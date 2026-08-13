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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मThird Sawan Somwar 2026: सावन शिवरात्रि के बाद 17 अगस्त शिव पूजा का सबसे दुर्लभ दिन, बन रहा महासंयोग

Third Sawan Somwar 2026: सावन शिवरात्रि के बाद 17 अगस्त शिव पूजा का सबसे दुर्लभ दिन, बन रहा महासंयोग

Third Sawan Somwar 2026: सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है इस दिन नाग पंचमी का महासंयोग बन रहा है. ऐसे में महादेव की पूजा किस मुहूर्त में करें, इस संयोग का क्या लाभ मिलेगा जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Aug 2026 10:48 AM (IST)
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Third Sawan Somwar 2026: सावन शिवरात्रि के बाद 17 अगस्त 2026 को शिव पूजा का महासंयोग बन रहा है. इस दिन सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी दोनों एकसाथ है. इसे सोमवती नागपंचमी कहा जाता है. नाग देवता शिव के प्रिय भक्त माने जाते हैं. वासुकी नाग महादेव के गले का आभूषण बन शोभा बढ़ाते हैं. शिव जी को नागभूषण भी कहा जाता है. 

नाग पंचमी और सावन सोमवार एकसाथ होने से कैसे करें शिव और नाग देवता का पूजन, क्या है शुभ मुहूर्त देखें. 

नाग और शिव का संबंध क्या दर्शाता है

  • शिव को पशुपति कहा जाता है. उनके स्वरूप में नागों का आभूषण बनना यह दर्शाता है कि उनके लिए भयावह माने जाने वाले जीव भी उनके अधीन और उनके संरक्षण में हैं.
  • नाग विष का प्रतीक है जबकि शिव नीलकंठ हैं, जिन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया. इसलिए शिव के कंठ में वासुकि का होना उनके विष, भय और मृत्यु पर नियंत्रण की धार्मिक प्रतीकात्मकता से भी जोड़ा जाता है.

नाग पंचमी पूजा विधि

  • सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान को साफ करें.
  • चौकी पर हल्दी मिले चंदन से नाग देवता की आकृति बनाएं या नाग की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें. 
  • सबसे पहले गणेश जी और भगवान शिव का स्मरण करें.
  • इस दिन सावन सोमवार भी है. ऐसे में शिव जी का अभिषेक करें और फिर शिवलिंग पर विराजमान नाग देवता की भी पूजा करें.
  • नाग देवता को चंदन, हल्दी-कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें.
  • धूप और दीप जलाकर नैवेद्य लगाएं. परंपरा के अनुसार खील, दूध, चीनी या खीर का भोग लगाया जाता है.
  • नाग देवता से परिवार की सुख, शांति और सर्प भय से रक्षा की प्रार्थना करें.
  • अभगवान शिव का पूजन और महामृत्युंजय मंत्र या ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप कर सकते हैं.

नाग पंचमी पूजा मंत्र

सर्वे नागाः प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले.

ये च हेलिमरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिताः॥

ये नदीषु महानागा ये सरस्वतिगामिनः.

ये च वापीतडगेषु तेषु सर्वेषु वै नमः॥

नाग पंचमी पर न करें ये काम

  • जीवित सांप को पकड़कर पूजा न करें और न ही उसके साथ छेड़छाड़ करें. नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर दूध का प्रतीकात्मक भोग लगाना बेहतर है.
  • सांप के मुंह में दूध जबरदस्ती न डालें. धार्मिक आस्था के साथ जीव की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए.
  • पूजा के नाम पर सांप को रंग, सिंदूर, हल्दी या अन्य पदार्थ सीधे न लगाएं.
  • नाग पंचमी पर भूमि खोदने, जुताई और काटने-छीलने जैसे कार्यों से बचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Aug 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Shiv Ji Nag Panchami 2026 Sawan Somwar 2026
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