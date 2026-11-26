संविधान हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने, उसका पालन करने और अपने धर्म की शिक्षाएं दूसरों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता देता है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बताया कि धर्म के प्रचार का यह अधिकार कहां तक है.

आप अपने धर्म की शिक्षाओं पर किसी से बात कर सकते हैं. जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसे भी अपनी आस्था के बारे में फैसला करने की उतनी ही आजादी है. धर्म की स्वतंत्रता पर संविधान का अनुच्छेद 25 इन दोनों अधिकारों को साथ रखता है.

आज, 26 नवंबर को संविधान दिवस है. इसी तारीख को 1949 में संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ.

अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का क्या मतलब है?

अनुच्छेद 25(1) हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है. सरल भाषा में इसका मतलब है कि आस्था के बारे में फैसला व्यक्ति अपने विवेक से कर सकता है. उसे अपने धर्म को खुले तौर पर मानने, उसकी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने और उसकी शिक्षाओं का प्रचार करने का भी अधिकार है. संविधान में इसके लिए सभी व्यक्तियों के बराबर हक की बात कही गई है.

मसलन कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रार्थना कर सकता है और किसी सभा में अपने धर्म की शिक्षाएं समझा सकता है. इन अधिकारों का इस्तेमाल लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और संविधान के भाग तीन के अन्य प्रावधानों के अधीन है. अनुच्छेद 25(2) सरकार को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या दूसरी गैर-धार्मिक गतिविधियों के नियमन और सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने की गुंजाइश भी देता है.

धर्म के प्रचार और धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

1977 में रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार का अर्थ अपने धर्म के सिद्धांतों को समझाकर उन्हें दूसरों तक पहुंचाना है. अनुच्छेद 25 किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का मौलिक अधिकार नहीं देता. अदालत ने उस मामले में मध्य प्रदेश और तत्कालीन उड़ीसा के उन कानूनों को वैध ठहराया, जिनमें बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर रोक थी.

अपनी इच्छा से आस्था चुनने का सवाल व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है. 2018 के शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. मामले में, जिसे हादिया मामले के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और विश्वास की पसंद को व्यक्ति की स्वायत्तता का हिस्सा माना. यानी संविधान जिस स्वतंत्रता के तहत आपको अपने धर्म की बात कहने देता है, उसी के तहत सामने वाले को अपनी आस्था का फैसला खुद करने की आजादी भी देता है.

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