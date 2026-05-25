Maa Kali Kavach: क्या केवल मंत्र नहीं, मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है मां काली कवच? जानें पूजा विधि, कवच और साधना का गहरा अर्थ
Maa Kali Kavach: मां काली कवच को क्यों माना जाता है शक्ति और निडरता का प्रतीक? जानें पूजा विधि, मंत्र, कवच पाठ और इसके आध्यात्मिक लाभ.
Maa Kali Kavach: मां काली का कवच भी ऐसी ही एक शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है, जिसे तांत्रिक और शाक्त(भगवती शक्ति की उपासना) परंपरा में विशेष महत्व दिया गया है. यह कवच साधक को भय, बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों से बचाने का आध्यात्मिक माध्यम बनता है. इसे किसी चमत्कारी शॉर्टकट की तरह नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ की जाने वाली साधना के रूप में समझना चाहिए.
मां काली कवच क्या है?
काली कवच संस्कृत श्लोकों से बना एक विशेष स्तोत्र है, जिसमें मां काली के अलग-अलग स्वरूपों का स्मरण करते हुए जीवन, शरीर और मन की रक्षा की प्रार्थना की जाती है. इसमें देवी से नेत्र, हृदय, हाथ, पैरों और जीवन के विभिन्न पक्षों की रक्षा की कामना की गई है. भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में “कवच” केवल बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि भीतर की निडरता और चेतना को मजबूत करने का भी प्रतीक माना गया है.
मां काली कवच की पूजा विधि:
1. पूजा का सही समय
मां काली की पूजा विशेष रूप से अमावस्या, शुक्रवार और मंगलवार की रात्रि में शुभ मानी जाती है.
2. पूजा स्थान तैयार करें
घर के शांत और स्वच्छ स्थान पर लाल या काले वस्त्र का आसन बिछाएं. मां काली की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और दीपक, धूप, लाल फूल तथा नैवेद्य अर्पित करें.
3. मंत्र जाप करें
पूजा के बाद फूल माला से इस मंत्र का जाप किया जाता है—
॥ ॐ क्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं हूं हूं महाकालिके क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा ॥
माना जाता है कि यह मंत्र साधक के भीतर आत्मबल और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है.
महाकाली कवच-
शिरो मे कालिका पातु क्रींकारैकाक्षरी परा,
क्रीं क्रीं क्रीं मे ललाटं च कालिका खड्गधारिणी।
हूं हूं पातु नेत्रयुग्मं ह्रीं ह्रीं पातु श्रुती मम,
महाकालिके पातु प्राणयुग्मं महेश्वरी॥
क्रीं ह्रीं ह्रीं रसनां पातु हूं हूं पातु कपोलकम्,
वदनं सकलं पातु ह्रीं ह्रीं स्वाहा स्वरूपिणी।
द्वाविंशत्याक्षरी स्कन्धौ महाविद्या सुखप्रदा,
खड्गमुण्डधरा काली सर्वाङ्गमभितोऽवतु॥
क्रीं हूं ह्रीं त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदयं मम,
ऐं हूं ॐ स्तनद्वन्द्वं ह्रीं फट् स्वाहा ककुत्स्थलम्।
अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकर्तृका,
क्रीं क्रीं हूं हूं ह्रीं ह्रीं पातु करौ षडक्षरी मम॥
क्रीं नाभिं मध्यमं च दक्षिणे कालिकेऽवतु,
क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं च कालिका सा दशाक्षरी।
क्रीं मे गुह्यं सदा पातु कालिकायै नमो नमः,
सप्ताक्षरी महाविद्या सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥
ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके हूं हूं पातु कटिद्वयम्,
काली दशाक्षरी विद्या स्वाहान्ता चोरुद्वयम्।
ॐ क्रीं क्रीं मे स्वाहा पातु जानुनी कालिका सदा,
काली हृन्नामविद्येयं चतुर्वर्गफलप्रदा॥
क्रीं हूं ह्रीं पातु सा गुल्फं दक्षिणे कालिकेऽवतु,
क्रीं हूं ह्रीं स्वाहा पदं पातु चतुर्दशाक्षरी मम।
खड्गमुण्डधरा काली वरदाभयधारिणी,
विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वाङ्गमभितोऽवतु॥
काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी,
विप्रचित्ता तथोग्रोग्रा प्रभादीप्ता धनत्विषा।
नीला घना बलाका च मात्रा मुद्रा मिता च माम्,
एताः सर्वाः खड्गधरा मुण्डमाला विभूषणा॥
रक्षन्तु मां दिग्विदिक्षु ब्राह्मी नारायणी तथा,
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता॥
वाराही नारसिंही च सर्वाश्चामितभूषणाः,
रक्षन्तु स्वायुधैर्दिक्षु मां यथा तथा॥
मां काली कवच के आध्यात्मिक लाभ:
मानसिक शांति और एकाग्रता- मां काली कवच का नियमित पाठ मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद कर सकता है. मंत्रों का जाप व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक भटकाव कम करने में सहायक माना जाता है.
भय और नकारात्मकता से राहत- कई लोग मां काली की साधना को भय, तनाव और नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का आध्यात्मिक माध्यम मानते हैं. यह साधना भीतर साहस और सकारात्मक ऊर्जा जगाने का प्रतीक मानी जाती है.
आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती- नियमित मंत्र जाप और कवच पाठ व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर सकता है. कठिन परिस्थितियों में भी यह साधना मन को मजबूत बनाए रखने की प्रेरणा देती है.
कठिन समय में आध्यात्मिक सहारा- मां काली को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है. इसलिए उनकी उपासना जीवन के संघर्षपूर्ण समय में मानसिक सहारा और आंतरिक शक्ति देने वाली मानी जाती है.
अनुशासन और आंतरिक ऊर्जा का जागरण- आध्यात्मिक दृष्टि से मां काली कवच की साधना अनुशासन, ध्यान और भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का प्रतीक भी मानी जाती है.
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