अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन बोला- 'तब तक वीजा नहीं देंगे जब तक...'

अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसका नाम उन 75 देशों वाले इमिग्रेंट वीजा बैन वाले लिस्ट में डाल दिया है. ट्रंप प्रशासन ने 21 जनवरी 2026 से इन देशों के इमिग्रेशन वीजा को संस्पेंड करने का फैसला किया है. इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि ट्रंप प्रशासन वीजा आवेदकों की जांच-पड़ताल और सत्यापन के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखते हुए अमेरिकी जनता की सुरक्षा पर केंद्रित है.

अमेरिका ने बताया कब तक बैन रहेगा वीजा

अमेरिकी दूतावास ने कहा, 'अमेरिकी विदेश विभाग 21 जनवरी 2026 से पाकिस्तान सहित 75 देशों के सभी इमिग्रेंट वीजा आवेदकों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक रहा है. विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह रोक तब तक लागू की है, जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जा सके कि नए प्रवासियों की अधिकतम स्तर तक जांच-पड़ताल की गई हो और वे अमेरिकी वीजा के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करते हैं. इसमें ये भी देखा जाएगा कि वे लोग सार्वजनिक सहायता पर निर्भर नहीं होंगे.'

पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा, 'यह कदम केवल इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर लागू होता है. यह नॉन-इमिग्रेंट वीजा पर लागू नहीं होता, जैसे कि पर्यटकों, छात्रों, खिलाड़ियों, स्किल्ड वर्कर और उनके परिवारों के लिए जारी किए जाने वाले वीजा.'

ट्रंप ने 75 देशों के आप्रवासी वीजा पर लगाया बैन

अमेरिका के विदेश विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘ट्रंप प्रशासन उन 75 देशों के लिए आप्रवासी वीजा जारी नहीं करेगा जिनके प्रवासी अमेरिकी जनता की कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं. यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि नए आप्रवासी अमेरिकी जनता से धन संसाधन का दोहन नहीं करेंगे.'

अमेरिका की ओर से आप्रवासी वीजा रोके जाने पर पाकिस्तान ने उम्मीद जताई कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही उसके नागरिकों के लिए आप्रवासी वीजा प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, 'हम आगे की जानकारी जुटाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं. हम समझते हैं कि यह यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी की समीक्षा की आंतरिक प्रक्रिया है.'