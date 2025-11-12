हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLove Astrology: किसी के दिल में उतरना है तो कौन से ग्रह को साधें, ज्योतिष से जानें हैरान करने वाला सच

Love Astrology: किसी के दिल में उतरना है तो कौन से ग्रह को साधें, ज्योतिष से जानें हैरान करने वाला सच

Love Life Astrology: किसी के दिल में उतरना चाहते हैं तो शुक्र, चंद्रमा और बुध को साधना सबसे अच्छा माना गया है. ये तीन ग्रह न केवल रिश्तों में आकर्षण पैदा करते हैं बल्कि भावनात्मक गहराई और जुड़ाव भी बढ़ाते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Nov 2025 07:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Love Astrology: कई बार आप किसी के बेहद करीब आना चाहते हैं लेकिन सामने वाला बस महसूस नहीं करता. यह केवल मनोविज्ञान नहीं, बल्कि ग्रहों का खेल भी है. वेदिक ज्योतिष कहता है, प्रेम, आकर्षण और करिश्मा तीनों का सूत्र शुक्र, चंद्रमा और बुध ग्रह से जुड़ा है. सही ग्रह-संतुलन रिश्ते को सहज बना देता है, जबकि दोष प्रेम को अधूरा छोड़ देता है.

ज्योतिष में हर ग्रह के पास लोगों के मन पर असर डालने की अलग-अलग key होती है. आकर्षण और प्रेम का मूल स्वरूप शुक्र है, भावनाओं की स्थिरता के लिए चंद्र, संवाद और समझ बनाने के लिए बुध और वफादारी तथा प्रतिबद्धता के लिए गुरु-शक्ति और शनि का संतुलन आवश्यक है. हल्का-सा दोष और सही उपाय से तुरंत रिश्ता बदल सकता है. यह जादू नहीं, पर एक प्रैक्टिकल गाइड है.

कौन-सा ग्रह, कौन-सा असर

शुक्र (Venus) - जो आकर्षण, चार्म, सेंसुअलिटी आदि का कारक है. जन्म कुंडली में यदि शुक्र मजबूत है तो आपकी उपस्थिति और व्यक्तित्व से लोग स्वतः आकर्षित होते हैं. इसके प्रभाव को शुभ बनाने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए. रत्न धारण करना है तो हीरा या पिंक पर्ल आप ज्योतिषी की सलाह लेकर पहन सकते हैं.

चंद्र (Moon) - इसका सीधा संबंध आपकी भावनाओं से है. प्रेम में भाव का विशेष योगदान होता है.कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा प्रेम संबंधों में धीमा जहर घोलने का काम करता है, इसलिए इसे शुभ रखने के लिए चंद्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. यदि इतने से भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो सोमवार या पूर्णिमा के दिन दूध का दान कर सकते हैं.

बुध (Mercury) - सभी ग्रहों में सबसे कमाल का ग्रह, बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है. इसका संबंध सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य- विनोद, समझदारी आदि से है. रिलेशनशिप को लंबे समय तक हेल्थी बनाये रखने में इस ग्रह की बड़ी भूमिका होती है. कोई ये संवाद यानी कम्युनिकेशन का भी कारक है. सभी जानते हैं कि आज इसी चीज की कमी से सबसे अधिक रिलेशन प्रभावित होते हैं. बुध को यदि ठीक रखना है तो बुध मंत्र का जाप करें. हरी चीज़ें का दान करें और लेखन, कविता या शायरी, सिंगिंग का अभ्यास करना चाहिए.

गुरु (Jupiter) - किसी भी रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह की अहम भूमिका होती है. क्योंकि ये एक अत्यंत शुभ ग्रह है, बिना इसके शुभ हुए विवाह संभव नहीं है. ये रिश्ते में आदर-सम्मान का भी कारक है. गुरु से जुड़े उपया रिश्ते में परिपक्वता और भरोसा प्रदान करते हैं.

शनि (Saturn) - शनि का नाम आते ही भय की स्थिति बन जाती है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है. शनि शुभ फल भी प्रदान करता है. शनि को न्याय, अनुशासन और प्रतिबद्धता, स्थायित्व का कारक माना गया है. शनि अशुभ होने पर ब्रेकअप और रिलेशनशिप में दूरियां लेकर आता है. ये कभी-कभी तलाक का भी कारक बन जाता है. ये ग्रह स्त्रियों का अपमान करने वालों को कठोर दंड देता है. धोखा देने वालों को शनि कभी माफ नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि ही व्यक्ति के कर्मों का हिसाब-किताब भी करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 07:12 PM (IST)
Tags :
Kundli Love Astrology Shani Dev Astro Special Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
शिक्षा
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget