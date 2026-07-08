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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 8 July 2026: आज बुधवार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त, बुधादित्य योग का संयोग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 8 July 2026: आज बुधवार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त, बुधादित्य योग का संयोग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 8 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तिथि और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 8 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार है. 

8 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 8 July 2026)

  • तिथि - सप्तमी  (7 जुलाई 2026, दोपहर 1.24 - 8 जुलाई 2026, सुबह 12.21)
  • वार- बुधवार
  • नक्षत्र- रेवती
  • योग- अतिखण्ड
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 12.26
  • चंद्रोस्त- सुबह 12.56, 9 जुलाई
  • चंद्र राशि- मीन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.30 - सुबह 8.58
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.39 - रात 11.10

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 12.26 - दोपहर 2.10
  • यमगण्ड काल-  सुबह 7.14 - सुबह 8.48
  • गुलिक काल - सुबह 10.42 - दोपहर 12.26
  • आडल योग - शाम 4.00 - सुबह 5.30, 9 जुलाई
  • पंचक - सुबह 5.30 - शाम 4.00

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 8 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मीन
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

8 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

कल आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य दोबारा बनने के योग हैं. कार्यस्थल पर टीम का सहयोग मिलेगा, लेकिन नए निवेश या प्रोजेक्ट में संशय हो तो फिलहाल रुकना बेहतर रहेगा.

वृष राशि (Taurus)

कल कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें और महत्वपूर्ण काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

विद्यार्थियों और युवाओं को करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं तथा मनचाहा अवसर मिल सकता है. कार्यस्थल पर गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें.

कर्क राशि (Cancer)

नए कार्य या बिजनेस की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार में पिता के साथ मतभेद से बचें.

सिंह राशि (Leo)

नौकरी और करियर में नई उपलब्धि या जॉब का अवसर मिल सकता है तथा आर्थिक मामलों में भी राहत मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और कार्यस्थल पर वाणी में संयम बनाए रखें.

कन्या राशि (Virgo)

लंबित कार्य पूरे होने और व्यापार में लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी धार्मिक आयोजन की तैयारी शुरू हो सकती है.

तुला राशि (Libra)

कार्यों की बेहतर योजना बनाकर चलें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, लेकिन पुराने आर्थिक लेन-देन को लेकर दबाव बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सम्मान मिलने के प्रबल योग हैं और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएंगे. हालांकि स्वास्थ्य की अनदेखी न करें और पर्याप्त आराम करें.

धनु राशि (Sagittarius)

व्यापार में कुछ चुनौतियां और मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें. क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा परिवार और जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा.

मकर राशि (Capricorn)

एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए प्राथमिकता के अनुसार काम करें. परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य या विवाह की खुशखबरी मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

राजनीति और समाजसेवा से जुड़े लोगों को सम्मान और नई पहचान मिल सकती है. कानूनी मामलों में सफलता के योग हैं, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.

मीन राशि (Pisces)

कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहें और गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखें. पारिवारिक मतभेदों को बड़ों की सलाह से सुलझाने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी.

आज का उपाय

घर से निकलने से पहले गुड़ और धनिया या मोदक का थोड़ा-सा भोग गणेश जी को लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे. मान्यता है कार्य सफल होते हैं.

आज का लकी कलर

हरा रंग

Weekly Rashifal 5-11 July 2026: इस सप्ताह 6 राशियों को मिलेगा नौकरी में बड़ा बदलाव, प्रमोशन के बन रहे योग, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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