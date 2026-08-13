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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 13 August 2026: आज गुरुवार श्रीकृष्ण की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 13 August 2026: आज गुरुवार श्रीकृष्ण की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 13 August 2026: आज सावन शुक्ल प्रतिपदा तिथि और गुरुवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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Hindi Panchang, 13 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार है. सावन के गुरुवार को वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए पति और पत्नी साथ मिलकर विष्णु-लक्ष्मी की पूजा करे. शिक्षा और करियर में सफलता के लिए गुरुवार को गुरुजनों और माता-पिता का आशीर्वाद लें. 

13 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 August 2026)

  • तिथि – शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (12 अगस्त 2026, रात 11:06 से 13 अगस्त 2026, रात 9:35 तक)
  • वार – गुरुवार
  • नक्षत्र – आश्लेषा
  • योग – वरीयान
  • सूर्योदय – सुबह 5:49
  • सूर्यास्त – शाम 7:01
  • चंद्रोदय – शाम 7:57
  • चंद्रास्त – सुबह 6:57
  • चंद्र राशि – सिंह

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 5:49 - 7:29
  • सुबह का लाभ चौघड़िया – दोपहर 12:27 - 2:07
  • दोपहर का अमृत चौघड़िया – दोपहर 2:07 - 3:47
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:27 - 7:07

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – दोपहर 1:27 - 3:07 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 5:49 - 7:29 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 9:09 - 10:48 बजे

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 13 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – सिंह
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – कर्क
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन (वक्री)
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

12 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

व्यापार में धन लाभ और आय के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.

वृष राशि

कारोबार में लाभ के योग हैं और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. संपर्क में आने वाले लोगों से मधुर व्यवहार रखें और आत्मविश्वास के साथ काम करें.

मिथुन राशि

नौकरी में तरक्की के साथ नए जॉब ऑफर मिल सकते हैं. छात्रों के लिए नया कोर्स शुरू करने और परिवार के साथ सुखद समय बिताने का योग है.

कर्क राशि

सोचे हुए काम पूरे होंगे और कारोबार में अच्छा लाभ मिल सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

सिंह राशि

निवेश में जल्दबाजी से बचें और कामकाज में संतुलन बनाए रखें. संतान की उपलब्धि से खुशी मिलेगी और दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.

कन्या राशि

रोजगार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभ देगा. परिवार की सलाह से उलझनें दूर होंगी और रिश्ते बेहतर होंगे.

तुला राशि

समाज में सम्मान बढ़ेगा और कारोबार में धन लाभ के योग हैं. साझेदारी और निवेश में सोच-समझकर फैसला लें.

वृश्चिक राशि

नई योजनाओं और करियर की शुरुआत के लिए दिन शुभ रहेगा. किसी बड़ी समस्या से राहत मिल सकती है और धर्म-अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

धनु राशि

नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और नए काम के प्रस्ताव मिलेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कारोबार में सावधानी रखें.

मकर राशि

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सामाजिक गतिविधियों में आपका प्रभाव बढ़ेगा. वरिष्ठों से सीखने और जीवनसाथी के सहयोग से काम पूरे करने का मौका मिलेगा.

कुंभ राशि

विदेशी कंपनी से नौकरी का अवसर मिल सकता है और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी. घर का माहौल शांत रहेगा और पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.

मीन राशि

कारोबार में बड़ा लाभ और अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करियर और कामकाज में फायदेमंद साबित होगी.

आज का उपाय

जरूरतमंदों को पीली दाल, चने, गुड़, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें

आज का लकी कलर

पीला

Rashifal 13 August 2026: मकर वाले गलतफहमी से बचें, धनु को मिलेगी बड़ी गुड न्यूज, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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