गया है. इस तिथि पर शिव-गौरी की पूजा की जाती है. मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है.

मार्गशीर्ष मासिक शिवरात्रि 2025

पंचांग के मुताबिक मासिक शिवरात्रि का व्रत-पूजन हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है. मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर को सुबह 07.12 से हो चुकी है, जिसका समापन 19 नवंबर को सुबह 09.43 पर हो जाएगा. आज पूरे दिन-रात चतुर्दशी तिथि मिल रही है, इसलिए 18 नवंबर को मार्गशीर्ष की मासिक शिवरात्रि मनाई जा रही है.

भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए यह दिन विशेष अवसर की तरह होता है. खासकर आज निशिता काल में पूजा करना बहुत शुभ होता है. जानें आज मासिक शिवरात्रि पर निशिता काल में पूजा के लिए कब से कब तक का समय रहने वाला है.

मासिक शिवरात्रि निशिता काल पूजा मुहूर्त (Masik Shivratri 2025 Nishita kaal Puja Timining)

मासिक शिवरात्रि पर भक्तों को सुबह के साथ ही रात्रि में निशिता काल में भी पूजा करना चाहिए. आज मासिक शिवरात्रि पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग बना है. अभिजीत मुहूर्त में पूजा के लिए सुबह 11.44 से दोपहर 12.27 तक का शुभ समय था. इसके बाद बाद रात्रि में निशिता काल में पूजा के लिए देर रात 11.53 से 12.43 तक का शुभ समय रहेगा. इस प्रकार निशिता काल में पूजा करने के लिए शिव भक्तों को 54 मिनट का समय मिलेगा. वहीं अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त देर रात 12.07 बजे से लेकर मध्यरात्रि 01.47 बजे तक है.

मासिक शिवरात्रि शिव-गौरी पूजा विधि

मासिक शिवरात्रि पर शिव-गौरी की पूजा के लिए सबसे पहले शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद भगवान को बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फल, फूल आदि अर्पित करें. साथ ही सफेद मिठाई का भोग भी लगाएं और घी का दीप जलाएं. शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद माता गौरी की भी विधि-विधान से पूजा करें. पूजा के बाद शिव-पार्वती की आरती करें. इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें. इस प्रकार विधि-विधान से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखकर पूजा करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Shiv-Parvati Shiv Parvati Puja Masik Shivratri 2025 Margashirsha 2025 Margashirsha Masik Shivratri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya: राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya: राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज, सूर्य के साथ होंगे ये खास प्रतीक चिन्ह
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
क्रिकेट
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धुआं-धुआं कर दिया, दोनों पारियों में धमाकेदार बैटिंग; दिल्ली को जिताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर
यूटिलिटी
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
बहू या बेटी... सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वैलरी? जान लें नियम
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget