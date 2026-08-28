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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSeptember 2026 Festival Calendar: जन्माष्टमी से पितृपक्ष तक, सितंबर में कब कौन सा व्रत-त्योहार

September 2026 Festival Calendar: जन्माष्टमी से पितृपक्ष तक, सितंबर में कब कौन सा व्रत-त्योहार

September 2026 Festival Calendar: सितंबर में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी से लेकर पितृ पक्ष तक कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आएंगे. इस माह के पूरे व्रत त्योहार की लिस्ट जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Aug 2026 07:30 AM (IST)
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September 2026 Festival Calendar: सितंबर 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद खास महीना रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और पितृ पक्ष जैसे महत्वपूर्ण पर्व और धार्मिक अवसर आएंगे. भाद्रपद और आश्विन मास के संधिकाल में आने वाला ये समय भगवान कृष्ण, गणपति और पितरों की आराधना से जुड़ा है.

इस माह सुहागिनें हरतालिका तीज व्रत करेंगी, जैन धर्म का पर्युषण पर्व भी शुरू होगा, मां लक्ष्मी को मनाने के लिए महालक्ष्मी व्रत किया जाएगा. इस तरह सितंबर में कौन-कौन से व्रत त्योहार महत्वपूर्ण होंगे, पूरा कैलेंडर यहां देखें.

सितंबर 2026 के व्रत त्योहार

  • 1 सितंबर 2026- नागपंचमी (गुजरात)
  • 2 सितंबर 2026- हल षष्ठी
  • 2 सितंबर 2026- रांधण छठ 
  • 3 सितंबर 2026- शीतला सातम
  • 4 सितंबर 2026- कृष्ण जन्माष्टमी, विंध्यवासिनी जयंती, कालाष्टमी
  • 5 सितंबर 2026- दही हंडी
  • 5 सितंबर 2026- गोगा नवमी, शिक्षक दिवस
  • 7 सितंबर 2026- बछ बारस द्वादशी, अजा एकादशी
  • 8 सितंबर 2026- पर्यूषण शुरू, भौम प्रदोष व्रत
  • 9 सितंबर 2026- मासिक शिवरात्रि
  • 11 सितंबर 2026- पोला, भाद्रपद अमावस्या
  • 13 सितंबर 2026- वराह जयंती
  • 14 सितंबर 2026- हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, गौरी हब्बा
  • 15 सितंबर 2026- ऋषि पंचमी
  • 16 सितंबर 2026- बलराम जयंती
  • 17 सितंबर 2026- विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति
  • 18 सितंबर 2026- दूर्वा अष्टमी
  • 19 सितंबर 2026- राधा अष्टमी
  • 19 सितंबर 2026- महालक्ष्मी व्रत शुरू
  • 22 सितंबर 2026- परिवर्तनी एकादशी, कल्कि द्वादशी
  • 23 सितंबर 2026- वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती
  • 24 सितंबर 2026- गुरु प्रदोष व्रत
  • 25 सितंबर 2026- गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी
  • 26 सितंबर 2026- पूर्णिमा श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत
  • 27 सितंबर 2026- पितृपक्ष आरंभ, प्रतिपदा श्राद्ध
  • 28 सितंबर 2026- द्वितीया श्राद्ध
  • 29 सितंबर 2026- तृतीया श्राद्ध, विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी
  • 30 सितंबर 2026- चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध

सितंबर में संतान से जुड़े खास व्रत

  1. सितंबर में संतान से जुड़े तीन खास व्रत किए जाएंगे, जैसे हल षष्ठी, बछ बारस, जन्माष्टमी. हल षष्ठी पर माताएं संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं.
  2. बछ बारस यानी वत्स द्वादशी भी संतान के कल्याण से जुड़ा पर्व है. इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं. इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा है. 
  3. संतान की कामना और बच्चों के कल्याण के लिए भी जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. बाल गोपाल के स्वरूप की पूजा करके माता-पिता संतान सुख, बच्चों के स्वास्थ्य, बुद्धि और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हैं.

FAQ

  1. क्या हल षष्ठी का व्रत केवल संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है?
    हल षष्ठी में संतान की दीर्घायु के साथ उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख और जीवन में उन्नति की कामना भी की जाती है. माताएं संतान के कल्याण और उसकी रक्षा के लिए इस दिन व्रत और पूजा करती हैं.
  2. बछ बारस और हल षष्ठी में क्या अंतर है?
    दोनों ही पर्व संतान के कल्याण से जुड़े हैं, लेकिन इनकी पूजा परंपरा अलग है. हल षष्ठी भगवान बलराम से जुड़ी है, जबकि बछ बारस में गाय और बछड़े की पूजा की विशेष परंपरा है. दोनों अवसरों पर संतान की सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है.
  3. जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की पूजा का संतान से क्या संबंध है?
    जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का पर्व है. बाल गोपाल के रूप में श्रीकृष्ण की पूजा वात्सल्य भाव से की जाती है. इसी कारण माता-पिता इस दिन बच्चों के स्वास्थ्य, बुद्धि, सुख और उज्ज्वल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं.
  4. सितंबर 2026 में संतान के लिए सबसे प्रमुख व्रत कौन-सा माना जाता है?
    संतान के कल्याण की दृष्टि से हल षष्ठी और बछ बारस विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों में संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना प्रमुख मानी जाती है. जन्माष्टमी पर भी बाल कृष्ण की पूजा करके संतान सुख और बच्चों के मंगल की प्रार्थना की जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Aug 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Pitru Paksha Ganesh Chaturthi 2026 Janmashtami 2026 September 2026
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