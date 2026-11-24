किसी जरूरतमंद की मदद करें: दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने मन को भी सुकून दें, कार्तिक पूर्णिमा पर जरूरतमंद को भोजन, दूध या सफेद वस्त्र दान करें. किसी की छोटी-सी मदद भी आपको भीतर से खुशी और संतोष दे सकती है.