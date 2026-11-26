Aaj Ka Rashifal: 26 नवंबर 2026 गुरुवार को सुबह 7:11 बजे चंद्रमा वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:47 बजे तक रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा. आज के राशिफल में नौकरी और कारोबार की बातचीत, नए संपर्कों, पैसों के लेन-देन और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान है.

मेष से मीन तक पढ़ें, आपकी राशि के लिए किस काम को प्राथमिकता देने और कहां सावधानी बरतने के संकेत हैं. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सप्ताह का चौथा दिन मेष जातकों के लिए संवाद, साहस और नई पहल का संदेश लेकर आया है, क्योंकि प्रातः 07:12 बजे चंद्रदेव वृषभ राशि की यात्रा पूरी कर आपके पराक्रम भाव यानी मिथुन राशि में गोचर करेंगे. मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि दोपहर 01:17 बजे तक प्रभावी रहेगी, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और 'साध्य योग' का दुर्लभ मेल आपके भीतर नई चीजों को जानने की जिज्ञासा व त्वरित निर्णय क्षमता जगाएगा. आपकी कुंडली के बाकी ग्रहों को देखें तो पंचम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति बौद्धिक रचनात्मकता को धार दे रही है, सप्तम भाव में बुध-शुक्र का साथ व्यावसायिक साझेदारी को निखारेगा, जबकि अष्टम भाव के सूर्य गोपनीय मामलों में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहे हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा के आगमन से आज आपकी नेटवर्किंग और मार्केटिंग क्षमता चरम पर रहेगी. सेल्स, मीडिया, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा या पुराने संपर्क से बड़ा लाभ मिल सकता है. पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति टीम लीडर के रूप में आपकी छवि मजबूत करेगी. कारोबारियों के लिए नए ग्राहकों तक पहुँचने का उत्तम समय है, बस साझेदारी के किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

व्यापार भाव (सप्तम) में विराजमान शुक्र और पंचम स्थान के बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आज आय का प्रवाह संतोषजनक बना रहेगा और कहीं फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिलने के आसार हैं. अष्टम सूर्य के कारण शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से दूर रहना ही समझदारी होगी. पंचांग के अनुसार दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप आवश्यक खरीदारी या नए सौदे कर सकते हैं, जबकि दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल रहने से इस अंतराल में बड़े पैसों के लेन-देन से बचें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

साहस भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी और किसी पारिवारिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव के बुध-शुक्र जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर देंगे. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी, अपने पार्टनर की बातों को धैर्य से सुनना रिश्ते को नई मजबूती प्रदान करेगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

मृगशिरा नक्षत्र की खोजी प्रवृत्ति और पंचम भाव में गुरु-मंगल का संयोग सिविल सेवा, पत्रकारिता, प्रबंधन, बैंकिंग और इंजीनियरिंग के छात्रों को कठिन विषयों की गुत्थियां सुलझाने में मदद करेगा. समूह चर्चा या प्रेजेंटेशन में भाग लेने से आपका आत्मविश्वास निखरेगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति कंधों में जकड़न, गले में हल्की खराश या आंखों में थकान दे सकती है. सुबह के समय प्राणायाम व हल्की स्ट्रेचिंग करें, ठंडी तासीर वाली चीजों से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए गुनगुना पानी पिएं.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल व तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चने की दाल, गुड़ या केला दान करने से रुके हुए काम बनने लगेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: केसरिया और सुनहरा पीला

वृषभ राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के चौथे दिन वृषभ राशि वालों की वाणी और वित्तीय सूझबूझ को नई धार मिलने वाली है, क्योंकि सुबह 07:12 बजे चंद्रदेव आपकी राशि से विदा लेकर धन और कुटुंब के द्वितीय भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा, वहीं शाम 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' तथा दिनभर सक्रिय 'साध्य योग' आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति और पारिवारिक तालमेल को मजबूती देंगे. ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था पर गौर करें तो छठे भाव (तुला राशि) में राशि स्वामी शुक्र और बुध की युति कार्यस्थल की बाधाओं को दूर करेगी, चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का संयोग संपत्ति से जुड़े प्रयासों को सफल बनाएगा, जबकि सप्तम भाव में विराजमान सूर्य जीवनसाथी व साझेदारों के प्रति विनम्र रवैया अपनाने का संकेत दे रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और छठे भाव में शुक्र-बुध की युति के कारण आज आपकी संवाद शैली और व्यावहारिक तर्कशक्ति दफ्तर में जटिल मामलों को आसानी से सुलझा देगी. आभूषण, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, रियल एस्टेट और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों को किसी महत्वपूर्ण बैठक में अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिलेगा. कारोबारी जगत में पुराने क्लाइंट्स के माध्यम से नए ऑर्डर हाथ लग सकते हैं, बस किसी भी अनुबंध की शर्तों का भली-भांति मूल्यांकन अवश्य करें.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन भाव में चंद्रमा के आगमन और चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से संचित पूंजी में वृद्धि होगी तथा पैतृक संपत्ति या वाहन से जुड़ा लाभ मिल सकता है. पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश का सकारात्मक रिटर्न मिलने के संकेत हैं, हालांकि अनावश्यक दिखावे या सट्टेबाजी से दूर रहें. किसी भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए मध्याह्न 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहने के कारण इस अंतराल में बड़े आर्थिक हस्तांतरण टाल दें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

कुटुंब भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या घरेलू निवेश को लेकर सार्थक चर्चा संभव है, साथ ही माताजी का स्नेह और आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में सौहार्द बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के सूर्य के असर को देखते हुए अपनी वाणी में सौम्यता रखें और जीवनसाथी की अपेक्षाओं को समझें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन खुशनुमा है, पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करने से आपसी विश्वास गहरा होगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

मृगशिरा नक्षत्र की खोजी ऊर्जा और छठे भाव में बुध-शुक्र की युति चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता बढ़ाएगी. एकांत में बैठकर कठिन विषयों के नोट्स दोहराना आज विशेष लाभकारी सिद्ध होगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण गले में हल्की खराश, दांतों में संवेदनशीलता या पाचन तंत्र में सुस्ती महसूस हो सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडे पेय पदार्थों और अत्यधिक गरिष्ठ भोजन से परहेज करें तथा सुबह के समय हल्का योग या टहलना अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर प्रातःकाल भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें तथा केले के वृक्ष का पूजन करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी या पीली मिठाई भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सुनहरा पीला

मिथुन राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सूर्योदय के कुछ ही देर बाद सुबह 07:12 बजे चंद्रदेव आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश कर मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता को नई ऊर्जा देंगे. मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि दोपहर 01:17 बजे तक प्रभावी रहेगी, इसके साथ ही शाम 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और 'साध्य योग' की मौजूदगी आपकी बौद्धिक जिज्ञासा व संवाद कौशल को निखारेगी. आपकी कुंडली के बाकी ग्रहों पर नजर डालें तो पंचम भाव (तुला राशि) में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति रचनात्मक सोच को बल दे रही है, तीसरे भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु का संयोग पराक्रम बढ़ा रहा है, जबकि छठे भाव में विराजमान सूर्य कार्यक्षेत्र की चुनौतियों व विरोधियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दे रहे हैं.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

लग्न भाव में चंद्रमा के आगमन से आज आपकी त्वरित विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुति कौशल वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. आईटी, मीडिया, डेटा साइंस, लेखन, शिक्षण और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. व्यापारिक मोर्चे पर दूरस्थ संपर्कों या बाहरी राज्यों के क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलने के योग हैं, हालांकि किसी भी पार्टी को उधार पर माल देने से पहले भुगतान की शर्तें स्पष्ट कर लें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

पंचम भाव में बैठे शुक्र और तृतीय भाव के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आज नियमित आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी और पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. सट्टेबाजी या तुरंत मुनाफा देने वाली स्कीमों से दूरी बनाए रखें. पंचांग के अनुसार किसी भी जरूरी खरीदारी या नए काम की शुरुआत के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा, वहीं दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल रहने वाला है, इस अवधि में बड़े पैसों के लेन-देन टाल दें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

तृतीय भाव में मंगल-गुरु की युति से छोटे भाई-बहनों का साथ आपका मनोबल बढ़ाएगा और घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और तालमेल बेहतर रहेगा; जीवनसाथी के साथ भविष्य की घरेलू योजनाओं को लेकर सार्थक संवाद होगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद खुशनुमा है, पंचम भाव में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा होंगी.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

मृगशिरा नक्षत्र की जिज्ञासु ऊर्जा और पंचम भाव में बुध-शुक्र की युति कोडिंग, पत्रकारिता, कानून, प्रबंधन और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. कठिन विषयों के शॉर्ट नोट्स बनाना और पुराने प्रश्नपत्र हल करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

लग्न भाव में चंद्रमा और छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण मानसिक उत्साह बना रहेगा, लेकिन मौसम के बदलाव से हल्का जुकाम, सिर में भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें, सुपाच्य भोजन लें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु चालीसा का पाठ करें. किसी गौशाला में हरा चारा या मंदिर में चने की दाल व केले भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और सुनहरा पीला

कर्क राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के चौथे दिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा प्रातः 07:12 बजे वृषभ राशि से निकलकर विदेश, एकांत और व्यय के द्वादश भाव (मिथुन राशि) में संचरण आरंभ करेंगे. आज दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि प्रभावी रहेगी, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' तथा दिनभर 'साध्य योग' का प्रभाव दूरस्थ संपर्कों व आध्यात्मिक चिंतन को बल देगा. ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को देखें तो द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति संचित पूंजी की रक्षा कर रही है, चतुर्थ भाव (तुला राशि) में बुध-शुक्र की उपस्थिति पारिवारिक सुख-सुविधाओं में इजाफा करेगी, जबकि पंचम भाव में विराजमान सूर्य आपकी रचनात्मक और बौद्धिक निर्णय क्षमता को धार देंगे.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

द्वादश भाव में राशि स्वामी चंद्रमा और पंचम स्थान पर सूर्य की स्थिति के कारण मल्टीनेशनल कंपनियों, आयात-निर्यात, शोध, चिकित्सा, बैंकिंग और शिक्षा से जुड़े लोगों को बाहरी राज्यों या विदेशी क्लाइंट्स से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. दफ्तर में पर्दे के पीछे रहकर तैयार की गई आपकी रणनीतिक योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी. कारोबारी वर्ग के लिए दूरस्थ बाजारों से नए सौदे पक्के होने के आसार हैं, बस किसी को उधार पर माल देने से परहेज करें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव और चतुर्थ भाव में शुक्र की शुभ स्थिति से पारिवारिक संपत्ति या पूर्व निवेश से सकारात्मक लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, बारहवें चंद्रमा के असर से यात्रा, स्वास्थ्य या घरेलू आवश्यकताओं पर अचानक कुछ धन खर्च हो सकता है. यदि कोई नया सौदा या आवश्यक खरीदारी करनी हो, तो मध्याह्न 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहने वाला है, इसलिए इस अंतराल में बड़े पैसों के लेन-देन टाल दें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र की युति से घर का माहौल स्नेहपूर्ण और सुखद रहेगा, हालांकि द्वितीय भाव के मंगल को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत में वाणी की सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी के सहयोग से पारिवारिक दायित्व सहजता से पूरे हो जाएंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पंचम भाव के सूर्य के प्रभाव को समझते हुए पार्टनर की भावनाओं को प्राथमिकता दें और संवाद में अहंकार को स्थान न दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

मृगशिरा नक्षत्र की खोजी ऊर्जा और पंचम सूर्य का तेज विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों तथा मेडिकल, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग और कानून के विद्यार्थियों की एकाग्रता को निखारेगा. एकांत में बैठकर कठिन विषयों का अभ्यास करना आज विशेष फलदायी सिद्ध होगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

बारहवें भाव में चंद्रमा और पंचम सूर्य की स्थिति के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं तथा भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, चावल या पीले फल भेंट करने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

सिंह राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सूर्यदेव के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक उपलब्धियों को विस्तार देने वाला है, क्योंकि सुबह 07:12 बजे चंद्रदेव कर्म भाव से आगे बढ़कर लाभ और इच्छापूर्ति के एकादश भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. पंचांग की गणना बताती है कि दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि रहेगी, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और 'साध्य योग' का संगम आपकी महत्वाकांक्षाओं को ठोस रूप देगा. ग्रहों की स्थिति पर गौर करें तो आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आत्मबल को प्रबल कर रही है, तृतीय भाव (तुला राशि) में बुध-शुक्र की युति संवाद शैली में आकर्षण घोल रही है, जबकि सुख भाव (चतुर्थ) के राशि स्वामी सूर्य घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दे रहे हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

लाभ स्थान पर चंद्रमा की मौजूदगी और लग्न में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से प्रशासनिक सेवाओं, प्रबंधन, वकालत, शिक्षण और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोग बड़े भाई-बहन या किसी पुराने क्लाइंट के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसर हासिल करेंगे. दफ्तर में आपकी रणनीतिक सूझबूझ वरिष्ठों और सहकर्मियों का विश्वास जीतेगी. व्यापारिक मोर्चे पर सरकारी निविदाओं या पुराने व्यावसायिक नेटवर्क से नए अनुबंध पक्के होने के आसार हैं, केवल कागजी दस्तावेजों की जांच स्वयं करें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

एकादश चंद्रमा और लग्नस्थ गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आय के स्रोतों में निरंतरता बनी रहेगी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. सट्टेबाजी या बिना सोचे-समझे किए जाने वाले निवेश से दूरी रखें. पंचांग के अनुसार दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप कोई भी आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं, जबकि दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहने के कारण इस अंतराल में बड़े वित्तीय हस्तांतरण से बचें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

चतुर्थ भाव के सूर्य और लग्न में विराजमान मंगल को देखते हुए घर के वरिष्ठ सदस्यों या माताजी के साथ बातचीत में स्वभाव की तेजी व अहंकार को हावी न होने दें. छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की समझदारी से घरेलू सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता घुलेगी, पार्टनर की भावनाओं को महत्व देना रिश्तों को नई गहराई प्रदान करेगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

एकादश भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण देगी. लक्ष्यों की समीक्षा करना और पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना आज आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

लग्न में मंगल और चतुर्थ भाव में सूर्य के प्रभाव से शरीर में पित्त, सीने में हल्की जलन या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. प्रातःकाल ध्यान व अनुलोम-विलोम को दिनचर्या में शामिल करें तथा अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के इस शुभ संयोग पर स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चने की दाल, गेहूं अथवा पीले फल भेंट करना आपके रुके हुए कार्यों में गति लाएगा.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि के लिए बृहस्पतिवार का दिन कर्मक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और रणनीतिक बढ़त लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रातः 07:12 बजे चंद्रदेव भाग्य स्थान को छोड़कर आपके दशम भाव (मिथुन राशि) में संचरण आरंभ करेंगे. पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि दोपहर 01:17 बजे तक रहेगी, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' तथा दिनभर सक्रिय 'साध्य योग' आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को व्यावहारिक परिणामों में बदलेंगे. ग्रहों के अन्य समीकरण देखें तो द्वितीय भाव (तुला राशि) में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति संचित पूंजी व वाणी को मजबूती दे रही है, तृतीय भाव में विराजमान सूर्य आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, जबकि द्वादश भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने का संकेत दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

कर्म भाव में चंद्रमा और धन भाव में राशि स्वामी बुध के प्रभाव से डेटा एनालिसिस, टैक्स कंसल्टेंसी, शिक्षण, कानून, मीडिया और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवर किसी जटिल प्रोजेक्ट का समाधान खोजकर वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना बटोरेंगे. दफ्तर में आपकी सूक्ष्म निरीक्षण शैली सहकर्मियों के लिए मिसाल बनेगी. व्यापारिक मोर्चे पर बाहरी राज्यों या पुराने क्लाइंट्स के माध्यम से नए ऑर्डर पक्के होने के प्रबल आसार हैं, सिर्फ किसी भी अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें भली-भांति जांच लें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

द्वितीय भाव में विराजमान शुक्र और बुध की युति से नियमित आय में निरंतरता बनी रहेगी और कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान वापस मिलने के योग हैं. द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति के कारण यात्रा या धार्मिक कार्यों पर कुछ सार्थक धन व्यय हो सकता है. यदि कोई नया सौदा या आवश्यक खरीदारी करनी हो, तो मध्याह्न 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहने वाला है, इसलिए इस अंतराल में बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

तृतीय भाव में सूर्य के सहयोग से छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन को लेकर सार्थक चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी की सलाह किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में मददगार साबित होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद रिश्तों में नया विश्वास भरेगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

दशम भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की जिज्ञासु ऊर्जा विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. पुराने प्रश्नपत्रों को हल करना और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेना आज आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

द्वादश भाव में मंगल-केतु की स्थिति और बदलते मौसम के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, देर रात तक स्क्रीन देखने से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हरी मूंग अथवा पीले फल भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: पन्ना हरा और सुनहरा पीला

तुला राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सप्ताह का चौथा दिन तुला राशि वालों के लिए सौभाग्य और आत्म-विकास के नए द्वार खोल रहा है, क्योंकि आपकी ही राशि में विराजमान राशि स्वामी शुक्र और बुध की युति आपके व्यक्तित्व को गजब का आकर्षण प्रदान कर रही है. पंचांग की गणनानुसार, सुबह 07:12 बजे चंद्रदेव अष्टम भाव से निकलकर धर्म और भाग्य के नवम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे, जिससे रुके हुए प्रयासों को गति मिलेगी. आज मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि दोपहर 01:17 बजे तक प्रभावी रहेगी, जबकि सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और दिनभर सक्रिय 'साध्य योग' की मौजूदगी आपकी दूरदर्शी सोच को सफल परिणामों में बदलेगी. ग्रहों के अन्य समीकरणों में एकादश भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आय के नए स्रोत बना रही है, वहीं द्वितीय भाव के सूर्य परिवार और वाणी में संयम बरतने का संदेश दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

भाग्य स्थान पर चंद्रमा के गोचर और लग्न में बुध-शुक्र की युति से उच्च शिक्षा, कानून, डिजाइनिंग, कला, मीडिया और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति या गुरु के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी कूटनीतिक सूझबूझ जटिल परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ देगी. व्यापार जगत में दूरस्थ बाजारों या विदेशी संपर्कों से नए अनुबंध पक्के होने की प्रबल संभावना है, बस साझेदारी के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी सूक्ष्म जांच कर लें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से आज आमदनी में इजाफा होगा तथा पूर्व निवेश से अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है. द्वितीय भाव के सूर्य को देखते हुए कुटुंब की जरूरतों या किसी मांगलिक आयोजन पर धन खर्च होने के संकेत हैं, हालांकि अनावश्यक दिखावे से बचें. शुभ कार्यों और खरीदारी के लिए मध्याह्न 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा, वहीं दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल रहने वाला है, इस अवधि में बड़े वित्तीय निर्णय स्थगित रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

नवम भाव में चंद्रमा के आगमन से पिता और घर के बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है. द्वितीय भाव के सूर्य के कारण घर के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में कठोरता न आने दें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लग्नस्थ शुक्र के प्रभाव से जीवनसाथी और प्रेम पार्टनर के साथ आत्मीय संवाद रिश्तों में नई ताजगी भरेगा.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

भाग्य भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा शोध, कानून, प्रबंधन, कला और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक जिज्ञासा को नई दिशा देगी. वरिष्ठ मार्गदर्शकों से सलाह लेना और समूह चर्चा में हिस्सा लेना आज आपकी तैयारी को निखारेगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

द्वितीय भाव में सूर्य और एकादश भाव में मंगल-केतु के प्रभाव से आंखों में हल्की जलन, गले में संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार चीजों से दूरी बनाएं और दिनचर्या में प्रातःकालीन ध्यान व टहलने को शामिल करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले फूल व केसर का तिलक अर्पित करें तथा श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चने की दाल, चावल अथवा पीले फल भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सुनहरा पीला

वृश्चिक राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सूर्यदेव आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान होकर आपके आत्मबल और नेतृत्व क्षमता को नई ऊंचाई दे रहे हैं, वहीं प्रातः 07:12 बजे चंद्रदेव सप्तम स्थान को छोड़कर गूढ़ ज्ञान, शोध और अप्रत्याशित परिवर्तन के अष्टम भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. पंचांग के अनुसार दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि प्रभावी रहेगी, जबकि सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और दिनभर सक्रिय 'साध्य योग' आपकी अंतर्दृष्टि व समस्या सुलझाने की कला को प्रखर बनाएंगे. ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था देखें तो कर्म स्थान (दशम भाव) में राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी कार्यस्थल पर बड़ी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, हालांकि द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के साथ व्यय पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रही है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

दशम भाव में मंगल-गुरु की मजबूत युति से रक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रशासन, कानून और डेटा विश्लेषण से जुड़े जातकों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान या उच्चाधिकारियों की सराहना मिल सकती है. अष्टम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से शोध व तकनीकी कार्यों में छिपी हुई बारीकियां आसानी से पकड़ में आएंगी. व्यापारिक मोर्चे पर दूरस्थ संपर्कों या पुराने क्लाइंट्स से नए अनुबंध पक्के होने के आसार हैं, केवल दस्तावेजों की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले स्वयं जांच लें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

कर्म स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यावसायिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी और कहीं अटका हुआ पुराना भुगतान प्राप्त हो सकता है. द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति और अष्टम चंद्रमा को देखते हुए यात्रा पर कुछ धन खर्च होने के संकेत हैं, इसलिए सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें. यदि कोई जरूरी खरीदारी या नया सौदा करना हो, तो मध्याह्न 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, जबकि दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहने के कारण इस अंतराल में बड़े आर्थिक लेन-देन टाल दें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय स्वभाव में तेजी या अहंकार को हावी न होने दें. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और धैर्य से रिश्तों की गर्माहट बनी रहेगी; जीवनसाथी की सलाह किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में कारगर साबित होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन संयमित रहने का है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और अनावश्यक संदेह को संवाद के बीच न आने दें.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

अष्टम भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की खोजी प्रवृत्ति और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति शोध, मेडिकल, सिविल सेवा, रक्षा भर्ती और तकनीकी विषयों की तैयारी कर रहे युवाओं की एकाग्रता को नई धार देगी. एकांत में बैठकर कठिन अध्यायों का अभ्यास करना आज बेहद लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

अष्टम भाव में चंद्रमा और लग्न में सूर्य की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले फूल व तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ अथवा पीले फल भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

धनु राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और जनसंपर्क से लाभ कमाने का है, क्योंकि सुबह 07:12 बजे चंद्रदेव छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम स्थान (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. पंचांग की गणनानुसार दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और दिनभर सक्रिय 'साध्य योग' की मौजूदगी आपकी कूटनीतिक सूझबूझ व व्यावहारिक निर्णय क्षमता को मजबूती देगी. ग्रहों के अन्य समीकरणों पर नजर डालें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में राशि स्वामी बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ दिला रही है, एकादश भाव (तुला राशि) में बुध-शुक्र की युति आमदनी में इजाफा करेगी, जबकि द्वादश भाव में बैठे सूर्य यात्राओं व अनावश्यक व्यय पर अंकुश लगाने का संकेत दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर और भाग्य स्थान में राशि स्वामी गुरु की मजबूती से शिक्षण, सलाहकार, बैंकिंग, वकालत, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े पेशेवर किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक या क्लाइंट के सहयोग से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे. दफ्तर में टीमवर्क और संवाद कौशल आपकी छवि निखारेगा. व्यापार जगत में नए साझेदारों के जुड़ने और पुराने ग्राहकों से बड़े ऑर्डर मिलने के प्रबल आसार हैं, केवल अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले स्वयं जांच लें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

लाभ स्थान (एकादश भाव) में विराजमान शुक्र और बुध की युति से आज नियमित आमदनी में वृद्धि होगी और पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. द्वादश भाव के सूर्य को देखते हुए बाहरी यात्रा या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर कुछ धन खर्च होने के संकेत हैं, हालांकि सट्टेबाजी से दूर रहें. पंचांग के अनुसार यदि कोई आवश्यक खरीदारी या नया सौदा करना हो, तो दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहने के कारण इस अंतराल में बड़े पैसों के लेन-देन टाल दें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति से पिता तथा गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और घर में किसी धार्मिक आयोजन पर चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ तालमेल गहरा होगा और आपसी सहयोग से घरेलू दायित्व सहजता से पूरे होंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद खुशनुमा है, एकादश शुक्र के असर से पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

सप्तम भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा और नवम भाव में राशि स्वामी गुरु की दृष्टि सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, प्रबंधन और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक जिज्ञासा को नई दिशा देगी. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना आज बेहद फलदायी रहेगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

द्वादश भाव में सूर्य और सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आंखों में थकान, अनिद्रा या कमर के निचले हिस्से में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से परहेज करें, सुपाच्य भोजन लें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के इस पावन संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद केले के वृक्ष का पूजन करें तथा भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी अथवा पीली मिठाई भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

मकर राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

कर्म प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूक्ष्म प्रबंधन, अनुशासन और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने का है. प्रातः 07:12 बजे चंद्रदेव पंचम भाव की यात्रा विराम देकर आपके रोग, ऋण और सेवा के छठे भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. पंचांग के अनुसार दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि रहेगी, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और दिनभर सक्रिय 'साध्य योग' की मौजूदगी आपकी तर्कशक्ति व कार्यकुशलता को नई धार देगी. ग्रहों के अन्य समीकरण देखें तो कर्म स्थान (दशम भाव) में बुध-शुक्र की युति कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ा रही है, लाभ स्थान के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों व प्रभावशाली नेटवर्क से सहयोग दिलाएंगे, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी गूढ़ शोध कार्यों में सफलता के साथ स्वास्थ्य व वाहन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दशम भाव में बुध-शुक्र की युति और छठे स्थान पर चंद्रमा की स्थिति से इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, बैंकिंग, कानूनी सलाह, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों की समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना होगी. दफ्तर में लंबित विभागीय फाइलों को निपटाने में सफलता मिलेगी. व्यापार जगत में पुरानी उधारी की वसूली सुगम होगी और नियमित ग्राहकों से नए ऑर्डर मिलेंगे, बस किसी भी नए अनुबंध की शर्तों को स्वयं जांचें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

एकादश भाव में विराजमान सूर्य और दशम भाव के शुक्र की शुभ स्थिति से आज व्यावसायिक मुनाफे में वृद्धि होगी तथा पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. अष्टम भाव के मंगल और केतु को देखते हुए शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों से दूर रहना हितकर होगा. पंचांग की गणनानुसार दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा, जिसमें आवश्यक खरीदारी या नया सौदा किया जा सकता है, जबकि दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

एकादश सूर्य के प्रभाव से बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठ परिजनों का सहयोग घरेलू जिम्मेदारियों को आसान बनाएगा, हालांकि ननिहाल पक्ष के किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, पार्टनर के साथ स्पष्ट और मधुर संवाद आपसी विश्वास को मजबूती देगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

छठे भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की ऊर्जा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, इंजीनियरिंग और बैंकिंग की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी. कठिन विषयों का अभ्यास करना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को निखारेगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

अष्टम भाव में मंगल-केतु और छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाएं और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ अथवा पीले फल भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और सुनहरा पीला

कुंभ राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के चौथे दिन कुंभ राशि वालों की बौद्धिक मौलिकता और रणनीतिक सूझबूझ खुलकर सामने आएगी, क्योंकि सुबह 07:12 बजे चंद्रदेव सुख भाव से आगे बढ़कर बुद्धि, रचनात्मकता और संतान के पंचम स्थान (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. पंचांग की गणना बताती है कि मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि दोपहर 01:17 बजे तक रहेगी, वहीं सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और 'साध्य योग' की मौजूदगी आपकी कल्पनाशक्ति को व्यावहारिक रूप देगी. ग्रहों की गोचरीय चाल पर गौर करें तो भाग्य स्थान (नवम भाव) में बुध व शुक्र की युति किस्मत का प्रबल साथ दिला रही है, कर्म भाव (दशम) में विराजमान सूर्य शासन-प्रशासन व उच्चाधिकारियों से प्रतिष्ठा दिलाएंगे, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी व्यावसायिक साझेदारी बढ़ाने के साथ दांपत्य संवाद में धैर्य रखने का संकेत दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दशम स्थान पर सूर्य की मजबूती और नवम भाव में बुध-शुक्र की युति से आईटी, रिसर्च, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, शिक्षण और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोग किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली क्लाइंट के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे. पंचम चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपके नवाचारी सुझावों को सराहा जाएगा. कारोबारी जगत में बाहरी नेटवर्क और साझेदारी से नए अनुबंध मिलने के प्रबल आसार हैं, सिर्फ कागजी शर्तों पर मुहर लगाने से पहले स्वयं उनकी पड़ताल कर लें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

भाग्य भाव में बैठे शुक्र और सप्तम स्थान के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण व्यावसायिक आय में स्थिरता रहेगी और पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश मिल सकता है. पंचम भाव के चंद्रमा को देखते हुए संतान की शिक्षा या किसी रचनात्मक कार्य पर धन व्यय होने के संकेत हैं, हालांकि सट्टेबाजी वाले सौदों से बचें. पंचांग के अनुसार शुभ कार्यों और खरीदारी के लिए दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा, वहीं दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल सक्रिय रहने वाला है, इस अवधि में बड़े आर्थिक निर्णय टाल दें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पंचम भाव में चंद्रमा के आगमन से संतान पक्ष की किसी सफलता से मन प्रसन्न रहेगा और घर में किसी मांगलिक आयोजन पर चर्चा संभव है. सप्तम भाव में मंगल-केतु की स्थिति को देखते हुए जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें और अनावश्यक बहस को तूल न दें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद खुशनुमा है, नवम शुक्र के असर से पार्टनर के साथ आत्मीय संवाद रिश्तों में नई ताजगी घोलेगा.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

पंचम भाव में मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा की जिज्ञासु ऊर्जा डेटा साइंस, कोडिंग, सिविल सेवा, कानून और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की बौद्धिक एकाग्रता बढ़ाएगी. शांत माहौल में बैठकर नोट्स दोहराना और वरिष्ठ मार्गदर्शकों से सलाह लेना आज आपकी तैयारी को निखारेगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सप्तम भाव में मंगल-केतु और दशम भाव में सूर्य के प्रभाव से पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, आंखों में थकान या कमर के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. संतुलित आहार लें, अत्यधिक मिर्च-मसालेदार चीजों से दूरी बनाएं और दिनचर्या में प्रातःकालीन ध्यान व टहलने को शामिल करें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद केले के वृक्ष को जल अर्पित करें तथा भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल चढ़ाएं. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी अथवा पीली मिठाई भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और सुनहरा पीला

मीन राशि: 26 नवंबर 2026 (गुरुवार) - आज का राशिफल

गृहस्थ सुख, माता और वाहन के चतुर्थ भाव (मिथुन राशि) में आज प्रातः 07:12 बजे से चंद्रमा का गोचर मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन और आंतरिक शांति को मजबूती देने वाला है. वैदिक कालगणना देखें तो दोपहर 01:17 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि प्रभावी रहेगी, जबकि सायं 05:48 बजे तक 'मृगशिरा नक्षत्र' और 'साध्य योग' की जुगलबंदी भूमि-भवन से जुड़े रुके हुए प्रयासों को आगे बढ़ाएगी. ग्रहों की अन्य स्थिति पर गौर करें तो छठे भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु का संयोग कार्यस्थल की प्रतिस्पर्धा में निर्णायक बढ़त दिला रहा है, अष्टम भाव (तुला राशि) में बुध-शुक्र की युति गूढ़ शोध व अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रही है, वहीं नवम भाव के सूर्य पिता तथा वरिष्ठ मार्गदर्शकों का सहयोग दिलाएंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

छठे स्थान पर विराजमान राशि स्वामी बृहस्पति और मंगल की ऊर्जा से शिक्षा, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सा, मीडिया और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवर कठिन लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे. कार्यस्थल पर आपकी संयमित कार्यप्रणाली सहकर्मियों के बीच सम्मान दिलाएगी. व्यापारिक मोर्चे पर रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री और घरेलू उपकरणों के कारोबारियों को पुराने क्लाइंट्स से बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, बस अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने से पहले बारीकी से पढ़ लें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

नवम भाव में विराजमान सूर्य और छठे भाव के बृहस्पति की अनुकूल स्थिति से नियमित आय में स्थिरता रहेगी तथा पूर्व निवेश से अच्छा लाभांश प्राप्त हो सकता है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण घर की साज-सज्जा या वाहन रखरखाव पर कुछ धन व्यय होने के संकेत हैं, हालांकि अष्टम भाव के बुध-शुक्र को देखते हुए सट्टेबाजी से दूर रहें. यदि कोई जरूरी खरीदारी या नया सौदा करना हो, तो दोपहर 11:47 से 12:29 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं दोपहर 01:27 से 02:46 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन टाल दें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से माताजी का स्नेह और आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा, साथ ही घर में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन पर सार्थक चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल गहरा होगा, जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू दायित्व सहजता से पूरे होंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है; पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद रिश्तों में नया विश्वास जगाएगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

मृगशिरा नक्षत्र की खोजी प्रवृत्ति और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की दृष्टि सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, मेडिकल और शोध की तैयारी कर रहे युवाओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करेगी. शांत माहौल में बैठकर पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना आज आपकी तैयारी को निखारेगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल-केतु के प्रभाव से सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज करें, प्रातःकाल हल्का व्यायाम करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

बृहस्पतिवार और मृगशिरा नक्षत्र के संयोग पर प्रातःकाल स्नान के बाद केले के वृक्ष का पूजन करें तथा भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी अथवा पीली मिठाई भेंट करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और क्रीम सफेद

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