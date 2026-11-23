घर में बना रहता है तनाव और अशांति का माहौल: अगर बिना किसी बड़ी वजह के घर में कलह होती है और मन हमेशा बेचैन रहता है, तो महादेव की शरण में जाएं. शांत मन से इस मंत्र का जाप करें और ईश्वर से परिवार में सुकून व पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने की प्रार्थना करें.