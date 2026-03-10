हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSheetala Saptami 2026: शीतला पूजा में करें इस चालीसा का पाठ, संतान की रोगों से रक्षा करेंगी आरोग्य की देवी!

Sheetala Saptami 2026: शीतला पूजा में करें इस चालीसा का पाठ, संतान की रोगों से रक्षा करेंगी आरोग्य की देवी!

Sheetala Puja 2026: 10 मार्च को शीतला सप्तमी और 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी का व्रत है. इस माता शीतला की पूजा और चालीसा का पाठ जरुर करना चाहिए. मान्यता है संतान की रोगों से रक्षा करती हैं माता.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Mar 2026 06:14 AM (IST)
Preferred Sources

॥ दोहा॥

जय जय माता शीतला ,

तुमहिं धरै जो ध्यान ।

होय विमल शीतल हृदय,

विकसै बुद्धी बल ज्ञान ॥

घट-घट वासी शीतला,

शीतल प्रभा तुम्हार ।

शीतल छइयां में झुलई,

मइयां पलना डार ॥

॥ चौपाई ॥

जय-जय-जय श्री शीतला भवानी ।

जय जग जननि सकल गुणधानी ॥

गृह-गृह शक्ति तुम्हारी राजित ।

पूरण शरदचंद्र समसाजित ॥

विस्फोटक से जलत शरीरा ।

शीतल करत हरत सब पीड़ा ॥

मात शीतला तव शुभनामा ।

सबके गाढे आवहिं कामा ॥4॥

शोक हरी शंकरी भवानी ।

बाल-प्राणक्षरी सुख दानी ॥

शुचि मार्जनी कलश करराजै ।

मस्तक तेज सूर्य सम साजै ॥

चौसठ योगिन संग में गावैं ।

वीणा ताल मृदंग बजावै ॥

नृत्य नाथ भैरौं दिखलावैं ।

सहज शेष शिव पार ना पावैं ॥8॥

धन्य धन्य धात्री महारानी ।

सुरनर मुनि तब सुयश बखानी ॥

ज्वाला रूप महा बलकारी ।

दैत्य एक विस्फोटक भारी ॥

घर घर प्रविशत कोई न रक्षत ।

रोग रूप धरी बालक भक्षत ॥

हाहाकार मच्यो जगभारी ।

सक्यो न जब संकट टारी ॥12॥

तब मैंय्या धरि अद्भुत रूपा ।

कर में लिये मार्जनी सूपा ॥

विस्फोटकहिं पकड़ि कर लीन्हो ।

मूसल प्रमाण बहुविधि कीन्हो ॥

बहुत प्रकार वह विनती कीन्हा ।

मैय्या नहीं भल मैं कछु कीन्हा ॥

अबनहिं मातु काहुगृह जइहौं ।

जहँ अपवित्र वही घर रहि हो ॥16॥

अब भगतन शीतल भय जइहौं ।

विस्फोटक भय घोर नसइहौं ॥

श्री शीतलहिं भजे कल्याना ।

वचन सत्य भाषे भगवाना ॥

पूजन पाठ मातु जब करी है ।

भय आनंद सकल दुःख हरी है ॥

विस्फोटक भय जिहि गृह भाई ।

भजै देवि कहँ यही उपाई ॥20॥

कलश शीतलाका सजवावै ।

द्विज से विधीवत पाठ करावै ॥

तुम्हीं शीतला, जगकी माता ।

तुम्हीं पिता जग की सुखदाता ॥

तुम्हीं जगद्धात्री सुखसेवी ।

नमो नमामी शीतले देवी ॥

नमो सुखकरनी दु:खहरणी ।

नमो- नमो जगतारणि धरणी ॥24॥

नमो नमो त्रलोक्य वंदिनी ।

दुखदारिद्रक निकंदिनी ॥

श्री शीतला , शेढ़ला, महला ।

रुणलीहृणनी मातृ मंदला ॥

हो तुम दिगम्बर तनुधारी ।

शोभित पंचनाम असवारी ॥

रासभ, खर , बैसाख सुनंदन ।

गर्दभ दुर्वाकंद निकंदन ॥28॥

सुमिरत संग शीतला माई,

जाही सकल सुख दूर पराई ॥

गलका, गलगन्डादि जुहोई ।

ताकर मंत्र न औषधि कोई ॥

एक मातु जी का आराधन ।

और नहिं कोई है साधन ॥

निश्चय मातु शरण जो आवै ।

निर्भय मन इच्छित फल पावै ॥32॥

कोढी, निर्मल काया धारै ।

अंधा, दृग निज दृष्टि निहारै ॥

बंध्या नारी पुत्र को पावै ।

जन्म दरिद्र धनी होइ जावै ॥

मातु शीतला के गुण गावत ।

लखा मूक को छंद बनावत ॥

यामे कोई करै जनि शंका ।

जग मे मैया का ही डंका ॥36॥

भगत ‘कमल’ प्रभुदासा ।

तट प्रयाग से पूरब पासा ॥

ग्राम तिवारी पूर मम बासा ।

ककरा गंगा तट दुर्वासा ॥

अब विलंब मैं तोहि पुकारत ।

मातृ कृपा कौ बाट निहारत ॥

पड़ा द्वार सब आस लगाई ।

अब सुधि लेत शीतला माई ॥40॥

॥ दोहा ॥

यह चालीसा शीतला,

पाठ करे जो कोय ।

सपनें दुख व्यापे नही,

नित सब मंगल होय ॥

बुझे सहस्र विक्रमी शुक्ल,

भाल भल किंतू ।

जग जननी का ये चरित,

रचित भक्ति रस बिंतू ॥

॥ इति श्री शीतला चालीसा ॥

Panchang 10 March 2026: आज शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 06:14 AM (IST)
Tags :
Sheetala Ashtami 2026 Sheetala Saptami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sheetala Saptami 2026: शीतला पूजा में करें इस चालीसा का पाठ, संतान की रोगों से रक्षा करेंगी आरोग्य की देवी!
शीतला पूजा में करें इस चालीसा का पाठ, संतान की रोगों से रक्षा करेंगी आरोग्य की देवी!
धर्म
Panchang 10 March 2026: आज शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग देखें
आज शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग देखें
धर्म
Shab e Qadr 2026: रमजान की सबसे मुकद्दस रात शब-ए-कद्र कब, क्यों कहा जाता है इसे 'नाइट ऑफ पावर'
Shab e Qadr 2026: रमजान की सबसे मुकद्दस रात शब-ए-कद्र कब, क्यों कहा जाता है इसे 'नाइट ऑफ पावर'
धर्म
New Year 2026 Prediction: नववर्ष 2026 में कौन होगा राजा और कौन मंत्री, ग्रहों की दशा और भविष्यवाणी
नववर्ष 2026 में कौन होगा राजा और कौन मंत्री, ग्रहों की दशा और भविष्यवाणी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget