Sarvartha Siddhi Yoga 27 November 2026: शुक्रवार को किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो पंचांग में तीन समय ध्यान देने वाले हैं. पहला भद्रा खत्म होने का, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होने का और तीसरा यमगंड समाप्त होने का.

नई दिल्ली-NCR में भद्रा सुबह ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 3:08 बजे लगेगा. उस समय यमगंड चल रहा होगा, जो शाम 4:05 बजे समाप्त होगा.

27 नवंबर को भद्रा कब खत्म होगी?

पंचांग के अनुसार, भद्रा गुरुवार, 26 नवंबर की रात 11:30 बजे शुरू होगी और शुक्रवार सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी. पंचांग में भद्रा को विष्टि करण भी कहते हैं. मुहूर्त की परंपरा में इस दौरान मांगलिक कार्यों की शुरुआत टाली जाती है. शुक्रवार को भद्रा समाप्त होने के साथ ही मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया खत्म होगी और चतुर्थी तिथि लगेगी.

शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनेगा?

दोपहर 3:08 बजे आर्द्रा नक्षत्र समाप्त होगा और पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा. शुक्रवार और पुनर्वसु के संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा. वार और नक्षत्र के इस मेल को ज्योतिष परंपरा में नई शुरुआत के लिए अनुकूल माना जाता है. नई दिल्ली के पंचांग में यह योग शनिवार, 28 नवंबर को सुबह 6:54 बजे तक रहेगा.

योग दोपहर 3:08 बजे लगेगा, फिर शाम तक इंतजार क्यों?

शुक्रवार को यमगंड दोपहर 2:46 बजे से शाम 4:05 बजे तक रहेगा. इस तरह सर्वार्थ सिद्धि योग के शुरुआती 57 मिनट यमगंड के साथ पड़ेंगे. अगर आप यमगंड टालकर और सूर्यास्त से पहले काम शुरू करना चाहते हैं, तो शाम 4:05 बजे के बाद से 5:24 बजे तक का समय देख सकते हैं. यह समय यमगंड की समाप्ति और सूर्यास्त के आधार पर दिया गया है. विवाह या गृह प्रवेश के लिए उस कार्य का अलग मुहूर्त देखें.

क्या भद्रा खत्म होते ही सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाएगा?

भद्रा खत्म होने और सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू होने के बीच 5 घंटे 20 मिनट का अंतर है. इसी बीच शुक्रवार का राहुकाल सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक रहेगा. ये समय नई दिल्ली के हैं. किसी दूसरे शहर में काम की योजना है तो यमगंड और सूर्यास्त का समय वहां के स्थानीय पंचांग में देखें.

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