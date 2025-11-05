हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVivah Rituals: शादी में दूल्हा या दुल्हन सबसे पहले कौन पहनाता है वरमाला, जानें

Vivah Rituals: शादी में दूल्हा या दुल्हन सबसे पहले कौन पहनाता है वरमाला, जानें

Vivah Rituals: भारतीय शादी की रस्मों में जयमाला या वरमाला का विशेष महत्व है. यह विवाह की रस्मों के शुभारंभ प्रतीक भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, वर या वधू में सबसे पहले कौन किसे वरमाला पहनाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Hindu Vivah Rituals: शादी-विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं. हर धर्म के लोगों में विवाह के दौरान विभिन्न रस्मों-रिवाज और पंरपराएं निभाई जाती हैं. इनमें हल्दी, मेहंदी, फेरे आदि जैसे कई रस्म होते हैं. इन्हीं रस्मों में वरमाला भी एक है.

वरमाला को कई जगहों पर जयमाला भी कहा जाता है. यह वह क्षण होता है जब दूल्हा और दुल्हन पहली बार एक-दूसरे को स्वीकार करते हैं और विवाह की रस्मों के लिए आगे बढ़ते हं. वरमाला पहनाने को विवाह के रस्मों के शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है.

बिहारी, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी, मुस्लिम, ईसाई जैसे कई धर्म और जातियों में विवाह के दौरान वरमाला की परंपरा निभाई जाती है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शादी में सबसे पहले वरमाला कौन पहनाता है. यानी दूल्हा या दुल्हन कौन सबसे पहले वरमाला पहनाता है. आइए जानते हैं.

हिंदू धर्म में वरमाला की रस्म

हिंदू धर्म मे वरमाला की रस्म को महत्वपूर्ण माना जाता है. वरमाला का अर्थ है ‘वर को माला पहनाना’. इसलिए सबसे पहले दुल्हन ही दूल्हे को वरमाला पहनाती है. प्राचीन काल में इसे स्वयंवर की परंपरा से जोड़ा जाता था. जब राजकन्या अपने पसंद के वर को माला पहनाकर जीवनसाथी के रूप में स्वीकार करती थी. इसलिए आज भी इसी नियम का परंपरा का पालन करते हुए दुल्हन द्वारा दूल्हे को सबसे पहले वरमाला पहनाना शुभ माना जाता है.

हालांकि बदलते समय में शादी-विवाह की परंपराओं में भी कई बदलाव आए हैं. लेकिन आज भी वरमाला की परंपरा जरूर निभाई जाती है. वरमाला प्रेम, स्वीकृति और जीवनभर के साथ का संकल्प है.

ये भी पढ़ें: Dev Diwali 2025 Katha: शिव का एक बाण पड़ा 3 राक्षसों पर भारी, ऐसे हुआ असुर त्रिपुरासुर का वध

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Shadi Vivah Varmala Vivah Rituals
और पढ़ें
