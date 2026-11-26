Aaj Ka Meen Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. सुख, माता और वाहन के इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में किसी उच्च पद की प्राप्ति होते-होते अटक सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

लेकिन, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं. इन योगों के प्रभाव से यदि आप अपने व्यवहार में सौम्यता और वाणी पर संयम रखेंगे, तो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी संभालने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Polite Demeanor & Financial Patience)

कारोबारियों को आज बाजार में बिना वजह किसी भी ग्राहक या व्यापारी से उलझने से बचना चाहिए. अपने स्वभाव में सौम्यता बनाए रखें, अन्यथा क्रोध या कटु वाणी के कारण आपकी बिक्री प्रभावित हो सकती है.

ग्रह गोचर कुछ विपरीत होने के कारण व्यापार में आकस्मिक घाटे का सामना करना पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आ सकता है. ऐसे में नुकसान को लेकर मन छोटा न करें व्यापार में हानि और लाभ दोनों चलते रहते हैं, धैर्य रखने से जल्द ही स्थिति सुधरेगी.

करियर और नौकरी (Workplace Caution & Avoiding Criticism)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर मनचाही सफलता न मिलने से मन कुछ निराश हो सकता है. ऑफिस में किसी सहकर्मी की ओर से आलोचना सुनने को मिल सकती है, लेकिन उसे दिल पर लेने के बजाय अपने काम में सुधार पर ध्यान दें.

ग्रह स्थिति प्रतिकूल होने के कारण आज ऑफिस की राजनीति और विवादों से पूरी तरह सावधान रहें, अन्यथा किसी अनचाही परेशानी में फंस सकते हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Trust Wisely & Morning Surya Arghya)

निजी और पारिवारिक जीवन में आज आप जीवनसाथी के आत्मीय साथ की कमी महसूस कर सकते हैं. सामाजिक जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें.

खिलाड़ियों का प्रैक्टिस के दौरान ध्यान भटक सकता है एकाग्रता बढ़ाने के लिए सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का नियम बनाएं. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव से दूर रहें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी कृपा और मानसिक शांति के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या पपीते का दान करने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है.

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