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Kartik Purnima Supermoon 2026: 24 नवंबर को दिखेगा सुपरमून, आम पूर्णिमा से कितना अलग होगा चांद?
Kartik Purnima Supermoon 2026: 24 नवंबर 2026 को आसमान में सुपरमून दिखाई देगा. जानें क्यों कहते हैं इसे सुपरमून, आम पूर्णिमा से कितना बड़ा होगा चांद और क्या है Beaver Moon का रोचक इतिहास.
कार्तिक पूर्णिमा सुपरमून 2026
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Published at : 24 Nov 2026 06:25 AM (IST)
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एबीपी लाइव डेस्क
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