Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के छठें दिन मां कात्यायनी की पूजा से पाएं विवाह का आशीर्वाद! जानिए पूजा विधि और मंत्र

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के छठें दिन मां कात्यायनी की पूजा से पाएं विवाह का आशीर्वाद! जानिए पूजा विधि और मंत्र

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, वे लोग नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा करें. जानिए मां कात्यायनी की पूजा विधि.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 02:30 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025:

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से दैत्य महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का उत्सव है, जो शक्ति, साहस और समृद्धि का प्रतीक है. यह 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है.

नवरात्रि की शुरुआत हो चुकीू है, ऐसे में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वे लोग नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करें, जिससे जल्द ही उनकी शादी हो जाएगी. तो आइए जानें मां कात्यायनी की पूजा कैसे करें. 

मां कात्यायनी की पूजा से विवाह की कामना पूरी होती है

ऐसा माना जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और विवाह जल्दी होता है. विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है और भक्त शीघ्र विवाह के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं. 

नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा कैसे करें?

नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है, जो उग्र शक्ति और साहस का प्रतीक हैं. उन्हें ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जाना जाता है और उनका वाहन सिंह है.

इस दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक अड़चनें दूर होती हैं, व्यक्ति को साहस मिलता है, और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. पूजा के दौरान उन्हें शहद और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं. 

स्नान और शुद्धता
सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और खुद को गंगाजल से शुद्ध करें.

भोग और विशेष उपाय
मां को शहद का भोग लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इससे देवी प्रसन्न होती हैं। पीला फूल, पीले वस्त्र और हल्दी की तीन गांठ अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं.

मंत्र जाप
'सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।। नन्द गोप सुतं देवि पतिं मे कुरुते नमः।।' मंत्र का शुद्ध मन से जाप करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं.

शास्त्रों के अनुसार
शास्त्रों के अनुसार, जिन व्यक्तियों या कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए. इससे विवाह के विघ्न दूर होते हैं और वे शीघ्र ही विवाह के योग्य बनते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 26 Sep 2025 02:30 PM (IST)
Embed widget