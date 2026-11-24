जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा करीब होता है, तो उसे सुपरमून कहा जाता है. इस दौरान चांद आसमान में थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकदार नजर आता है.