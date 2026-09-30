तुला मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: लग्न में लक्ष्मीनारायण योग, दशम में गुरु-मंगल युति, नौकरी में विदेश यात्रा व पार्टनर से महंगा गिफ्ट
Libra Monthly Horoscope October 2026: तुला मासिक राशिफल अक्टूबर, लग्न में लक्ष्मीनारायण योग, बिजनेस में बंपर डिमांड, पार्टनर से महंगा गिफ्ट! पढ़ें करियर, प्रेम व स्वास्थ्य भविष्यफल.
Tula Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में विस्तार, रुके हुए प्रोजेक्ट्स की पुनः शुरुआत और पारिवारिक सुख-शांति लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे.
आपकी राशि के प्रथम भाव (लग्न भाव) में बुध और शुक्र की युति होने से अत्यंत शुभ धन लक्ष्मीनारायण योग बना हुआ है. इसके साथ ही दशम भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति रहेगी, छठे भाव में शनि देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे, जबकि राहु पंचम भाव में तथा केतु एकादश भाव में विराजमान रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.
पारिवारिक जीवन (Family Life)
पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना पुरानी उलझनों को सुलझाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लौटाने वाला रहेगा.
समस्याओं का समाधान व सुकून: पहले से चली आ रही कई पारिवारिक समस्याएं इस माह स्वतः सुलझ जाएंगी. परिजनों के साथ बेहद सुकून और शांति के साथ समय व्यतीत होगा, जिससे घर में खुशियों का संचार होगा.
नकारात्मकता का अंत: घर के भीतर की पुरानी कलह और नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त होगी. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर नजर आएंगे.
17 अक्टूबर के बाद सावधानी: 17 अक्टूबर को सूर्य के लग्न में प्रवेश करने के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति की कही-सुनी बातों पर भरोसा न करें; अन्यथा घर में बेवजह का तनाव या गलतफहमी पनप सकती है.
व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)
कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह माह बाजार में मांग बढ़ने, साझीदारी में उन्नति और विदेश यात्रा के योग लेकर आया है.
बाजार में मांग व व्यापारिक विस्तार: व्यापारी वर्ग अपनी मेहनत को पूर्व की तुलना में और अधिक बढ़ाएं. बाजार में आपके प्रोडक्ट्स या सेवाओं की मांग (Demand) में बड़ा इजाफा होगा. दशम भाव में गुरु-मंगल की युति से कारोबारी रिश्तों में बड़ा सुधार आएगा और भारी मुनाफे के साथ सफलता हाथ लगेगी.
साझेदारी में लाभ: यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापारिक उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और साझीदार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.
नौकरी में मान-सम्मान व विदेश यात्रा: नौकरीपेशा जातकों के कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. आपकी कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा. लंबे समय से अटके या पेंडिंग पड़े कार्य दोबारा शुरू होंगे. वहीं जो जातक काम या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें शानदार सफलता हासिल होगी.
शिक्षा तथा करियर (Education & Career)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह माह समर्पण और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का रहेगा.
तैयारी में कोई चूक न रखें: छात्र अपनी पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लें और रिवीजन में कोई कमी न छोड़ें. कॉलेज स्तर के छात्र अपने मुख्य सिलेबस पर एकाग्र रहें; उच्च शिक्षा में कड़ी मेहनत और समर्पण से ही परिणाम पक्ष में आएंगे.
मेडिकल, लॉ व तकनीकी छात्रों को सफलता: जो विद्यार्थी कानून (Law), मेडिकल या इंजीनियरिंग/टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, वे अपनी लगन के दम पर अपने तय लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे.
करियर में संघर्ष का मीठा फल: करियर के क्षेत्र में लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब आपके पक्ष में आता दिखाई देगा; धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें.
प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)
प्रेम संबंधों में यह महीना उत्साह और महंगे उपहारों का रहेगा, जबकि दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास बढ़ाने की जरूरत होगी.
रोमांस व सरप्राइज गिफ्ट: प्रेम संबंधों को लेकर मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा. ग्रहों के शुभ सहयोग से लव पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा, रोमांस में वृद्धि होगी. पार्टनर के जन्मदिन या किसी खास मौके पर उन्हें कोई महंगा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.
वैवाहिक जीवन में तालमेल की आवश्यकता: पंचम भाव में राहु और सातवें भाव पर सूर्य, बुध व शुक्र की दृष्टि रहने के कारण दांपत्य जीवन में कुछ परेशानियां या आपसी मतभेद उभर सकते हैं. जीवनसाथी की बातों पर पूरा भरोसा रखें और निरंतर संवाद बनाए रखें, इससे रिश्ते की मधुरता सुरक्षित रहेगी.
स्वास्थ्य (Health & Wellness)
सेहत के दृष्टिकोण से लापरवाही भारी पड़ सकती है; मौसम के बदलाव और खान-पान को लेकर अत्यधिक सजग रहें.
रोग प्रतिरोधक क्षमता व मौसमी विकार: इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी और वायरल बुखार परेशान कर सकते हैं; इसलिए संतुलित व पौष्टिक भोजन लें.
17 अक्टूबर के बाद त्वचा व पाचन समस्या: 17 अक्टूबर के बाद त्वचा (Skin) संबंधी एलर्जी तथा पाचन तंत्र (गैस, अपच) से जुड़े रोग उभर सकते हैं.
महिलाओं के लिए विशेष सावधानी: महिलाओं को अपनी सेहत और डाइट का खास ख्याल रखना होगा; अनियमित पीरियड्स या गर्भाशय से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.
- लकी नंबर: 9
- लकी कलर: पीला (Yellow)
- उपाय: नित्य नियम से श्री दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.
प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें.
FAQs
Q1. अक्टूबर 2026 में तुला राशि के नौकरीपेशा जातकों को विदेश यात्रा को लेकर क्या लाभ मिलेगा?
Ans. दशम में गुरु-मंगल की युति से पेंडिंग कार्य दोबारा शुरू होंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा और काम के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिलेगी.
Q2. इस माह तुला राशि के छात्रों को मेडिकल, लॉ और तकनीकी क्षेत्र में क्या सफलता मिलेगी?
Ans. समर्पण और कड़ी मेहनत से मेडिकल, कानून और टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.
Q3. स्वास्थ्य के मोर्चे पर तुला राशि की महिलाओं को अक्टूबर 2026 में क्या सावधानी बरतनी होगी?
Ans. 17 अक्टूबर के बाद महिलाओं को खान-पान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनियमित पीरियड्स व गर्भाशय से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं; तुरंत चिकित्सीय सलाह लें.
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