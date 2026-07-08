Aaj Ka Panchang 8 July 2026: आज बुधवार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त, बुधादित्य योग का संयोग और पूरा पंचांग देखें
Panchang 8 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 8 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है.
8 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 July 2026)
- तिथि - सप्तमी (7 जुलाई 2026, दोपहर 1.24 - 8 जुलाई 2026, सुबह 12.21)
- वार- बुधवार
- नक्षत्र- रेवती
- योग- अतिखण्ड
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 12.26
- चंद्रोस्त- सुबह 12.56, 9 जुलाई
- चंद्र राशि- मीन
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.30 - सुबह 8.58
- शाम का चौघड़िया - रात 8.39 - रात 11.10
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 12.26 - दोपहर 2.10
- यमगण्ड काल- सुबह 7.14 - सुबह 8.48
- गुलिक काल - सुबह 10.42 - दोपहर 12.26
- आडल योग - शाम 4.00 - सुबह 5.30, 9 जुलाई
- पंचक - सुबह 5.30 - शाम 4.00
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मीन
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
8 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
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हरा रंग
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