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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरOctober Money Horoscope 2026: अक्टूबर में इन 4 राशियों के हाथ में टिकेगा पैसा, सिंह-कुंभ समेत इनका बढ़ सकता है खर्च

October Money Horoscope 2026: अक्टूबर में इन 4 राशियों के हाथ में टिकेगा पैसा, सिंह-कुंभ समेत इनका बढ़ सकता है खर्च

October Money Horoscope 2026: अक्टूबर में वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि के लिए बचत के अच्छे संकेत हैं. सिंह, कुंभ और मीन समेत कुछ राशियों का खर्च बढ़ सकता है. जानें अपनी राशि का हाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 29 Sep 2026 12:28 PM (IST)
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October Money Horoscope 2026: अक्टूबर में पैसा आएगा कितना, इससे बड़ा सवाल होगा कि बचेगा कितना. क्योंकि इस महीने ग्रहों की स्थिति कमाई के साथ खर्च और बचत दोनों को प्रभावित करने वाली है.

31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में रहेगा. कर्क में गुरु को उच्च का माना जाता है. दूसरी तरफ मंगल भी कर्क राशि में रहेगा और 17 अक्टूबर को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री होगा. 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आएगा, जबकि 24 अक्टूबर से बुध वक्री होगा. महीने के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेगा.

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अक्टूबर में कमाई होना ही काफी नहीं है, पैसा बचना भी जरूरी है. ग्रहों की स्थिति बता रही है कि कुछ राशियों के पास इस महीने पैसा टिक सकता है, जबकि कुछ लोगों की जेब पर घर, यात्रा और पुराने भुगतान भारी पड़ सकते हैं. आपकी राशि किस लिस्ट में है? आइए जानते हैं-

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर में कमाई के मौके बने रहेंगे, लेकिन बचत पर थोड़ा दबाव रह सकता है. घर, वाहन, परिवार या किसी जरूरी काम पर पैसा लग सकता है. शनि की स्थिति खर्च को कंट्रोल में रखने की जरूरत बता रही है. अचानक खरीदारी से बचेंगे तो महीने के आखिर में स्थिति बेहतर रहेगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर आर्थिक मामलों में अच्छा रह सकता है. शनि लाभ स्थान में होने के कारण नियमित आय, नौकरी से फायदा या पुराने प्रयासों का पैसा मिलने के संकेत हैं. खर्च जरूर होंगे, लेकिन सही बजट रखा तो पैसा हाथ में टिक सकता है.

पैसा टिकने की संभावना: अच्छी

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए गुरु का धन भाव में रहना महत्वपूर्ण है. आय के साथ बचत बढ़ाने का मौका मिल सकता है. परिवार से जुड़े खर्च रहेंगे और मंगल कुछ अचानक भुगतान करा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अक्टूबर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है.

पुराना रुका पैसा या किसी स्रोत से अतिरिक्त आय मिलने की स्थिति भी बन सकती है.

पैसा टिकने की संभावना: मजबूत

कर्क राशि

कर्क राशि में गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव रहेगा. कमाई के अवसर बनेंगे, लेकिन परिवार, घर और निजी जरूरतों पर खर्च भी तेजी से हो सकता है. केतु का प्रभाव धन भाव पर होने के कारण पैसा आते ही निकल जाने जैसी स्थिति बन सकती है. बड़े खर्च करने से पहले दो बार सोचें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को अक्टूबर में खर्च पर खास नजर रखनी होगी. गुरु और मंगल का प्रभाव बारहवें भाव में होने से यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार या पहले से तय जिम्मेदारियों पर पैसा निकल सकता है.

कमाई बंद होने का संकेत नहीं है, लेकिन खर्च की रफ्तार ज्यादा रह सकती है. इसलिए इस महीने बड़ी खरीदारी और उधार देने में सावधानी बेहतर रहेगी.

खर्च बढ़ने की संभावना: अधिक

कन्या राशि

कन्या राशि अक्टूबर की बेहतर आर्थिक राशियों में रह सकती है. गुरु का लाभ स्थान में होना इनकम बढ़ाने, नया स्रोत बनाने या पुराने काम से फायदा मिलने का संकेत देता है.

धन भाव पर भी ग्रहों की सक्रियता रहेगी. इसलिए कमाई के साथ पैसा बचाने का मौका मिलेगा. हालांकि दिखावे या शौक पर जरूरत से ज्यादा पैसा न निकालें.

पैसा टिकने की संभावना: बहुत अच्छी

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर काम और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. नौकरी या बिजनेस से आय बनी रह सकती है. महीने के पहले हिस्से में खर्च अधिक महसूस हो सकता है.

24 अक्टूबर के बाद बुध वक्री होने से किसी भुगतान, बिल, कॉन्ट्रैक्ट या लेन-देन को दोबारा जांचना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर की शुरुआत आर्थिक रूप से बेहतर दिखाई देती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा खर्च बढ़ा सकता है.

यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, सुविधा या किसी पुराने भुगतान पर पैसा जा सकता है. जितना पैसा आए, उसमें से कुछ हिस्सा पहले ही बचत में रख देना इस महीने ज्यादा काम आएगा.

खर्च बढ़ने की संभावना: मध्यम से अधिक

धनु राशि

धनु राशि के लिए अक्टूबर में आय के अच्छे मौके बन सकते हैं. लाभ भाव की सक्रियता नौकरी, बिजनेस, नेटवर्क या पुराने संपर्कों से फायदा दिला सकती है.

हालांकि अचानक कोई बड़ा भुगतान भी सामने आ सकता है. इसके बावजूद बाकी राशियों की तुलना में धनु वालों के पास कमाई को बचत में बदलने का बेहतर मौका रहेगा.

पैसा टिकने की संभावना: अच्छी

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए पैसा काम और साझेदारी के रास्ते आ सकता है. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट या डील मिल सकती है.

लेकिन धन भाव में राहु होने के कारण कमाई और खर्च दोनों में अनियमितता रह सकती है. किसी बहुत आकर्षक निवेश या जल्दी मुनाफा देने वाली योजना में बिना जांच पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को अक्टूबर में बजट को लेकर गंभीर रहना होगा. गुरु और मंगल का प्रभाव कर्ज, भुगतान और रोजमर्रा के खर्च वाले क्षेत्र पर रहेगा.

शनि धन भाव में होने के कारण पैसा आसानी से खर्च करने की बजाय सोच-समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी. EMI, लोन या पहले से चल रहे खर्च महीने का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं.

खर्च का दबाव: अधिक

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर बचत के लिहाज से थोड़ा मुश्किल रह सकता है. राहु बारहवें भाव में होने से ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी पहले योजना नहीं थी.

24 अक्टूबर के बाद आर्थिक कागजात, निवेश, टैक्स, बीमा या साझा पैसों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें. जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला न करें. बुध 24 अक्टूबर से वक्री होगा.

खर्च बढ़ने की संभावना: अधिक

अक्टूबर में किन राशियों के पास टिक सकता है पैसा?

ग्रह स्थिति को चंद्र राशि से देखने पर वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर में कमाई को बचत में बदलने के बेहतर संकेत हैं.

वहीं सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को खर्च पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत पड़ सकती है. मेष और कर्क राशि वालों के पास पैसा आ सकता है, लेकिन घर और निजी जरूरतों पर खर्च भी बढ़ सकता है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 अक्टूबर से बुध वक्री हो रहा है और 31 अक्टूबर को गुरु राशि बदलकर सिंह में जाएगा. इसलिए महीने के आखिरी सप्ताह में बड़े आर्थिक फैसले करते समय कागजात, रकम और शर्तों को दोबारा जांचना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 29 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
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