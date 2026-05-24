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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMaa Kali: आखिर क्यों निकली थी मां काली की जीभ? जानिए उनकी उत्पत्ति और रहस्यमयी भेद

Maa Kali: आखिर क्यों निकली थी मां काली की जीभ? जानिए उनकी उत्पत्ति और रहस्यमयी भेद

Maa Kali: क्या आप जानते हैं मां काली का उग्र रूप क्यों प्रकट हुआ था? जानिए रक्तबीज वध की रहस्यमयी कथा, मां काली की बाहर निकली जीभ का रहस्य और उनके 8 अद्भुत स्वरूपों का महत्व.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 24 May 2026 05:00 AM (IST)
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Maa Kali: मां काली का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी देवी की छवि उभरती है, जो एक साथ रहस्यमयी भी हैं और अत्यंत शक्तिशाली भी है. उनका स्वरूप सामान्य देवी रूपों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है काले वर्ण वाली देवी, खुले बिखरे बाल, हाथों में अस्त्र, गले में नरमुंडों की माला और बाहर निकली हुई जीभ. उनके नाम मात्र से भय, शक्ति, संरक्षण और विनाश चारों भाव एक साथ सामने आ जाते हैं. पहली नजर में उनका यह रूप भय पैदा कर सकता है, लेकिन शास्त्रों में यही स्वरूप बुराई के अंत, समय की शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना गया है.

जब देवताओं पर मंडराने लगा संकट

पुराणों और शक्ति ग्रंथों में मां काली की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा देवी दुर्गा और राक्षस रक्तबीज से जुड़ी हुई मानी जाती है. एक समय ऐसा आया जब असुरों का आतंक पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक फैल गया. देवता बार-बार पराजित हो रहे थे और धर्म कमजोर पड़ता जा रहा था. इन्हीं असुरों में रक्तबीज सबसे अधिक शक्तिशाली असुर था. उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था.

जितना अधिक उस पर आक्रमण किया जाता, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती थी. देवताओं के लिए यह युद्ध असंभव होता जा रहा था. तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति का स्मरण किया और मां दुर्गा युद्धभूमि में प्रकट हुईं. युद्ध के दौरान जब रक्तबीज का आतंक बढ़ता गया, तब मां दुर्गा के तेज और क्रोध से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई. यही शक्ति आगे चलकर मां काली के नाम से प्रसिद्ध हुई.

उस समय देवी का रूप अत्यंत उग्र हो गया था, उनके हाथों में खड्ग और खप्पर था. खुले बाल, अग्नि जैसी आंखें और विकराल रूप देखकर असुर भयभीत हो उठे. मां काली युद्धभूमि में उतरते ही रक्तबीज पर टूट पड़ीं. मां काली ने रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने ही नहीं दिया. मां काली उसका रक्त स्वयं पीती चली गईं ताकि उससे नया राक्षस उत्पन्न न हो सके. इसी कारण अंततः रक्तबीज का वध संभव हो पाया था.

यह कथा हमें बताती है कि कभी-कभी बुराई का अंत करने के लिए शक्ति को अपने सबसे प्रचंड रूप में आना पड़ता है.

मां काली की जीभ बाहर क्यों दिखाई जाती है?

मां काली की सबसे रहस्यमयी पहचान उनकी बाहर निकली हुई जीभ मानी जाती है. जब मां काली ने असुरों का संहार शुरू किया, तब उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरा संसार कांप उठा. उनका रौद्र रूप नियंत्रण से बाहर होने लगा. तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए. 

जैसे ही मां काली का पैर शिवजी के ऊपर पड़ा, उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ और लज्जा में उनकी जीभ बाहर निकल गई. शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे संतुलन और चेतना की आवश्यकता होती है.

मार्कण्डेय पुराण में बताए गए मां काली के रहस्यमयी भेद:

शक्ति ग्रंथों और तांत्रिक परंपरा में मां काली के कई स्वरूपों का उल्लेख मिलता है. मार्कण्डेय पुराण के अनुसार, मां काली के अनेक रूप और भेद बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उनके आठ स्वरूप विशेष माने गए हैं.

मां काली के प्रमुख आठ स्वरूप:

  1. भद्रकाली
  2. दक्षिण काली
  3. श्मशान काली
  4. काल काली
  5. गुह्य काली
  6. कामकला काली
  7. धन काली
  8. सिद्धि काली

इनके अतिरिक्त महाकाली, चामुंडा काली और भैरवी काली जैसे स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है. हर स्वरूप का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व और ऊर्जा होती है. शास्त्रों में दक्षिण काली को मां काली का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय स्वरूप बताया गया है. 

तांत्रिक साधनाओं में भी इसी रूप की विशेष आराधना की जाती है. दक्षिण काली साधकों को भय, नकारात्मकता और मानसिक बाधाओं से मुक्ति प्रदान करती हैं. कई ग्रंथों में उन्हें आद्याशक्ति और ब्रह्मस्वरूपिणी भी कहा गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 24 May 2026 05:00 AM (IST)
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Maa Kali Goddess Kali Raktbeej Vadh Markandeya Purana
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