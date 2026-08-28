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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मघर में मक्खन खत्म हो गया है? जानें क्या कान्हा जी को चढ़ा सकते हैं बाजार वाला पैकेट बटर

घर में मक्खन खत्म हो गया है? जानें क्या कान्हा जी को चढ़ा सकते हैं बाजार वाला पैकेट बटर

घर में मक्खन नहीं? कान्हा को बाजार का पीला बटर न लगाएं. इसकी जगह ताजी मलाई-मिश्री या पंचामृत का भोग दें. बाजार से केवल बिना नमक वाला 'व्हाइट बटर' ही अर्पित करें. भाव ही सबसे बड़ा भोग है!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 28 Aug 2026 01:33 PM (IST)
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Laddu Gopal Bhog, Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण यानी हमारे प्यारे 'माखनचोर' को माखन-मिश्री का भोग सबसे प्रिय है. चाहे जन्माष्टमी का पावन पर्व हो या रोज की नित्य पूजा, लड्डू गोपाल की थाली में माखन न हो तो पूजा कुछ अधूरी सी लगती है. लेकिन कई बार घर में ताजी मलाई नहीं होती या समय की कमी के चलते घर पर सफेद मक्खन नहीं निकल पाता. ऐसे में अक्सर भक्तों के मन में सवाल आता है कि क्या बाजार से मिलने वाला अमूल या अन्य ब्रांड का पैकेट बंद बटर (Butter) कान्हा को भोग लगाया जा सकता है?

आइए जानते हैं कि शास्त्रों, परंपरा और शुद्धता के लिहाज से यह कितना सही है और इसका सबसे बेहतर विकल्प क्या है.

क्या पैकेट वाला बटर चढ़ाना सही है?

सीधा जवाब है, बाजार में मिलने वाला आम पीला (Salted) बटर कान्हा जी को नहीं चढ़ाना चाहिए. इसके पीछे दो मुख्य धार्मिक और व्यावहारिक कारण हैं:

नमक की मौजूदगी: बाजार के सामान्य टेबल बटर में नमक (Salt) मिला होता है. हिंदू धर्म और वैष्णव परंपरा के अनुसार, भगवान के मीठे भोग या पंचामृत में नमक युक्त चीजें वर्जित मानी जाती हैं.

प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेसिंग: डिब्बाबंद मक्खन में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल रंग मिलाए जाते हैं, जो पूजा की शुद्धता (सात्विकता) के नियमों के अनुकूल नहीं होते.

अगर आपको बाजार से ही लेना है, तो केवल अनसाल्टेड व्हाइट बटर ही इस्तेमाल करें, जिसमें किसी भी प्रकार का नमक या प्रिजर्वेटिव न हो.

घर में मक्खन न हो, तो क्या लगाएं भोग?

यदि घर पर मक्खन नहीं बन पाया है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. भगवान कृष्ण केवल भाव के भूखे हैं. आप इन सात्विक विकल्पों का भोग लगा सकते हैं:

ताजी मलाई और मिश्री: दूध की ताजी मलाई निकालें, उसमें थोड़ी मिश्री और तुलसी दल मिलाकर अर्पित करें. यह मक्खन के सबसे करीब और बेहद पवित्र विकल्प है.

गाय का कच्चा या उबला मीठा दूध: कान्हा को गाय का दूध अति प्रिय है. इसमें थोड़ा सा शहद या मिश्री घोलकर भोग लगाएं.

पंचामृत: दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बनाएं.

दही-मिश्री या खीर: ताजे दही में बूरा या मिश्री मिलाकर अर्पित करना भी उत्तम माना जाता है.

2 मिनट में मिक्सी में बनाएं ताजा मक्खन

अगर आपके फ्रिज में 2-3 दिन की थोड़ी सी भी मलाई रखी है, तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है:

  • मिक्सी के जार में मलाई डालें.
  • इसमें 2-3 बर्फ के टुकड़े या थोड़ा ठंडा पानी डालें.
  • मिक्सी को 1 से 2 मिनट चलाएं; मक्खन तुरंत अलग होकर ऊपर तैरने लगेगा.
  • इसे धोकर मिश्री और तुलसी के पत्ते के साथ लड्डू गोपाल को अर्पित करें.

शास्त्रों में कहा गया है, 'पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति'. यानी भगवान को महंगी या बाहरी चीजें नहीं, बल्कि आपका सच्चा प्रेम और शुद्ध भाव चाहिए. अगर किसी दिन माखन न भी हो, तो श्रद्धा से एक तुलसी का पत्ता और मिश्री का दाना भी अर्पित कर देंगे, तो बाल गोपाल उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 28 Aug 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
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